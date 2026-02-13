Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos

"En el barro 2": los tres intérpretes que no llegaron a verse en pantalla

13 de Febrero de 2026 | 16:18

Escuchar esta nota

Con el estreno de la segunda temporada de "En el barro", que llegó hoy a la cartelera de Netflix, un detalle llamó la atención: en su elenco hay tres intérpretes que no llegaron a verse en pantalla porque fallecieron antes del estreno.

El caso de Alejandra "Locomotora" Oliveras ya había trascendido el año pasado. Hacía poco que la ex boxeadora había fallecido cuando la serie se estrenó a nivel global. De hecho, el día del estreno, el nombre de la carismática ex pugilista campeona del mundo fue tendencia en las redes sociales. Aún así terminó de rodar la segunda parte que acaba de estrenarse.

En la serie, que retoma algunas líneas argumentales de la serie madre "El marginal", Oliveras le da vida a "Rocky", una ex boxeadora que fue condenada por el asesinato de su marido tras descubrir que había violado a su hija. Su actuación no pasó inadvertida y fue de lo más celebrado.

Gerardo Romano y Jorge Lorenzo

Esta nueva entrega vuelve a contar con la actuación de Jorge Lorenzo, el reconocido actor de teatro que se popularizó en la televisión gracias a "El Marginal", como el temido guardiacárcel y secuaz de Antín, el corrupto ex director del penal de San Onofre y La Quebrada, ahora devenido en Ministro de Seguridad de la Nación. Lorenzo falleció en noviembre del año pasado y el apellido de su personaje, Capece, también fue de lo más comentado en las redes sociales el día que se conoció su muerte.

Otra pérdida que atraviesa la segunda temporada de "En el barro" es la de Meche Portillo, la ex productora de "Intrusos" y también actriz que no llegó a ver su actuación en esta temporada. Su personaje llegó para renovar la historia de La Quebrada, como una súbdita de la nueva capa, La Gringa, interpretada por Verónica Llinás.

Meche Portillo, Verónica Llinás, Charo López y Lola Berthet

DURO GOLPE

"En el barro" no escapa del estigma de "El Marginal". La serie, una de las más exitosas de Netflix en español, tras su estreno en la Televisión Pública, atravesó la gran pérdida de uno de sus protagonistas, Claudio Rissi, que le dio vida al inolvidable Marito Borges. Aunque el fallecimiento del actor fue tiempo después del final de la serie, los fans lo lamentaron muchísimo.

Otro golpe que sufrió la producción de Sebastián Ortega fue el accidente de otro de sus protagonistas, Roly Serrano, que interpretó a uno de los villanos del penal, El Sapo, recordado por su violencia sanguinaria. Con el tiempo el actor logró recuperarse y volver a los escenarios.


 

Guía de cines

+ Comentarios

Más Noticias

