"Pu... relajado": Beto Casella "crucificado" en redes por comentarios homofóbicos en su programa radial

Después del recordado episodio con Ari Palluch, a quien no frenó cuando el locutor y periodista dijo al aire de la Rock & Pop que le gustaría conseguir un "poquito de burundanga" para dormir a una compañera para que le diera un beso, Beto Casella volvió a quedar en el ojo del huracán mediático. Es que en el mismo programa radial analizaba con su equipo el video de un joven bailarín del Colón cuando algunos de sus compañeros hicieron comentarios homofóbicos que el conductor no solo no frenó sino que avaló con risas y burlas.

Ante la polémica generada por comentarios hirientes y frases pregrabadas del fallecido humorista Dr. Tangalanga del estilo "puto relajado", "tratamiento para homosexuales", "si no sos puto sos..." y "ablandate la cola", el bailarín, llamado Valentín Fresno, se pronunció en sus redes, recibiendo incontables mensajes de apoyo de la farándula argentina.

“Pleno 2026 y se siguen escuchando este tipo de comentarios; estoy sin palabras. Es una lástima que medios de comunicación con tanta influencia difundan y avalen comentarios homofóbicos”, señaló.

“Con tantas cosas lindas que se pueden comentar sobre el ballet, se centren en la sexualidad de un artista. Este comentario a mí no me lastima ni me perjudica. A los que perjudican son a los futuros niños que quieran hacer ballet y sus familias, o ellos mismos, no los dejen porque piensen que el ballet es de ´putos´”. No normalicemos este tipo de lenguaje y bromas”, completó.

Tras su descargo, el Ballet del Colón, en su cuenta oficial de Instagram, compartió un mensaje del director del cuerpo, Julio Bocca. “Hola Valentín, quería felicitarte por la respuesta a los mensajes homofóbicos. La verdad fue con mucha altura y con valores que se están perdiendo en el mundo, con respeto y educación”, pronunció el ex bailarín y coreógrafo.

Amte la situación, las redes ardieron. Principalmente contra Beto Casella, a quien crucificaron en redes sociales no solo por no frenar la situación sino por burlarse con sus compañeros. Entre su equipo, el que más rechazo generó fue Joe Fernández, quien años atrás se había alejado de los medios tras la denuncia de una ex compañera del programa de radio "Gente Sexy" que dijo que Fernández abusó de ella en 2006, cuando ella tenía 16 años y él 31.

Hasta el momento ni Casella, ni nadie del equipo se pronunció al respecto.