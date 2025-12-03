Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo

El impacto de la IA podría agravar la brecha entre ricos y pobres, según un informe de la ONU

3 de Diciembre de 2025 | 01:44
Detrás del revuelo en torno a las promesas de la inteligencia artificial se encuentran realidades difíciles, como la forma en la que esta tecnología podría afectar a las personas ya desfavorecidas en un mundo impulsado por datos.

Un nuevo informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo señala que la mayoría de los beneficios de la IA probablemente serán aprovechados por las naciones ricas, a menos que se tomen medidas para utilizar su poder para ayudar a cerrar las brechas en el acceso a necesidades básicas, así como a conocimientos avanzados. El informe compara la situación con la “Gran Divergencia” de la revolución industrial, cuando muchos países occidentales experimentaron una rápida modernización mientras otros se quedaban atrás. Las preguntas sobre cómo las empresas y otras instituciones utilizarán la IA son una preocupación casi universal.

Esto es, dado su potencial para cambiar o reemplazar algunos trabajos realizados por personas con computadoras y robots.

Pero mientras gran parte de la atención dedicada a la IA se centra en la productividad, la competitividad y el crecimiento, la pregunta más importante es qué supondrá para las vidas humanas, señalan los autores. Es un problema para las comunidades donde la mayoría de las personas todavía tienen problemas para acceder a capacitación, energía eléctrica y conectividad a internet, como es el caso de personas mayores, personas desplazadas por la guerra, el conflicto civil y los desastres climáticos. Al mismo tiempo, estas personas pueden ser “invisibles” en datos que no las tendrán en cuenta, dijo el informe. “Como tecnología de propósito general, la IA puede aumentar la productividad, impulsar nuevas industrias y ayudar a los rezagados a ponerse al día”, señaló el reporte.

 

