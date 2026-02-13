Un carnaval en San Carlos provocó la bronca de un vecino cuando le tiraron espuma en el parabrisas

Un festejo de carnaval en San Carlos terminó envuelto en tensión cuando una automovilista reaccionó con enojo luego de que le arrojaran espuma sobre el parabrisas de su camioneta. El episodio ocurrió durante la noche del jueves en la zona de 32 y 133, en medio de los corsos barriales que se desarrollaban con una nutrida presencia de vecinos.

Según testigos, la conductora quedó detenida con su vehículo en plena celebración y, tras recibir espuma en el vidrio delantero, descendió para recriminar la situación. La discusión escaló rápidamente cuando algunas personas que participaban del festejo le respondieron arrojándole más espuma, incluso en el rostro, lo que generó empujones y gritos.

La escena fue registrada por celulares y se viralizó en redes sociales, donde se observa el cruce verbal y el clima de tensión que se extendió durante varios minutos. Pese al momento de nerviosismo, no hubo heridos ni intervenciones policiales, y la mujer finalmente se retiró del lugar.

El corso continuó con normalidad tras el incidente, aunque el episodio reavivó el debate entre vecinos sobre la convivencia entre los festejos callejeros y la circulación vehicular en zonas donde se aplican cortes temporales.