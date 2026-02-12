Si fueran therians, ¿con qué animal se identifican los platenses? El polémico fenómeno mundial

650 policías, apertura de puertas a las 14 y más: los detalles del operativo para el clásico platense

La tendencia de los “therian”, personas que sienten una conexión profunda con animales y la expresan como parte de su identidad, comenzó a ganar visibilidad en Argentina y ya se convirtió en tema de conversación en la vía pública. En ese contexto, salimos a recorrer las calles de La Plata con una pregunta tan llamativa como inesperada: si fueras therian, ¿qué animal sentirías que te representa?
La consigna despertó sorpresa, risas y reflexiones. Algunos platenses respondieron desde lo simbólico —“un león por la fuerza”, “un gato por la independencia”— mientras que otros admitieron no conocer el fenómeno y se interesaron por saber de qué se trataba. La tendencia mezcla curiosidad, debate y hasta críticas, especialmente entre quienes la ven como una moda viral de redes sociales.
En los últimos días, el tema se instaló en la agenda mediática argentina. El fenómeno se volvió viral en plataformas como TikTok e Instagram y ya generó encuentros presenciales y espacios vinculados a esta subcultura en distintas provincias.
Los therians —abreviatura de therianthrope— se identifican espiritual, emocional o psicológicamente con un animal y expresan esa conexión a través de comportamientos, accesorios o formas de interacción.
La discusión creció aún más esta semana tras la difusión de episodios polémicos, como la denuncia de una madre que aseguró que su hija adolescente fue mordida por un joven que se identificaba como “therian” en la ciudad cordobesa de Jesús María, lo que reavivó el debate social sobre los límites entre expresión personal y convivencia en el espacio público.
Entre la curiosidad, el desconcierto y el interés, la pregunta quedó flotando en la calle: si pudieras elegir, ¿qué animal te representa? Para muchos, más allá de la tendencia, la respuesta habla de identidad, personalidad y de cómo cada persona se percibe a sí misma en un mundo cada vez más atravesado por las redes y las nuevas formas de expresión juvenil.
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd.
