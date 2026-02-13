Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |Se medirá frente a alejandro tabilo, en cuartos de final del torneo atp 250

Etcheverry: busca el salto a semis del Argentina Open

El chileno viene de dar el golpe en el certamen tras eliminar al último campeón, el brasileño Joao Fonseca. El tenista platense quiere seguir por el buen camino. Juegan hoy, desde las 13

Etcheverry: busca el salto a semis del Argentina Open

tomás Etcheverry por un lugar en semifinales del argentina Open / IG

13 de Febrero de 2026 | 02:13
Edición impresa

Tomás Etcheverry (54) buscará seguir por el buen camino del Argentina Open. El tenista platense intentará acceder a semifinales del torneo ATP 250, cuando se enfrente con el chileno Alejandro Tabilo (71).

Dicho partido, que se enmarca dentro de los cuartos de final, se jugará, desde las 13:00, en lo que será el primer turno de la jornada del Court Central “Guillermo Vilas” del Buenos Aires Lawn Tennis Club con la televisación de TyC Sport.

En el caso de Etcheverry viene de eliminar a Román Burruchaga (104) por 7-6 (5), 6-7 (3) y 6-4 tras un maratónico partido que demandó tres horas y 37 minutos de juego.

En la primera ronda del torneo con que se inicia la gira sudamericana de polvo de ladrillo, Etcheverry, que necesita puntos para recuperar posiciones en el ranking mundial, doblegó al italiano Andrea Pellegrino (145) por 6-3 y 6-4.

Por su parte, Alejandro Tabilo también está cumpliendo un gran torneo, ya que viene de dar el golpe al eliminar a Joao Fonseca (33) por 6-3, 3-6 y 7-5. El brasileño era el último campeón del Argentina Open.

En la presentación del certamen, Tabilo también bajo a otro campeón del Argentina Open (2022), Facundo Díaz Acosta por 7-6 (5) y 6-3.

LE PUEDE INTERESAR

Argentina tuvo un sorteo benévolo para el repechaje de la Copa Davis

LE PUEDE INTERESAR

Turf - Programas y resultados

Etcheverry y Tabilo será la primera vez que se enfrenten en el circuito ATP. El platense y el chileno se vieron las caras en 2018, en torneos Future (Brasil y República Dominicana) con un triunfo para cada uno.

En lo que tiene que ver a Etcheverry la última vez que disputó una semifinal fue en el ATP 500 de Hamburgo del la pasada temporada. El tenista platense cayó con el italiano Flavio Cobolli por 2-6, 7-5 y 6-4.

A continuación del entre Etcheverry y Tabilo se jugará otro encuentro por los cuartos de final, donde se medirán Francisco Cerúndolo (19), primer preclasificado, y el checo Vit Kopriva (95). El argentino viene de dejar en el camino al boliviano Hugo Dellien (167) por 6-0 y 7-6 (6).

El ganador de las llaves entre Etcheverry vs Tabilo y Francisco Cerúndolo vs Vit Kopriva saldrá una de los semifinalistas de la presente edición del Argentina Open.

En el transcurso del torneo, Sebastián Báez (34) sacó del certamen al joven Ignacio Buse (96), máxima esperanza peruana, por 6-4 y 6-3 para avanzar a cuartos de final; mientras que Juan Manuel Cerúndolo (80) quedó eliminado al perder con el español Pedro Martínez (94) por 7-6 (5) y 6-4.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programas y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

Athletico Paranaense reactivó la negociación por Edwuin Cetré

El equipo para toda la vida: las giras de los 17, volvieron 50 años después

Los Hornos celebra 143 años: del ladrillo a la ciudad que crece sin parar

La Provincia ofreció un aumento del 3% y los estatales lo rechazaron

VIDEO.- Baja a 14 años la edad de imputabilidad: media sanción en Diputados

Edad de imputabilidad: la reacción del padre de Kim Gómez en Diputados

El corte nuestro de cada día: ya se suman más de 1.100 apagones desde el 1 de diciembre

Siembra de pejerrey: La Plata impulsa su vuelta a las lagunas
Últimas noticias de Deportes

VIDEO. Fernández y Núñez palpitaron el clásico del domingo en el Zerillo

Con obligaciones diferentes: el Lobo tiene prohibido volver a perder

Athletico Paranaense reactivó la negociación por Edwuin Cetré

Zaniratto mantiene una duda para el gran partido
La Ciudad
El corte nuestro de cada día: ya se suman más de 1.100 apagones desde el 1 de diciembre
Los Hornos celebra 143 años: del ladrillo a la ciudad que crece sin parar
El equipo para toda la vida: las giras de los 17, volvieron 50 años después
Los comercios esperan por el flechazo de Cupido
La Plata vive el carnaval con desfile de comparsas, música y murgas
Espectáculos
VIDEO. “En el barro”: las capas de la cárcel cuentan los secretos de La Quebrada
¿Quién hace las lanzas y espadas de un mundo fantástico?: detrás de la armería de “El caballero de los Siete Reinos”
Furor por Bad Bunny: el artista del momento llega al país
Tini y Emilia, enfrentadas “Me crucé con tantas víboras”
“Era déspota y pagaba poco”: Fernanda Iglesias mandó al frente a Nancy Pazos
Policiales
Día D para “La Toretto”: una audiencia clave antes del debate oral
Una empresaria quedará procesada por un incendio
Quiso regalarle caramelos a dos chicos: está detenido
La arrastraron de los pelos en medio de un feroz robo
Quedó libre el hijo del jefe de la barra de Gimnasia
Política y Economía
VIDEO. Reforma laboral: el oficialismo apura el debate y la oposición no quiere que la pasen por arriba
VIDEO.- Baja a 14 años la edad de imputabilidad: media sanción en Diputados
La Provincia ofreció un aumento del 3% y los estatales lo rechazaron
“El superávit fiscal de Milei es deuda con las provincias”, dijo Kicillof
La Justicia pidió el decomiso del departamento donde vive Cristina

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla