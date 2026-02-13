Dolor en La Plata por la muerte de Luis Antonio Spalletti, prestigioso investigador del CONICET

En las últimas horas se conoció la triste noticia del fallecimiento de Luis Antonio Spalletti, geólogo graduado en la UNLP e investigador superior del CONICET, referente de la sedimentología y estratigrafía a nivel nacional y regional. Apodado “Chango”, su trayectoria académica y de gestión incluye importantes hitos para la disciplina como haber impulsado la creación de la Asociación Argentina de Sedimentología (AAS) y del Centro de Investigaciones Geológicas (CIG, CONICET-UNLP), espacios que dirigió entre 1992 y 1996, y 1997 y 2002, respectivamente.

Spalletti se graduó como Licenciado en Geología en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata en 1966, y como Doctor en Ciencias Naturales orientación Geología en 1971. Fue un destacado miembro de la comunidad geológica argentina y su labor como profesor también alcanzó gran prestigio y reconocimiento. Fue distinguido por la Asociación Internacional de Sedimentología (AAS) como Miembro Honorario en 2002, y nombrado Presidente Honorario durante el Congreso Internacional de dicha asociación en 2010.

En diciembre de 2024 había sido investido con la categoría de Académico Emérito por la Academia Nacional de Ciencias (ANC), mientras que en noviembre de 2025 recibió el Premio Trayectoria en Ciencias Naturales de la Fundación Félix de Azara.

"Su dedicación a la profesión y la investigación científica se mantuvo intacta hasta sus últimos días", escribió el CONICET La Plata en una publicación.