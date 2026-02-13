Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Los docentes confirmaron que no arrancarán las clases tras rechazar la oferta salarial de la Provincia

Se trata del gremio de la FEB, que lo resolvió en asamblea. ¿Cómo sigue la negoación?

Los docentes confirmaron que no arrancarán las clases tras rechazar la oferta salarial de la Provincia
13 de Febrero de 2026 | 12:34

Escuchar esta nota

Tras rechazar la oferta del 3% de aumento que ayer ofreció el gobierno bonaerense en la paritaria, los docentes decidieron que no iniciarán el ciclo lectivo 2026 previsto para el 2 de marzo. Así se resolvió en el Congreso Extraordinario de la FEB (Federación Bonaerense de Educadores), tras considerar "insuficiente" la propuesta salarial presentada.

"El Congreso  de FEB resolvió hace instantes, otorgar facultad al Consejo Directivo para definir los pasos a seguir ante una próxima oferta y determinó 24 horas de paro", indicaron en un comunicado. De esta forma se tensa la relación entre los maestros y la administración de Axel kicillof.

Cabe recordar que los gremios estatales también ayer expresaron su rechazo a la oferta salarial, mientras que hoy se sumaron los judiciales.

Paritaria complicada

Tal como informó EL DIA, la paritaria bonaerense se complica porque los gremios de distintos sectores rechazaron el aumento del 3% propuesta por la Provincia, a pagar con los sueldos de febrero. Si bien mejoró en 1 punto la propuesta de la semana pasada, no logró convencer a los sindicatos.

En el caso de los docentes la oferta fue similar pero no surgió un rechazo expreso de los gremios que se llevaron la nueva propuesta para analizarla de forma inmediata. Pero hoy, en el congreso de la FEB, se escuhó la primera voz disidente, con el anuncio del paro y la postura de no comenzar las clases. Este mismo sector, que integra el Frente de Unidad Docente Bonaerense, no había aceptado la propuesta de enero que consistía en un 4,5 por ciento.

Es por eso que ante ese escenario se caída de maduro la posibilidad de que las clases no comenzaran en tiempo y forma en la Provincia el 2 de marzo. Incluso por estas horas se especula con la posibilidad de que el gremio nacional CTERA pudiera disponer una medida de fuerza de alcance nacional en rechazo al gobierno de Javier Milei. Si esa versión se termina confirmando, los gremios bonaerenses se sumarían también a esa protesta.

La negociación con los estatales

En el caso de los estatales nucleados en UPCN, Fegeppba y ATE, rechazaron de plano el aumento planteado porque, en términos prácticos, implica una mejora de bolsillo de apenas un 1,5 por ciento respecto de enero. Esto se debe a que los trabajadores dejarán de percibir el retroactivo que cobraron el mes pasado producto de una mejora sobre los haberes de diciembre que rondaba el 1,5 por ciento.

El gobierno de Axel Kicillof había resuelto aumentar los sueldos de enero en un 4,5 por ciento. De ese total, 1,5 por ciento se aplicó en forma retroactiva a diciembre. Es decir, la nueva propuesta que se planteó ayer incluía mantener el porcentaje del retroactivo y sumar un 1,5 por ciento más.

Los gremios estatales, como se dijo, rechazaron la oferta sin siquiera analizarla. Como informara EL DIA, aspiraban a llegar a un aumento cercano al 4,5 por ciento tomando en cuenta la inflación que el INDEC informó para enero del 2,9 por ciento más el 1,5 por ciento del retroactivo mencionado, Pero la oferta oficial quedó lejos de esa pretensión.

Lo cierto es que frente al rechazo sindical y con la liquidación de los sueldos que arrancaría mañana, la posibilidad de que se mejore la oferta es una incógnita. De hecho, diversas fuentes sindicales que participaron de los encuentros con los funcionarios que se volvieron a realizar de manera virtual, dijeron que los representantes del Ejecutivo anticiparon que la delicada situación financiera por la que atraviesa la Provincia hace muy difícil superar el 3 por ciento planteado en la paritaria. Frente a ese escenario, el Gobierno podría disponer la suba por decreto, aún sin el acuerdo de los sindicatos.

En ese marco, UPCN reclamó que se mejore la propuesta pero que, si finalmente no se llegue a un acuerdo, al menos se liquide el 1,5 por ciento del retroactivo de diciembre que los trabajadores dejarían de cobrar “para que no se liquiden salarios a la baja”.

Por su parte, desde Fegeppba solicitaron al Ejecutivo que “revalúe la oferta realizada y lleve adelante un mayor esfuerzo presupuestario, mejorando el porcentaje propuesto a la mayor brevedad posible, con el objetivo de alcanzar un acuerdo que contemple de manera real las necesidades de las y los trabajadores estatales”.

En ese contexto, el escenario de la discusión salarial en la Provincia se terminó complicando. Y uno de sus efectos más palpables es el anunciado este viernes por uno gremio docente: el no inicio normal de las clases.

