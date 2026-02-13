Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Cartonazo de $5.000.000: los números para controlar que se publicaron hoy

Policiales

"Tengo terror": el drama de la mamá de la nena a la que un hombre le ofreció caramelos en La Plata

"Tengo terror": el drama de la mamá de la nena a la que un hombre le ofreció caramelos en La Plata
13 de Febrero de 2026 | 13:42

Escuchar esta nota

El caso del hombre que le ofreció caramelos a dos nenes en un barrio de La Plata, primicia de EL DIA, causó una enorme preocupación. Si bien el acusado fue detenido anoche, hoy quedó en libertad.

Así lo confirmó Claudia, la mamá de la pequeña de 7 años que aparece en el video que se hizo viral. La mujer contó el drama que le tocó vivir ayer por la mañana y que puso en vilo a los vecinos tras conocerse las imágenes y el audio captados por una cámara de seguridad.

"En ese momento no reaccioné porque la nena entró asustada. Me dijo que un hombre le ofreció plata para los caramelos. No reaccioné en el momento y a los 10 minutos me pasaron lo que se escucharon en el video. Ahí  me di cuenta y me agarró un ataque de nervios. Me puse mal, pero no se me cruzó llamar a la policía ni acercarme a la comisaría. Qiuedé en el aire", contó la mamá de la nena que atrinó a salir corriendo tras el ofrecimiento del conductor de una Chevrolet Tracker gris.

Luego confesó que "ella se metió corriendo a casa porque yo estoy todo el tiempo diciéndole que no hable con extraños, que no se acerque a ningún auto. Siempre estoy diciéndole lo mismo, que no acepten nada. Se ve que le quedó claro el mensaje porque mi nena no llegó ni a responderle al tipo este y entró a contarme a mi". En ese marco relató: "En las cámaras vi que estacionó la camioneta pero no pensé esto. Me doy cuenta cuando la nena me dice que un hombre les ofrecía plata para comprar caramelos. Ahí salgo corriendo porque quedó mi sobrino de 11 años. Cuando salgo ya estaba doblando la camioneta. A mi sobrino le insistió un poco más, y ahí fue cuando sacó las dos manos y le ofreció la plata, pero no sabe cuánto era. Yo salí después de eso".

El hecho ocurrió este jueves pasadas las 11 de la mañana, pero contó que "una vecina me dijo que desde las 10 de la mañana que estaba dando vueltas la misma camioneta". Lo cierto es que al viralizarse el video de EL DIA "la gente empezó a comentar y nos enteramos que hubo otro caso similar cerca de casa".

Respecto a la detención del conductor dijo que "sabemos que el se atrincheró en su casa. No salió enseguida. Después él solo se acercó a la comisaría. Hoy quedó libre, según me dijeron". Para cerrar Claudia confesó que "no lo conozco ni nunca lo vi pasar" y que "tengo terror. A las nenas las mandé con la abuela. Estoy muy nerviosa porque no se cómo responder. Me da miedo más que nada porque no conocemos a esta persona. Le puede agarrar bronca y estamos cerca de su domicilio".

Definieron que el juicio a “La Toretto” de La Plata arranca en noviembre y será en 3 jornadas

Voraz incendio en campos cercanos a Ruta 36: bomberos trabajaron durante horas para contener las llamas 

Qué se sabe del caso

Ta l omo informó EL DIA, el hombre de 37 años fue identificado e imputado en una causa por “averiguación de ilícito”. Su conducta no cierra. Todo quedó registrado por una cámara de seguridad mientras, a bordo de una camioneta, le ofrecía golosinas a dos menores que jugaba en la vereda.

Horas más tarde, por disposición judicial, salieron a buscarlo, lo encontraron y quedó detenido, aunque ya recuperó su libertad según contó Claudia 

Del procedimiento participaron agentes de calle de la subcomisaría La Unión. Según pudo saber este medio, tras el alerta vecinal efectivos policiales comenzaron tareas para establecer la identidad del conductor. Luego de reunir datos y analizar las imágenes, lograron ubicarlo y notificarlo formalmente de la causa en su contra. En ese momento no fue arrestado. Hasta se mostró contrariado por la presencia de los agentes en la puerta de su domicilio.

Fuentes del caso señalaron que fueron al menos dos presentaciones las que encendieron las alarmas en la zona de 134 entre 41 y 42. En ambas situaciones, los testimonios coincidían: un hombre a bordo de una camioneta ofrecía dinero “para caramelos” y habría intentado persuadir a menores para que se acercaran al vehículo.

En la puerta de su vivienda se encontraba estacionada la camioneta señalada. Cuando los efectivos acudieron al domicilio, el sospechoso se negó a salir, respondió desde el interior y luego dejó de atender a los uniformados. Más tarde, el propio hombre se presentó en la seccional. Tras ser informado, el fiscal interviniente se dispuso su detención en el marco de una causa por “averiguación de ilícito”.

Las imágenes fueron grabadas cerca de las 11 de la mañana. En el registro se observa cómo una Chevrolet Tracker gris detiene la marcha cuando dos menores estaban sentados en la puerta de su casa. Desde el interior del rodado, el conductor les dice: “¿Quieren plata para caramelos?”.

Ante la situación, los chicos corren hacia el interior de la vivienda. En ese momento, el hombre extiende el brazo hacia afuera con lo que parecería ser dinero y agrega: “Comprate caramelos o helados… Ah, ¿no querés?”. “El vehículo estuvo dando vueltas por el barrio”, relató quien envió el material, y agregó que los menores involucrados eran familiares suyos. “Lo único que pedimos es que estén atentos”, expresó.

Vecinos de la zona manifestaron su inquietud y recordaron que días atrás se había mencionado un episodio similar en otro sector cercano. “No sabemos qué podría haber pasado si los nenes se acercaban al auto”, comentaron. La investigación continúa para esclarecer lo sucedido y determinar si existen otros hechos vinculados.

Detenido por regalarle caramelos a chicos en La Plata: investigan sus intenciones y si hubo más casos
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

