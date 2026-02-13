Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad

Un carnaval en San Carlos provocó la bronca de un vecino cuando le tiraron espuma en el parabrisas

Un carnaval en San Carlos provocó la bronca de un vecino cuando le tiraron espuma en el parabrisas
13 de Febrero de 2026 | 16:51

Escuchar esta nota

Un festejo de carnaval en San Carlos terminó envuelto en tensión cuando una automovilista reaccionó con enojo luego de que le arrojaran espuma sobre el parabrisas de su camioneta. El episodio ocurrió durante la noche del jueves en la zona de 32 y 133, en medio de los corsos barriales que se desarrollaban con una nutrida presencia de vecinos.

Según testigos, la conductora quedó detenida con su vehículo en plena celebración y, tras recibir espuma en el vidrio delantero, descendió para recriminar la situación. La discusión escaló rápidamente cuando algunas personas que participaban del festejo le respondieron arrojándole más espuma, incluso en el rostro, lo que generó empujones y gritos.

La escena fue registrada por celulares y se viralizó en redes sociales, donde se observa el cruce verbal y el clima de tensión que se extendió durante varios minutos. Pese al momento de nerviosismo, no hubo heridos ni intervenciones policiales, y la mujer finalmente se retiró del lugar.

El corso continuó con normalidad tras el incidente, aunque el episodio reavivó el debate entre vecinos sobre la convivencia entre los festejos callejeros y la circulación vehicular en zonas donde se aplican cortes temporales.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

Cetré quiere jugar el clásico platense mientras Estudiantes negocia con Paranaense

Rechazo a la oferta de la Provincia: docentes convocan a paro, no arrancan las clases y se suman gremios

El equipo para toda la vida: las giras de los 17, volvieron 50 años después

Peligra el inicio de clases tras el rechazo de docentes a la nueva oferta de Provincia, al igual que estatales

La Patente se pagará mensual desde marzo: una por una, todas las fechas de vencimiento del impuesto

Botafogo vuelve a la carga con una tentadora oferta pero Cristian Medina ¿se quiere quedar en Estudiantes?

Domínguez busca el equipo antes de la expedición al Bosque

Siembra de pejerrey: La Plata impulsa su vuelta a las lagunas
Últimas noticias de La Ciudad

Rechazo a la oferta de la Provincia: docentes convocan a paro, no arrancan las clases y se suman gremios

"Ojalá sea todo un éxito": desde la NASA, el ingeniero de la UNLP se expresó a poco del lanzamiento de Artemis II

Dolor en La Plata por la muerte de Luis Antonio Spalletti, prestigioso investigador del CONICET

VIDEO. Si fueran therians, ¿con qué animal se identifican los platenses? El polémico fenómeno mundial
Deportes
El platense Tomás Etcheverry ganó y pasó a semifinales del Argentina Open
Cetré quiere jugar el clásico platense mientras Estudiantes negocia con Paranaense
650 policías, apertura de puertas a las 14 y más: los detalles del operativo para el clásico platense
Botafogo vuelve a la carga con una tentadora oferta pero Cristian Medina ¿se quiere quedar en Estudiantes?
¡Los socios de Gimnasia ya pueden canjear sus entradas para el clásico del domingo!
Espectáculos
"En el barro 2": los tres intérpretes que no llegaron a verse en pantalla
Luciano Castro rompió el silencio y habló de su internación “Vengo a sanar”
"Desafío Atenea", el nuevo juego en donde estudiantes de la UNLP y el país competirán por ¡30 millones de pesos!
Así reaccionó Sabrina Rojas a la internación de Luciano Castro por su "adicción al sexo"
Maxi López le tiró onda a Sofía Gonet en MasterChef Celebrity: su divertida reacción
Policiales
Cara a cara con el fiscal, qué declararon los padres de la beba fallecida en Ensenada
Tras definirse la fecha de juicio, “La Toretto” tuvo un ataque de pánico y debió ser asistida
"Tengo terror": el drama de la mamá de la nena a la que un hombre le ofreció caramelos en La Plata
Voraz incendio en campos cercanos a Ruta 36: bomberos trabajaron durante horas para contener las llamas 
Una empresaria quedará procesada por un incendio
Información General
Hoy es el Día Mundial del Soltero: ¿por qué se celebra en la víspera de San Valentín?
"Ojalá sea todo un éxito": desde la NASA, el ingeniero de la UNLP se expresó a poco del lanzamiento de Artemis II
ANMAT prohibió la venta de un jabón para ropa importado sin rotulado en español
VIDEO. NASA y SpaceX despegaron la misión Crew-12 rumbo a la Estación Espacial Internacional
Siembra de pejerrey: La Plata impulsa su vuelta a las lagunas

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla