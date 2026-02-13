Varias dotaciones de bomberos y aviones hidrantes combaten el incendio en Arturo Seguí: temor por el Parque Pereyra Iraola

Incendio en Arturo Seguí ya afectó 7 hectáreas y temen por el Parque Pereyra Iraola
Un incendio de magnitud mantiene en vilo a vecinos de Arturo Seguí y a autoridades ambientales por el avance de las llamas hacia el Parque Pereyra Iraola. El foco se inició en la zona de 152 entre 403 y 408, un área de pastizales y, favorecido por las condiciones climáticas, se expandió con rapidez hasta alcanzar sectores de la reserva natural.
Según pudo saber Diario EL DIA, ya afectó siete hectáreas. El frente ígneo también rozó viviendas ubicadas en 152 y 407, lo que elevó la tensión entre los vecinos del lugar. Si bien no se reportaron heridos ni daños materiales de consideración, el avance del fuego obligó a reforzar el operativo para evitar que las llamas se acercaran a las casas.
En el lugar trabajan dotaciones de Bomberos Voluntarios de Arturo Seguí, junto a efectivos de Villa Elisa, Gutiérrez y Hudson, además de la Brigada Forestal para frenar el frente ígneo, que se extiende por una amplia superficie y presenta múltiples puntos activos. La tarea se vuelve compleja por la vegetación seca y las ráfagas de viento, que dificultan el control definitivo del fuego.
Si bien hasta el momento no se reportaron personas heridas ni viviendas afectadas, crece la preocupación por el impacto ambiental en el Parque Pereyra Iraola, una de las principales reservas verdes del Área Metropolitana. El predio, que supera las 10 mil hectáreas, cumple un rol clave como pulmón natural y alberga una valiosa biodiversidad.
Las autoridades continúan monitoreando la situación y no descartan que los trabajos se prolonguen durante las próximas horas. Mientras tanto, se recomienda a los vecinos evitar circular por la zona afectada y dar aviso inmediato ante la detección de nuevos focos.
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
