VIDEO. NASA y SpaceX despegaron la misión Crew-12 rumbo a la Estación Espacial Internacional

La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) y la compañía SpaceX concretaron el despegue del cohete Falcon 9 con la tripulación 'Crew-12' a bordo con destino a la Estación Especial Internacional.

El equipo a bordo está compuesto por el cosmonauta de Roscosmos Andrei Fedyaev, los astronautas de la NASA Jack Hathaway y Jessica Meir, y la astronauta de la ESA Sophie Adenot.

La misión es parte del programa de vuelos espaciales tripulados comerciales de la agencia y tendrá un día entero de duración hasta llegar a la Estación Espacial Internacional. Una vez llegado a destino, la Crew-12 pasará a formar parte de las expediciones 74 y 75, con una estadía prevista de alrededor de nueve meses.

El vuelo marcará el debut espacial de la especialista Sophie Adenot y el piloto Jack Hathaway, mientras que la comandante Jessica Meir y el especialista Andrei Fedyaev afrontarán su segundo viaje al espacio.

El video del despegue:

Liftoff of Crew-12! pic.twitter.com/jQ804lyjkm