Luciano Castro rompió el silencio y habló de su internación “Vengo a sanar”

Los docentes confirmaron que no arrancarán las clases tras rechazar la oferta salarial de la Provincia
Los docentes confirmaron que no arrancarán las clases tras rechazar la oferta salarial de la Provincia
650 policías, apertura de puertas a las 14 y más: los detalles del operativo para el clásico platense
Molotov en el Congreso: ya hay 17 identificados y el Gobierno los acusa de generar "un escenario de terror"
Definieron que el juicio a “La Toretto” de La Plata arranca en noviembre y será en 3 jornadas
El corte nuestro de cada día: ya se suman más de 1.100 apagones en La Plata desde el 1 de diciembre
"Ojalá sea todo un éxito": desde la NASA, el ingeniero de la UNLP se expresó a poco del lanzamiento de Artemis II
"Desafío Atenea", el nuevo juego en donde estudiantes de la UNLP y el país competirán por ¡30 millones de pesos!
Descuentos especiales para avisos de plomeros y todo lo vinculado a reparaciones de viviendas
Este finde se sale en La Plata: la agenda con música, teatro, shows y más
Así reaccionó Sabrina Rojas a la internación de Luciano Castro por su "adicción al sexo"
VIDEO. “En el barro”: las capas de la cárcel cuentan los secretos de La Quebrada
Dolor en La Plata por la muerte de Luis Antonio Spalletti, prestigioso investigador del CONICET
VIDEO. NASA y SpaceX despegaron la misión Crew-12 rumbo a la Estación Espacial Internacional
Los Hornos celebra 143 años: del ladrillo a la ciudad que crece sin parar
Cómo es el "Walking Tour" gratuito para descubrir el corazón del carnaval platense
Detenido por regalarle caramelos a chicos en La Plata: investigan sus intenciones y si hubo más casos
Piden una condena contundente para el broker inmobiliario por el choque fatal en 7 y 49
VIDEO. Si fueran therians, ¿con qué animal se identifican los platenses? El polémico fenómeno mundial
Colapinto comenzó sexto en el último día de tests del GP de Bahréin de la Fórmula 1
La Patente se pagará mensual desde marzo: una por una, todas las fechas de vencimiento del impuesto
VIDEO. Reforma laboral: el oficialismo apura el debate y la oposición no quiere que la pasen por arriba
ANMAT prohibió la venta de un jabón para ropa importado sin rotulado en español
Maxi López le tiró onda a Sofía Gonet en MasterChef Celebrity: su divertida reacción
Viernes agradable para cerrar la semana: cuándo llegan las lluvias a La Plata
Voraz incendio en campos cercanos a Ruta 36: bomberos trabajaron durante horas para contener las llamas
La Plata vive el carnaval con desfile de comparsas, música y murgas
Los padres de la beba fallecida en Ensenada, cara a cara con el fiscal
Escuchar esta nota
Tras su polémica separación de Griselda Siciliani, el actor Luciano Castro se internó por voluntad propia en un centro de sanación con el fin de “desintoxicarse” y alejarse del escándalo mediático por la filtración de sus múltiples infidelidades.
Si bien algunos medios hablan de que la internación estaría vinculada a un cuadro anímico, se filtró que el diagnóstico que motivó la urgencia del tratamiento estaría vinculado a una "adicción al sexo".
Esta mañana, Moria Casán hizo eco de la palabra oficial del actor, con la autorización oficial de él: “Me dijo: ‘Vengo a sanar. Me interné porque quiero estar bien’”. La conductora de La mañana con Moria contó que pudo dialogar con el actor en los momentos que le permiten estar con el celular.
“Él está bien, necesita sanar, necesita sacarse fantasmas. Y está muy enojado porque siente que hubo mucho amarillismo con él”, reveló la One. Según explicó, el actor no se encuentra solo en el retiro: “Luciano está con otro actor y bailarín, Julián Sierra. Los dos se están acompañando. Él me dijo que haga visible su voz”.
Además, dejó saber que fue una decisión de él internarse, motivado por el intento de recuperar el vínculo con su expareja: “Luciano me dijo que lo que más extraña es a Griselda y que necesita estar bien con sus hijos”.
