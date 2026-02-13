Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo de $5.000.000: los números para controlar que se publicaron hoy

Política y Economía

Molotov en el Congreso: ya hay 17 identificados y el Gobierno los acusa de generar "un escenario de terror"

Molotov en el Congreso: ya hay 17 identificados y el Gobierno los acusa de generar "un escenario de terror"
13 de Febrero de 2026 | 12:27

Escuchar esta nota

El Gobierno denunció “por terrorismo” a las personas que participaron de los incidentes en el Congreso el día en el que se trató la Reforma Laboral, según indicó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Aseguran que ya tienen a 17 personas identificadas y que los buscarán "para meterlos presos". 

“Atacar al Congreso de la Nación y agredir a las fuerzas de seguridad es un delito grave contra el orden constitucional”, señaló Adorni en un mensaje que difundió en la red social X. Asimismo, añadió: “El Gobierno nacional ha denunciado por terrorismo a los responsables de los ataques. El que las hace, las paga. Fin”.

En ese marco, a través del Ministerio de Seguridad, se presentó una denuncia contra cuatro de los individuos que habían provocado serios incidentes en las inmediaciones del recinto mientras se trataba el proyecto de Reforma Laboral en el recinto, a quienes acusó de generar "un escenario de terror". A todos ellos se los acusa de 'Atentado al orden constitucional, y a la vida democrática; Atentado y resistencia a la autoridad, lesiones graves y daños", todos agravados por haber sido realizados con el fin de "provocar el terror y sumir a los poderes públicos".

El escrito, firmado por Lisandro Franco, quien se desempeña como Director de Normativa de la cartera de Seguridad, pidió a la justicia que investigue "el accionar ilícito" de los acusados, quienes tenían como finalidad "generar un escenario de terror en la ciudadanía, atentar contra miembros, poderes y estructuras edilicias federales y locales, y con ello deponer o bien inhibir el funcionamiento del Congreso, y vulnerar la integridad de las fuerzas federales de seguridad".

"Entre los atentados descriptos, se evidenció la existencia de individuos y organizaciones que contaban con recipientes de combustible inflamable, explosivos incendiarios de confección casera, objetos contundentes y peligrosos que fueron lanzados contra miembros de las fuerzas federales de seguridad que se encontraban en el lugar, en cumplimiento de su deber", agregó el funcionario en la denuncia.

Asimismo, subrayó que "los disturbios se replicaron en distintos momentos de la jornada, y tuvieron por fin establecer un escenario de estrépito y terror en la comunidad, con el exclusivo objetivo de inhibir y/u obturar en forma parcial o plena la actividad legislativa que se está llevando a cabo de conformidad con las reglas constitucionales".

LE PUEDE INTERESAR

Media sanción a la baja en la edad de imputabilidad: así votaron los diputados la Reforma Penal Juvenil

LE PUEDE INTERESAR

Qué propone el nuevo Régimen Penal Juvenil que el Gobierno busca sancionar en el Senado

"Estos comportamientos antidemocráticos fueron orquestados con la intención de subordinar al gobierno y a la ciudadanía por medio del terror, por lo que resulta de suma trascendencia instar su investigación, detener a sus responsables, y aplicarles con severidad la pena que les corresponde", agregó.

Ya hay 17 identificados por los incidentes

Por su parte, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva continuó con la difusión de los datos personales de los 17 identificados con entrecruces de bases y las imágenes de distintos medios de comunicación que cubrieron la protesta de este miércoles. "Todavía no están detenidos. Ahora empieza a trabajar Justicia y la fuerza a la que se le asigne, la detención de todos estos", aseguró este viernes.

Y agregó que "hasta el momento tenemos 17 identificados y no todos tienen este tipo de antecedentes. Hay diferentes perfiles. Desde personas de 20 años a más de 60. La mayor parte de provincia de Buenos Aires. Hay dos o tres casos de Ciudad de Buenos Aires. Un tucumano, un salteño. Estoy caracterizando como para que tengamos identificados los perfiles. Hay un poco de todo". 

