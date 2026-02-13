Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Murió Juan “Boni" Radonjic, periodista de El Economista
13 de Febrero de 2026 | 13:20

Juan “Boni” Radonjic, quien tuvo una trayectoria que combinó la vocación pública con una larga carrera en el periodismo económico y político, falleció este viernes. Durante la presidencia de Raúl Alfonsín fue diputado nacional y se desempeñó como secretario de Información Pública y secretario del Interior.

Además, luego de cumplir su etapa en la función pública, Radonjic incursionó en los medios especializados en economía y política y, desde 1991 hasta 2001 fue director periodístico del semanario El Economista.

En tanto, desde 2001 fue el director del citado medio que fue reconocido por su cobertura de economía, finanzas y negocios, mientras que en 1993 condujo El Economista TV, espacio que también produjo y en 2010 lanzó la revista quincenal El Estadista, orientada al análisis político y con colaboraciones de renombre.

El ex presidente Mauricio Macri lo despidió con un mensaje en la red social X: “Quiero despedir con cariño a Juan “Boni” Radonjic. Director de El Economista, exdiputado, exsecretario de Información Pública y también del Interior. Boni fue una persona especial, distinta. Un hombre culto, afectuoso, muy comprometido con el país. Mis condolencias a su familia y sus amigos”.

