650 policías, apertura de puertas a las 14 y más: los detalles del operativo para el clásico platense

El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, a través de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APREVIDE), dispuso un amplio operativo para el clásico platense que protagonizarán el Gimnasia y Estudiantes este domingo 15 de febrero a las 17 en el estadio Estadio Juan Carmelo Zerillo.

El encuentro contará con la participación de alrededor de 650 efectivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires, 65 agentes de seguridad privada y 135 trabajadores de Utedyc. Además, habrá coordinación médica con cuatro ambulancias de alta complejidad para atender cualquier eventualidad dentro y fuera del estadio.

La apertura de puertas será a las 14 y, según se informó, no habrá venta de entradas generales. Solo podrán ingresar asociados de la parcialidad local. El partido se disputará con aforo completo y, una vez alcanzada la capacidad de las tribunas, se vedará el acceso para no exceder los espacios habilitados.

El ingreso del público se realizará por la Puerta 5 y 23 hacia la Platea Techada y la Tribuna Avenida 60; por las Puertas 14 y 21 hacia la Tribuna Centenario; y por la Puerta 22 hacia la Platea Néstor Basile. La prensa acreditada ingresará por la Puerta 23 bis. En caso de emergencia, también estarán habilitadas las Puertas 38 y 39.

Desde la APreViDe recomendaron a los simpatizantes concurrir con antelación, ya que habrá controles de entradas, carnet de asociados y presentación de DNI en los accesos. Se aplicará el derecho de admisión mediante el uso de teléfonos inteligentes para verificar restricciones vigentes.

El dispositivo contará además con el apoyo de las cámaras de seguridad del estadio, con monitoreo constante en ingresos, interior y exterior del escenario. También se dispondrá custodia y acompañamiento de la delegación visitante con personal policial equipado con cámaras de video.

Durante la noche previa se implementarán controles preventivos y, desde temprano el domingo, se realizarán cortes en la zona con colaboración de agentes de Control Urbano, la Secretaría de Seguridad municipal y el Centro de Monitoreo del COM. El operativo incluirá presencia policial en los principales accesos a la Ciudad, en zonas de concentración de parcialidades y planteles, en el centro platense, en 7 y 50, en sedes sociales y en las inmediaciones del Bosque para evitar posibles cruces entre simpatizantes.