Uno por uno, así votaron los diputados la Reforma Penal Juvenil que baja a 14 años la edad de imputabilidad

El proyecto pasa al Senado
En una sesión marcada por la electricidad que quedó flotando en el aire tras los violentos incidentes por la reforma laboral, el Gobierno logró sacar pecho y anoche se anotó dos triunfos consecutivos en la Cámara de Diputados al aprobar la nueva ley penal juvenil que reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad, y también la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.
El oficialismo ganó la primera batalla la con autoridad, con 149 votos a favor del régimen penal de menores y 100 en contra, número que aglutinó a todo Unión por la Patria con los cuatro diputados de izquierda, los tres catamarqueños de Raúl Jalil y la cordobesa Natalia de la Sota.
Así, con la media sanción de Diputados, el proyecto que crea el nuevo régimen penal juvenil será tratado por el Senado y es posible que se trate en una sesión a celebrarse el 26 de febrero, según informaron fuentes parlamentarias de la Cámara alta.
La iniciativa plantea una reforma de una ley de la dictadura y, entre otros puntos salientes, propone penas de prisión no mayores a los 15 años, además de sanciones alternativas más leves con un criterio de gradualidad. Con esta ley no se podrá establecer la pena perpetua para menores de 14 a 17 años, y se fija que aquellos adolescentes que sean privados de su libertad cumplan la pena en establecimientos específicos, separados de los adultos criminales.
Según el acta oficial de votación nominal, La Libertad Avanza acompañó de manera unánime el proyecto, al igual que el PRO, la UCR y el MID, que aportaron la mayor parte de los votos afirmativos. También hubo un respaldo mayoritario, aunque con algunas disidencias, por parte de Provincias Unidas, Innovación Federal, Encuentro Federal, Por Santa Cruz y el bloque sanjuanino Producción y Trabajo, lo que permitió al oficialismo consolidar una mayoría amplia de 149 votos positivos.
En Unión por la Patria, el rechazo fue mayoritario, con la mayor parte del bloque votando en contra de la iniciativa. Sin embargo, se registraron matices internos, con algunos legisladores del Frente Renovador acompañando artículos clave del proyecto, en particular el que fija la edad de imputabilidad en 14 años, aunque sin respaldar la votación general.
Qué propone el nuevo Régimen Penal Juvenil que el Gobierno busca sancionar en el Senado
El Frente de Izquierda votó en bloque en contra, al considerar que la reforma implica un endurecimiento del sistema penal juvenil y no aborda las causas estructurales del delito. En tanto, los bloques provinciales y monobloques presentaron un comportamiento dispar, con apoyos parciales, abstenciones y ausencias, reflejando un escenario fragmentado que obligó al oficialismo a tejer acuerdos puntuales para alcanzar la media sanción.
