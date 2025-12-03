El impacto de la IA podría agravar la brecha entre ricos y pobres, según un informe de la ONU

El oficialismo intentará aprobar en la Legislatura el endeudamiento
Las mansiones de Tapia y un exclusivo inmueble no declarado, bajo la lupa
Los alimentos meten presión: la inflación platense llegó otra vez al 2,2%
Millonario plan de inversión para exportar gas natural líquido desde el Puerto La Plata
Del secundario a la vida, llevan medio siglo de reuniones y viajes
Culatazo, sangre y temor: otro robo al filo de la tragedia en City Bell
Provincias Unidas negocia un interbloque con Miguel Pichetto
La libertaria que estuvo presa en EE UU y seguiría en Diputados
Dichiara electo nuevamente como titular de la Cámara baja de la Provincia
Los médicos celebran su Día con múltiples desafíos y debates
$3.000.000: el Súper Cartonazo sigue vacante y aumenta el pozo
La República de los Niños de festejo y con nuevo gobierno infantil
Terapistas ocupacionales firmaron un convenio de inclusión laboral
Se viene la primera fiesta de la Frutilla en el playón de Meridiano V
Actividades: charla de arte, peña de fin de año, taller y feria de emprendedores
El crimen de Mateo: una audiencia decisiva y una familia que no afloja
Detrás del revuelo en torno a las promesas de la inteligencia artificial se encuentran realidades difíciles, como la forma en la que esta tecnología podría afectar a las personas ya desfavorecidas en un mundo impulsado por datos.
Un nuevo informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo señala que la mayoría de los beneficios de la IA probablemente serán aprovechados por las naciones ricas, a menos que se tomen medidas para utilizar su poder para ayudar a cerrar las brechas en el acceso a necesidades básicas, así como a conocimientos avanzados. El informe compara la situación con la “Gran Divergencia” de la revolución industrial, cuando muchos países occidentales experimentaron una rápida modernización mientras otros se quedaban atrás. Las preguntas sobre cómo las empresas y otras instituciones utilizarán la IA son una preocupación casi universal.
Esto es, dado su potencial para cambiar o reemplazar algunos trabajos realizados por personas con computadoras y robots.
Pero mientras gran parte de la atención dedicada a la IA se centra en la productividad, la competitividad y el crecimiento, la pregunta más importante es qué supondrá para las vidas humanas, señalan los autores. Es un problema para las comunidades donde la mayoría de las personas todavía tienen problemas para acceder a capacitación, energía eléctrica y conectividad a internet, como es el caso de personas mayores, personas desplazadas por la guerra, el conflicto civil y los desastres climáticos. Al mismo tiempo, estas personas pueden ser “invisibles” en datos que no las tendrán en cuenta, dijo el informe. “Como tecnología de propósito general, la IA puede aumentar la productividad, impulsar nuevas industrias y ayudar a los rezagados a ponerse al día”, señaló el reporte.
