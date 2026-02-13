"Desafío Atenea", el nuevo juego en donde estudiantes de la UNLP y el país pondrán en juego sus saberes y competirán por ¡30 millones de pesos!

El conductor Iván de Pineda estará al frente de “Desafío Atenea”, una competencia universitaria de alcance nacional que promete reunir a estudiantes de todo el país en un formato que combinará conocimiento, trabajo en equipo y un premio millonario. El programa será producido por OLGA junto a la productora Kocawa y ya abrió su inscripción para quienes quieran participar.

La propuesta convoca a 150 estudiantes universitarios que competirán divididos en 50 equipos de tres integrantes. Cada grupo deberá representar a su universidad, aunque no será requisito que los miembros cursen la misma carrera, lo que abre la puerta a formaciones interdisciplinarias y estrategias variadas a la hora de afrontar las pruebas.

OLGA presenta DESAFÍO ATENEA, una competencia de preguntas y respuestas de jóvenes universitarios de todo el país. Conduce Iván de Pineda. pic.twitter.com/BT0PpW6lI9 — Real Time (@RealTimeRating) February 11, 2026

En ese marco, los estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata y de todo el país tendrán la posibilidad de sumarse y representar a la Ciudad y a la Región en una competencia que apunta a destacar el talento académico argentino. La convocatoria alcanza a jóvenes de otras universidades públicas y privadas del país, lo que garantiza una participación federal y diversa.

A lo largo del certamen, los equipos deberán superar desafíos de cultura general con el objetivo de llegar a la gran final y consagrarse como el mejor equipo de estudiantes universitarios de la Argentina. El premio mayor será de 30 millones de pesos para el equipo ganador, además de otros reconocimientos que destacarán el desempeño y el conocimiento demostrado durante el ciclo.

“Estoy muy orgulloso de Desafío Atenea. Es una idea que venía soñando hace tiempo: que se reúnan los estudiantes de todo el país, formando equipos y representando a sus universidades y que disfruten del conocimiento como un gran juego”, expresó Iván de Pineda al presentar la iniciativa.

El programa se transmitirá por OLGA y busca instalar un formato en el que el saber académico se convierta en espectáculo, con la posibilidad de que estudiantes de la UNLP, de la Región y de cada rincón del país encuentren un espacio para demostrar su preparación y competir por un premio histórico.