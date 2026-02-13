Etcheverry: busca el salto a semis del Argentina Open

tomás Etcheverry por un lugar en semifinales del argentina Open / IG

Tomás Etcheverry (54) buscará seguir por el buen camino del Argentina Open. El tenista platense intentará acceder a semifinales del torneo ATP 250, cuando se enfrente con el chileno Alejandro Tabilo (71).

Dicho partido, que se enmarca dentro de los cuartos de final, se jugará, desde las 13:00, en lo que será el primer turno de la jornada del Court Central “Guillermo Vilas” del Buenos Aires Lawn Tennis Club con la televisación de TyC Sport.

En el caso de Etcheverry viene de eliminar a Román Burruchaga (104) por 7-6 (5), 6-7 (3) y 6-4 tras un maratónico partido que demandó tres horas y 37 minutos de juego.

En la primera ronda del torneo con que se inicia la gira sudamericana de polvo de ladrillo, Etcheverry, que necesita puntos para recuperar posiciones en el ranking mundial, doblegó al italiano Andrea Pellegrino (145) por 6-3 y 6-4.

Por su parte, Alejandro Tabilo también está cumpliendo un gran torneo, ya que viene de dar el golpe al eliminar a Joao Fonseca (33) por 6-3, 3-6 y 7-5. El brasileño era el último campeón del Argentina Open.

En la presentación del certamen, Tabilo también bajo a otro campeón del Argentina Open (2022), Facundo Díaz Acosta por 7-6 (5) y 6-3.

Etcheverry y Tabilo será la primera vez que se enfrenten en el circuito ATP. El platense y el chileno se vieron las caras en 2018, en torneos Future (Brasil y República Dominicana) con un triunfo para cada uno.

En lo que tiene que ver a Etcheverry la última vez que disputó una semifinal fue en el ATP 500 de Hamburgo del la pasada temporada. El tenista platense cayó con el italiano Flavio Cobolli por 2-6, 7-5 y 6-4.

A continuación del entre Etcheverry y Tabilo se jugará otro encuentro por los cuartos de final, donde se medirán Francisco Cerúndolo (19), primer preclasificado, y el checo Vit Kopriva (95). El argentino viene de dejar en el camino al boliviano Hugo Dellien (167) por 6-0 y 7-6 (6).

El ganador de las llaves entre Etcheverry vs Tabilo y Francisco Cerúndolo vs Vit Kopriva saldrá una de los semifinalistas de la presente edición del Argentina Open.

En el transcurso del torneo, Sebastián Báez (34) sacó del certamen al joven Ignacio Buse (96), máxima esperanza peruana, por 6-4 y 6-3 para avanzar a cuartos de final; mientras que Juan Manuel Cerúndolo (80) quedó eliminado al perder con el español Pedro Martínez (94) por 7-6 (5) y 6-4.