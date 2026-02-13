VIDEO. NASA y SpaceX despegaron la misión Crew-12 rumbo a la Estación Espacial Internacional

Definieron que el juicio a “La Toretto” de La Plata arranca en noviembre y será en 3 jornadas
La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) y la compañía SpaceX concretaron el despegue del cohete Falcon 9 con la tripulación 'Crew-12' a bordo con destino a la Estación Especial Internacional.
El equipo a bordo está compuesto por el cosmonauta de Roscosmos Andrei Fedyaev, los astronautas de la NASA Jack Hathaway y Jessica Meir, y la astronauta de la ESA Sophie Adenot.
La misión es parte del programa de vuelos espaciales tripulados comerciales de la agencia y tendrá un día entero de duración hasta llegar a la Estación Espacial Internacional. Una vez llegado a destino, la Crew-12 pasará a formar parte de las expediciones 74 y 75, con una estadía prevista de alrededor de nueve meses.
El vuelo marcará el debut espacial de la especialista Sophie Adenot y el piloto Jack Hathaway, mientras que la comandante Jessica Meir y el especialista Andrei Fedyaev afrontarán su segundo viaje al espacio.
El video del despegue:
Liftoff of Crew-12! pic.twitter.com/jQ804lyjkm
— SpaceX (@SpaceX) February 13, 2026
