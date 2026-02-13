Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales

Varias dotaciones de bomberos y aviones hidrantes combaten el incendio en Arturo Seguí: temor por el Parque Pereyra Iraola

Varias dotaciones de bomberos y aviones hidrantes combaten el incendio en Arturo Seguí: temor por el Parque Pereyra Iraola
13 de Febrero de 2026 | 17:58

Escuchar esta nota

Un incendio de magnitud mantiene en vilo a vecinos de Arturo Seguí y a autoridades ambientales por el avance de las llamas hacia el Parque Pereyra Iraola. El foco se inició en la zona de 152 entre 403 y 408, un área de pastizales y, favorecido por las condiciones climáticas, se expandió con rapidez hasta alcanzar sectores de la reserva natural.

Según pudo saber Diario EL DIA, ya afectó siete hectáreas. El frente ígneo también rozó viviendas ubicadas en 152 y 407, lo que elevó la tensión entre los vecinos del lugar. Si bien no se reportaron heridos ni daños materiales de consideración, el avance del fuego obligó a reforzar el operativo para evitar que las llamas se acercaran a las casas.

En el lugar trabajan dotaciones de Bomberos Voluntarios de Arturo Seguí, junto a efectivos de Villa Elisa, Gutiérrez y Hudson, además de la Brigada Forestal para frenar el frente ígneo, que se extiende por una amplia superficie y presenta múltiples puntos activos. La tarea se vuelve compleja por la vegetación seca y las ráfagas de viento, que dificultan el control definitivo del fuego.

Si bien hasta el momento no se reportaron personas heridas ni viviendas afectadas, crece la preocupación por el impacto ambiental en el Parque Pereyra Iraola, una de las principales reservas verdes del Área Metropolitana. El predio, que supera las 10 mil hectáreas, cumple un rol clave como pulmón natural y alberga una valiosa biodiversidad.

Las autoridades continúan monitoreando la situación y no descartan que los trabajos se prolonguen durante las próximas horas. Mientras tanto, se recomienda a los vecinos evitar circular por la zona afectada y dar aviso inmediato ante la detección de nuevos focos.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

Rechazo a la oferta de la Provincia: docentes convocan a paro, no arrancan las clases y se suman gremios

Cetré quiere jugar el clásico platense mientras Estudiantes negocia con Paranaense

El equipo para toda la vida: las giras de los 17, volvieron 50 años después

Peligra el inicio de clases tras el rechazo de docentes a la nueva oferta de Provincia, al igual que estatales

La Patente se pagará mensual desde marzo: una por una, todas las fechas de vencimiento del impuesto

Botafogo vuelve a la carga con una tentadora oferta pero Cristian Medina ¿se quiere quedar en Estudiantes?

Domínguez busca el equipo antes de la expedición al Bosque

Siembra de pejerrey: La Plata impulsa su vuelta a las lagunas
Últimas noticias de Policiales

Cara a cara con el fiscal, qué declararon los padres de la beba fallecida en Ensenada

Tras definirse la fecha de juicio, “La Toretto” tuvo un ataque de pánico y debió ser asistida

"Tengo terror": el drama de la mamá de la nena a la que un hombre le ofreció caramelos en La Plata

Voraz incendio en campos cercanos a Ruta 36: bomberos trabajaron durante horas para contener las llamas 
La Ciudad
Un carnaval en San Carlos provocó la bronca de un vecino cuando le tiraron espuma en el parabrisas
Rechazo a la oferta de la Provincia: docentes convocan a paro, no arrancan las clases y se suman gremios
"Ojalá sea todo un éxito": desde la NASA, el ingeniero de la UNLP se expresó a poco del lanzamiento de Artemis II
Dolor en La Plata por la muerte de Luis Antonio Spalletti, prestigioso investigador del CONICET
VIDEO. Si fueran therians, ¿con qué animal se identifican los platenses? El polémico fenómeno mundial
Deportes
Llega el clásico platense y se confirmó cómo será el operativo, apertura de puertas y todo lo que hay que saber
El platense Tomás Etcheverry ganó y pasó a semifinales del Argentina Open
Cetré quiere jugar el clásico platense mientras Estudiantes negocia con Paranaense
Botafogo vuelve a la carga con una tentadora oferta pero Cristian Medina ¿se quiere quedar en Estudiantes?
¡Los socios de Gimnasia ya pueden canjear sus entradas para el clásico del domingo!
Espectáculos
"Pu... relajado": Beto Casella "crucificado" en redes por comentarios homofóbicos en su programa radial
"En el barro 2": los tres intérpretes que no llegaron a verse en pantalla
Luciano Castro rompió el silencio y habló de su internación “Vengo a sanar”
"Desafío Atenea", el nuevo juego en donde estudiantes de la UNLP y el país competirán por ¡30 millones de pesos!
Así reaccionó Sabrina Rojas a la internación de Luciano Castro por su "adicción al sexo"
Información General
Hoy es el Día Mundial del Soltero: ¿por qué se celebra en la víspera de San Valentín?
"Ojalá sea todo un éxito": desde la NASA, el ingeniero de la UNLP se expresó a poco del lanzamiento de Artemis II
ANMAT prohibió la venta de un jabón para ropa importado sin rotulado en español
VIDEO. NASA y SpaceX despegaron la misión Crew-12 rumbo a la Estación Espacial Internacional
Siembra de pejerrey: La Plata impulsa su vuelta a las lagunas

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla