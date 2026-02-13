Agenda de espectáculos de La Plata para este finde: teatro, shows, música y más

Fiesta enamorada. Mañana a las 21 en Comunidad Ferroviaria, 3 y 526, con Sindicato Argentino de Boleros (orquesta en vivo) + La Dame Blanche (invitada de lujo) + Vanesa Strauch (stand up) + Naty Maldini (conduce) + DJ Cósmica y La Puta Ama (musicalizan) + Malón Ensamble (apertura). ush.666, @avecesbardeo, @tempestad_interminable.

■ HOY

Música

Mol trío + Virtual Frizz.- A las 21 en Pura Vida, diagonal 78 entre 8 y 61.

Fiesta no tan distinta.- A la medianoche en Pura Vida, diagonal 78 entre 8 y 61, con @lasphenonenas, @grumel__, @notecon0zco y #duofantasia.

Ciclo ardiente.- A la medianoche en Guajira, 49 entre 4 y 5, con Set extendido X @djurielgm + DANCE SHOW X @impacto.dance.company. Gratis hasta las 2am.

La rana plateada.- A las 20.30 en Tikka Resto Bar, 13 y 479 bis, City Bell. Irish session.

FMS.- A las 17.30 en Teatro Ópera, 58 entre 10 y 11.

Ramiro Sagasti + Miedo puro + Poderes extraños + Andrés Sábat.- A las 19 en Ciudad de Gatos, 17 y 71.

Como Chimangue + Murga Fulana de Tal.- A las 20 en Sputnik Var, 48 entre 11 y 12.

Teatro

Algo que nunca viste.- A las 21 en Amorfatti Fonda de Fábrica, 115 Nº 1467. Show de asombro e ilusionismo.

Terapia peronística y felicidad con Saborido y Rep.- A las 21 en Puerta B, Montevideo y 18, Berisso, con Pedro Saborido y Miguel Rep.

Humorísimas.- A las 22.3 en Buena Vista, 51 entre 18 y 19, show de transformismo y humor, especial de San Valentín.

Sociedad Platense de Stand Up.- A las 21.30 en Tres Empanadas Comedia, 43 y 22, show a la gorra con Julián Dorati, Kevin Gans y Checho Falco.

CINE

Super Mario Bros.- A las 19 en la Plaza María Auxiliadora de Abasto, 208 y 516 bis. Gratis, en el marco del ciclo de Cine en los barrios.

EVENTOS

Tardecitas de Verano en Berisso.- Desde las 19 en Anfiteatro Av. Génova, Av. Génova y 151, Berisso. Habrá feria, cerveceros, foodtrucks y música en vivo con Aplanadora (tributo a Divididos), Exneider y Pasta Frola. Gratis.

Feria en el Barrio Banco Provincia.- Hoy desde las 18 en 174 entre 31 y 32, Berisso. Emprendedores locales, gastronomía, cerveceros y música en vivo.

Feria del playón.- Desde las 18 en el playón de Meridiano V, 17 y 71. Feria de artesanos y emprendedores.

Playón abierto.- Desde las 18 en Meridiano V, 17 y 71. Gratis.

GUIADAS

Recorrida masónica nocturna en bus: La Plata oculta.- A las 19 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, parte el recorrido guiado por Cristina Espinosa para descubrir la ciudad desde otra mirada: Historias y secretos masónicos, Simbología escondida en cada rincón, El imponente Cementerio de La Plata bajo la luz de la luna y Degustación Masónica para cerrar la noche. Más info y reservas: https://www.instagram.com/puntoapunto.signature/

■ MAÑANA

Música

Trío Babel.- A las 21 en Pura vida, diagonal 78 entre 8 y 61.

Se viene la maroma.- A las 21 en Pura vida, diagonal 78 entre 8 y 61.

Paloma y Pilín Massei.- A las 21 en Puerta B, Montevideo y 18, Berisso.

Rompemartillo.- A las 18 en el Paseo de Compras Meridiano V, 18 y 71. Rock.

Femme Jazz Nights D’amour.- A las 20.30 en Sputnik Bar, 48 entre 11 y 12 con un recorrido por el jazz, los boleros, la bossa nova y la chanson, de la mano de Nicole Díaz & Lisandro Maggiori, Orne Corei & Vico Loaiza, Victoria Cabellud & Josefina Inginsci.

Fiesta Picheo 808.- A las 23.59 en UNO, 1 entre 55 y 57.

Zero Afro Jazz.- A las 19 en el playón de Meridiano V, 17 y 71, con Pablo Ledesma, Matías Formica, Ramiro Bustamante y Lucas Mingrino. A la gorra.

Marcianitos verdes.- A las 21.30 en el playón de Meridiano V, 17 y 71. A la gorra.

Tributo a Cerati.- A las 19.30 en la Peña de las Bellas Artes, 49 entre 12 y 13, a cargo del platense radicado en Barcelona Leandro Artime Alem (Elei), piano y voz. Gratis.

Only Funk.- A las 21 en Casa Pulsar, 58 entre 5 y 6. Show íntimo, con invitados y mucho funk.

Ricardo Parisi.- A las 21 en La Vermucería, 16 y 65. Melódicos y bailables.

Milonga de la Plaza.- Desde las 21 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51. TDJ invitado: Fernando Zingarelli. Organizan: Fernando Napolliello, Kike Rilo, Roge Díaz y Martín Pérez León. A la gorra.

Fiesta amooor.- A la medianoche en Guajira, 49 entre 4 y 5, con @yermania__. Luego, @hormiga_dj2.0 y @gauchito_club.

Los invisibles.- A las 23.59 en Teatro René Favaloro, 67 entre 116 y 117.

Canciones de Cisterna.- A las 21 en Cantilo y 15, City Bell.

Axel Milanés.- A las 21 en Esquina América, 71 y 18.

Música en el campito.- A las 20 en el Campito de Adulp, 32 y 153, con la presentación de Trío El Refucilo, compuesto por Hernán Ruiz Díaz, Javier Ordóñez y Gastón Ibarguren; y el Dúo Grbin – Simiani, de Hebe Grbin y Oscar Simiani.

Folclore en la Plaza.- A las 19 en la plaza de 60 y 127, Berisso, con José Piedra y La Triada, Luna Sachera, Diego y Adrián de Jóvenes Musiqueros, El encuentro, Amigos de corazón, Grupo Manantial y Ceferino Céspedes.

TEATRO

La cantante calva.- A las 21 en La Mercería, 1 entre 36 y 37. Este clásico del teatro del absurdo de Eugene Ionesco, nos presenta una sociedad incomprensible, en un mundo que se empeña en mostrarnos que todos estamos conectados. Desplegando un sentido del humor abrasivo e inquietante, Ionesco presenta a seis personajes, dos matrimonios ingleses, los Martin y los Smith, una criada y un bombero, en situaciones domésticas, cotidianas y absurdas, con la violencia a punto de estallar.

CINE

El novio de mamá.- A las 19 en Estación Etcheverry, 52 y 229, Ángel Etcheverry, en el marco del ciclo Cine en los barrios. Gratis.

Exposiciones

Ni olvido ni perdón.- Una muestra que recorre 40 años de registros de juicios por delitos de lesa humanidad en Francia y Argentina. Hace 40 años, Argentina y Francia comenzaron a filmar los juicios por delitos de lesa humanidad. Esta muestra historiza y analiza la producción de esos archivos audiovisuales y la forma en que dialogan con el contexto. Mirar estos dos recorridos, ponerlos en diálogo, habilita algunas preguntas y reflexiones ¿Qué, quién y cómo se registra? ¿Qué queda afuera? ¿Qué cuentan estas imágenes de los procesos transicionales? ¿Cómo se registra la ausencia? ¿Qué cambió a partir de la nueva escena judicial planteada después de la pandemia? La muestra puede visitarse los sábados de 16 a 20 en la Casa CPM, 54 Nº 487.

GUIADAS

Tour de los enamorados.- A las 20 parte este tour romántico por el centro de la Ciudad. Se trata de un viaje nocturno por lo que La Plata calla: amores ocultos, promesas, encuentros prohibidos… y un final que todavía se siente en el aire. Con una duración de dos horas y media, recorre diagonales, plazas y rincones con historia + misterio. Además de paradas claves, incluye degustación y brindis. Reservas por WhatsApp: +5491150252895

Andar urbano.- A las 19 parte este recorrido que propone un circuito a pie por los lugares más emblemáticos de la ciudad. De Plaza Moreno a Plaza San Martín. Más info en @andarurbanotour. A la gorra.

EVENTOS

The fox festival.- Desde las 18 en La Plata Rugby Club, Camino Centenario entre 495 y 496. Feria, foodtrucks, música.

Feria del playón.- Desde las 18 en el playón de Meridiano V, 17 y 71. Feria de artesanos y emprendedores.

Feria en el Barrio Banco Provincia.- Desde las 18 en 174 entre 31 y 32, Berisso. Emprendedores locales, gastronomía, cerveceros y música en vivo.

■ DOMINGO

Música

Juncal.- A las 18 en el Paseo de Compras Meridiano V, 18 y 71. Folclore.

Ciclo infarto.- A las 21 en Pura Vida, diagonal 78 entre 8 y 61, con @a.pedazos_, @curvaluzz, @tamburomalato, @black

Fiesta Órbita.- A las 23 en Guajira, 49 entre 4 y 5. Con @soyrhoma, @bigmike.benz y @psycho.dancers. Carnaval Intergaláctico.

Viejo desván.- A las 19 en el playón de Meridiano V, 17 y 71. Rock nacional. A la gorra.

Denis y las perlas.- A las 21 en el playón de Meridiano V, 17 y 71. A la gorra.

Elicsir + Ale Acústicos + El peón rock.- A las 20.30 en C.C. Los Lobos, 13 entre 527 y 528, Tolosa. Gratis.

Música y posters.- A las 19 en Astor, 521 N733, con @yosoyvalentino y @santi.pozzi. Además, se presentará @cobrarod con un set 100% vinilos.

TEATRO

Quiroga y Batallan.- A las 21 en Puerta B, Montevideo y 18, Berisso, en el marco del Ciclo de Stand Up.

EVENTOS

Feria del playón.- Desde las 18 en el playón de Meridiano V, 17 y 71. Feria de artesanos y emprendedores.

The fox festival.- Desde las 18 en La Plata Rugby Club, Camino Centenario entre 495 y 496. Feria, foodtrucks, música.

Entramadas.- A las 16 en Club Aconcagua, 69 entre 4 y 5. Feria de emprendedores, diseño, sorteos.

CINE

Éramos tan flacos.- A las 20.30 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, se proyectará este corto de Carlos Castro, seleccionado por el Festival Festifreak.

■ LUNES

Música

Ritual de expresión.- A las 21 en Pura Vida, diagonal 78 entre 8 y 61, con @inacayal.lp, @efectolunaroficial, @drogula__ y @sangredebarro_.

Red Hot Minute.- A las 21 en Guajira, 49 entre 4 y 5, tributo a Red Hot Chili Peppers.

Los Limones jaidefiniyon.- A partir de la 1 en Guajira, 49 entre 4 y 5.

Teatro

Humorísimas: especial Carnaval.- A las 22.30 en Buena Vista, 51 entre 18 y 19, espectáculo de transformismo y humor.

EVENTOS

Desfile de Carnaval en Meridiano V.- Desde las 16 en 17 y 71. Desfilarán: Flor de Murgol (murga argentina), Flores del desierto (murga argentina), Lonjas 932 (candombe), Multiboom (samba reggae), Quillqi Jawira (sikuris), Batería Sudaka (escuela de samba), Tambores de Maracatú (bloco), La Prometea (murga uruguaya) y Conventillo Nacional (murga uruguaya). Además, habrá espacio de juegos con Juguemos piola, La Chicharra, La casita de los pibes, Biblio Del Otro lado del Árbol, El Obrero, Okupas del Andén, Kombi Juegoteca, Desviada del Andén y Villa China.

La retro feria.- Desde las 17 en el Club Progresista La Loma, 35 entre 18 y 19. Música en vivo con @santifernandezenvivo, murga y baile con @pacto_denegros, Taller de máscaras, Carnaval de bombuchas. Además, muestra de objetos de carnaval, coleccionistas, feria de emprendimientos y buffet. Espacio pet friendly con correa. Gratis.

■ MARTES

EVENTOS

Desfile de Carnaval en Meridiano V.- Desde las 16 en 17 y 71. Desfilarán: Los vaguitos de Los Hornos (murga argentina), Pacto de Negros, Batuque Villa Elisa (samba reggae), Altos Batuque (comparsa), Estación Batuque (escuela de samba), La Minga (candombe), Bloco das pibas (samba reggae), Ta Linda La Barriada (murga uruguaya) y Fulana de Tal (murga uruguaya). Además, habrá espacio de juegos con Juguemos piola, La Chicharra, La casita de los pibes, Biblio Del Otro lado del Árbol, El Obrero, Okupas del Andén, Kombi Juegoteca, Desviada del Andén y Villa China.

