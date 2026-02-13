Molotov en el Congreso: ya hay 17 identificados y el Gobierno los acusa de generar "un escenario de terror"

El Gobierno denunció “por terrorismo” a las personas que participaron de los incidentes en el Congreso el día en el que se trató la Reforma Laboral, según indicó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Aseguran que ya tienen a 17 personas identificadas y que los buscarán "para meterlos presos".

“Atacar al Congreso de la Nación y agredir a las fuerzas de seguridad es un delito grave contra el orden constitucional”, señaló Adorni en un mensaje que difundió en la red social X. Asimismo, añadió: “El Gobierno nacional ha denunciado por terrorismo a los responsables de los ataques. El que las hace, las paga. Fin”.

En ese marco, a través del Ministerio de Seguridad, se presentó una denuncia contra cuatro de los individuos que habían provocado serios incidentes en las inmediaciones del recinto mientras se trataba el proyecto de Reforma Laboral en el recinto, a quienes acusó de generar "un escenario de terror". A todos ellos se los acusa de 'Atentado al orden constitucional, y a la vida democrática; Atentado y resistencia a la autoridad, lesiones graves y daños", todos agravados por haber sido realizados con el fin de "provocar el terror y sumir a los poderes públicos".

El escrito, firmado por Lisandro Franco, quien se desempeña como Director de Normativa de la cartera de Seguridad, pidió a la justicia que investigue "el accionar ilícito" de los acusados, quienes tenían como finalidad "generar un escenario de terror en la ciudadanía, atentar contra miembros, poderes y estructuras edilicias federales y locales, y con ello deponer o bien inhibir el funcionamiento del Congreso, y vulnerar la integridad de las fuerzas federales de seguridad".

"Entre los atentados descriptos, se evidenció la existencia de individuos y organizaciones que contaban con recipientes de combustible inflamable, explosivos incendiarios de confección casera, objetos contundentes y peligrosos que fueron lanzados contra miembros de las fuerzas federales de seguridad que se encontraban en el lugar, en cumplimiento de su deber", agregó el funcionario en la denuncia.

Asimismo, subrayó que "los disturbios se replicaron en distintos momentos de la jornada, y tuvieron por fin establecer un escenario de estrépito y terror en la comunidad, con el exclusivo objetivo de inhibir y/u obturar en forma parcial o plena la actividad legislativa que se está llevando a cabo de conformidad con las reglas constitucionales".

"Estos comportamientos antidemocráticos fueron orquestados con la intención de subordinar al gobierno y a la ciudadanía por medio del terror, por lo que resulta de suma trascendencia instar su investigación, detener a sus responsables, y aplicarles con severidad la pena que les corresponde", agregó.

Ya hay 17 identificados por los incidentes

Por su parte, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva continuó con la difusión de los datos personales de los 17 identificados con entrecruces de bases y las imágenes de distintos medios de comunicación que cubrieron la protesta de este miércoles. "Todavía no están detenidos. Ahora empieza a trabajar Justicia y la fuerza a la que se le asigne, la detención de todos estos", aseguró este viernes.

Y agregó que "hasta el momento tenemos 17 identificados y no todos tienen este tipo de antecedentes. Hay diferentes perfiles. Desde personas de 20 años a más de 60. La mayor parte de provincia de Buenos Aires. Hay dos o tres casos de Ciudad de Buenos Aires. Un tucumano, un salteño. Estoy caracterizando como para que tengamos identificados los perfiles. Hay un poco de todo".

"Se trata del grupo de violentos identificados, quienes el día de ayer (miércoles) quisieron desestabilizar el país. Acá están, con nombre, apellido y cara", añadió la ministra. Asimismo, remarcó que a esos hombres "se les acabó la impunidad, vamos con todo. Las hacen, las pagan", concluyó Monteoliva.

Unos 20 individuos habían sido arrestados en la víspera, luego de los disturbios que generaron en el Congreso, mientras que otros 40 quedaron demorados. De la veintena de detenidos, la justicia ya liberó a 19, mientras que permanece encarcelado Tomás Agustín Sánchez, quien este viernes será trasladado a San Martín por un pedido de captura pendiente en otra causa.

Más allá de las detenciones, vallas dañadas, veredas rotas, restos de proyectiles y cartelería incendiada fueron parte del panorama que dejaron los incidentes, durante el enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad.