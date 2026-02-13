Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Botafogo vuelve a la carga con una tentadora oferta pero Cristian Medina ¿se quiere quedar en Estudiantes?

Tal como lo anticipó EL DIA, desde Brasil se reflotó el interés por el ex Boca, que tiene la última palabra

Botafogo vuelve a la carga con una tentadora oferta pero Cristian Medina ¿se quiere quedar en Estudiantes?

Estudiantes y una oferta tentadora por Cristian Medina de Botafogo (Foto: Nicolás Braicovich)

13 de Febrero de 2026 | 10:57

Tal como adelantó EL DIA el pasado martes, Cristian Medina tiene grandes chances de irse de Estudiantes pero sus allegados aseguran que el jugador quiere quedarse en La Plata. La oferta es tentadora y el grupo Gillett lo quiere vender al Botafogo de Brasil.

Lo cierto es que la última palabra la tiene el propio jugador, que se encuentra cómo en el Club, donde consiguió dos títulos y se transformó en una pieza clave en el andamiaje del técnico Eduardo Domínguez. Incluso fue  ovacionado cuando le tocó dejar el campo de juego el pasado lunes en UNO, en la victoria del equipo albirrojo ante Deportivo Riestra.

En medio de las dos frustrados pases de Edwuin Cetré a Boca y Paranaense, pese a la insistencia del club brasileño en las últimas horas, la de Medina se trata de una situación difícil porque el Club no puede hacer nada al respecto. El beneficio para Estudiantes -si es que existe un beneficio- sería desprenderse de un jugador con un contrato alto, para equilibrar las finanzas.

Cabe recordar que el ex Boca es uno de los futbolistas considerado  a vender en este mercado, tras ser buscado por otros clubes de Brasil y de ligas europeas que no fueron las más seductoras. Es por eso que el jugador y su representación habían llegado a un acuerdo para que se quede seis meses con la camiseta del Pincha. Sin embargo, trascendió en las últimas horas que Botafogo quiere volver a la carga y mejorar su oferta para quedarse con el volante, una de las figuras de este equipo bicampeón.

Es preciso destacar que el pase está registrado en Estudiantes, pero el grupo de Foster Gillett es quien tiene el poder sobre su transferencia o no. Lo que el año pasado era una relación muy fluida se terminó estancando y en los últimos meses no hubo buen diálogo. Tal como se informó, ahora, como el Fogao logró levantar las inhibiciones está en condiciones para salir nuevamente al mercado que para desgracia del fútbol argentino en Brasil cierra el 31 de marzo. En este caso la palabra del jugador parece que sería determinante.

Cetré quiere jugar el clásico platense mientras Estudiantes negocia con Paranaense

