AFA: desestimaron una solicitud de Faroni para que la Justicia federal investigue el supuesto fraude en EE UU

La Cámara del Crimen de la Ciudad de Buenos Aires desestimó un recurso presentado por el empresario teatral Javier Faroni que solicitaba el apartamiento de la Justicia ordinaria en la causa por las presuntas maniobras de fraude que la AFA habría llevado a cabo en Estados Unidos.
El juez Ignacio Rodríguez Varela aceptó un pedido del empresario Guillermo Tofoni, quien radicó una denuncia contra el presidente Claudio “Chiqui” Tapia y el tesorero Pablo Toviggino.
El camarista revocó una resolución de la magistrada de Instrucción Paula Petazzi, que envió la demanda a Luis Armella, del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, al considerar esa decisión “prematura y precipitada”.
Conforme al fallo, “los fraudes no dejan de ser comunes -y manifiesta competencia de fuero-, porque el monto del perjuicio sea muy importante, o porque sus efectos trasciendan a varias jurisdicciones de la república o involucren a una institución privada de enorme relevancia para la ciudadanía argentina”.
A su vez, Rodríguez Varela señaló que las presuntas maniobras fraudulentas y el aparente lavado de dinero podrían tener pruebas en común: “El avance de los procesos permitirá profundizar el conocimiento de los hechos y ajustar de manera cada vez más certera su encuadre típico”.