"Se trata del grupo de violentos identificados, quienes el día de ayer (miércoles) quisieron desestabilizar el país. Acá están, con nombre, apellido y cara", añadió la ministra. Asimismo, remarcó que a esos hombres "se les acabó la impunidad, vamos con todo. Las hacen, las pagan", concluyó Monteoliva.

Unos 20 individuos habían sido arrestados en la víspera, luego de los disturbios que generaron en el Congreso, mientras que otros 40 quedaron demorados. De la veintena de detenidos, la justicia ya liberó a 19, mientras que permanece encarcelado Tomás Agustín Sánchez, quien este viernes será trasladado a San Martín por un pedido de captura pendiente en otra causa.

Más allá de las detenciones, vallas dañadas, veredas rotas, restos de proyectiles y cartelería incendiada fueron parte del panorama que dejaron los incidentes, durante el enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Bombas molotov, enfrentamientos con la Policía, heridos y detenidos

Todos los cambios de la reforma laboral: convenio por empresa, tope a las indemnizaciones y banco de horas

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

Paranaense reactivó la negociación por Edwuin Cetré y le hizo otra oferta a Estudiantes

El equipo para toda la vida: las giras de los 17, volvieron 50 años después

Peligra el inicio de clases tras el rechazo de docentes a la nueva oferta de Provincia, al igual que estatales

La Patente se pagará mensual desde marzo: una por una, todas las fechas de vencimiento del impuesto

Domínguez busca el equipo antes de la expedición al Bosque

Siembra de pejerrey: La Plata impulsa su vuelta a las lagunas

Edad de imputabilidad: la reacción del padre de Kim Gómez en Diputados

Viernes agradable para cerrar la semana: cuándo llegan las lluvias a La Plata
Últimas noticias de Política y Economía

Media sanción a la baja en la edad de imputabilidad: así votaron los diputados la Reforma Penal Juvenil

Qué propone el nuevo Régimen Penal Juvenil que el Gobierno busca sancionar en el Senado

VIDEO. Reforma laboral: el oficialismo apura el debate y la oposición no quiere que la pasen por arriba

La baja a 14 años de la edad de imputabilidad tiene media sanción en Diputados
Policiales
Definieron que el juicio a “La Toretto” de La Plata arranca en noviembre y será en 3 jornadas
Voraz incendio en campos cercanos a Ruta 36: bomberos trabajaron durante horas para contener las llamas 
Una empresaria quedará procesada por un incendio
Detenido por regalarle caramelos a chicos en La Plata: investigan sus intenciones y si hubo más casos
La arrastraron de los pelos en medio de un feroz robo
Espectáculos
"Desafío Atenea", el nuevo juego en donde estudiantes de la UNLP y el país competirán por ¡30 millones de pesos!
Así reaccionó Sabrina Rojas a la internación de Luciano Castro por su "adicción al sexo"
Maxi López le tiró onda a Sofía Gonet en MasterChef Celebrity: su divertida reacción
VIDEO. “En el barro”: las capas de la cárcel cuentan los secretos de La Quebrada
¿Quién hace las lanzas y espadas de un mundo fantástico?: detrás de la armería de “El caballero de los Siete Reinos”
Información General
"Ojalá sea todo un éxito": desde la NASA, el ingeniero de la UNLP se expresó a poco del lanzamiento de Artemis II
ANMAT prohibió la venta de un jabón para ropa importado sin rotulado en español
VIDEO. NASA y SpaceX despegaron la misión Crew-12 rumbo a la Estación Espacial Internacional
Siembra de pejerrey: La Plata impulsa su vuelta a las lagunas
El Conicet crea un material innovador para remover el arsénico del agua
Deportes
650 policías, apertura de puertas a las 14 y más: los detalles del operativo para el clásico platense
Botafogo vuelve a la carga con una tentadora oferta pero Cristian Medina ¿se quiere quedar en Estudiantes?
¡Los socios de Gimnasia ya pueden canjear sus entradas para el clásico del domingo!
Colapinto comenzó sexto en el último día de tests del GP de Bahréin de la Fórmula 1
VIDEO. Fernández y Núñez palpitaron el clásico del domingo en el Zerillo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla