Cómo es el "Walking Tour" gratuito para descubrir el corazón del carnaval platense

La Municipalidad de La Plata invita a participar este sábado de una edición especial del "Walking Tour" en Meridiano V. En el marco de la iniciativa, quienes asistan podrán acceder a los espacios de trabajo y preparación del carnaval y participar de una charla brindada por los propios murgueros, protagonistas del tradicional desfile.

Según se informó, la experiencia comenzará en la histórica Estación Provincial (17 y 71) y ofrecerá una reseña sobre el origen ferroviario del barrio y su evolución como polo cultural platense. El punto de encuentro será el Playón de la Estación Provincial a las 17:00.

A lo largo del circuito, se podrá conocer el patrimonio arquitectónico de Meridiano V, su vida comunitaria y el espíritu que lo convierte en un punto de encuentro cultural activo durante todo el año en la capital bonaerense.

La actividad es gratuita, con inscripción previa, y forma parte de la agenda turística y cultural impulsada por el Municipio durante el fin de semana de carnaval. Las personas interesadas pueden anotarse completando este formulario.