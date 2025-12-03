Fuerte retroceso de la UNLP en un ranking regional y Argentina se queda sin representantes en el top 50

El año pasado la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) había obtenido el puesto 28 en el ranking regional Times Higher Education (ETH) para las universidades de América Latina. Sin embargo, en la nueva edición de esta medición internacional, cuyos resultados se conocieron recientemente, la casa de altos estudios de nuestra ciudad bajó 34 lugares para ubicarse finalmente en el escalón número 62.

La tendencia a la baja resulto generalizada para las universidades argentinas, ya que la otras dos que se habían situado en torno a las mejores 50 del Cono Sur también marcaron bruscos descensos. En el caso de la Universidad Austral, que había ocupado el puesto 43, pasó al 82. Lo mismo ocurrió con la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), que cayó del 52 a 89. Un dato negativo para la educación superior nacional si se tiene en cuenta que la medición abarca a 233 universidades de 16 países.

A grandes rasgos, la caída se explica por un cambio metodológico en el que ya no se compara a las universidades latinoamericanas entre sí, sino en base a estándares globales que hacen a la clasificación mucho más exigente, según informaron desde ETF. Por otro lado se debe remarcar que se trata de un ranking voluntario en el que participan un total de 12 universidades argentinas (8 públicas y 4 privadas) y que no cuenta, entre otras, con presencia de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

El Times Higher Education (THE) Latin America University Rankings adoptó este año la escala de medición global que utiliza en sus clasificaciones mundiales, lo que implica un estándar de exigencia superior al anterior, que se basaba en la comparación exclusiva con otras universidades de la región. Este cambio metodológico ha provocado que Argentina haya tenido un año difícil en la tabla, registrando pérdidas significativas en las posiciones de cabeza, según aclaró el comunicado de THE.

Brasil, en el tope

Para evaluar a las instituciones, el ranking THE utiliza 16 indicadores de desempeño agrupados en cinco áreas. Las dimensiones con mayor peso son la calidad de la investigación, la enseñanza y el volumen y reputación científica. Las áreas restantes son los vínculos con la industria, que se centra en la transferencia de conocimiento y patentes, y la proyección internacional, que mide la cantidad de estudiantes y profesores extranjeros.

En los resultados, la Universidade de São Paulo se mantuvo en el primer puesto de América Latina, seguida por la Universidade Estadual de Campinas. En tercer lugar se ubicó la Pontificia Universidad Católica de Chile. El top 5 se completó con otras dos universidades brasileñas: Universidade Federal de Rio de Janeiro y Universidade Estadual Paulista (Unesp). Times Higher Education resaltó de manera especial la calidad de la investigación de las universidades brasileñas que encabezan la lista, reflejando su amplio dominio. El top 10 regional incluye un total de siete universidades de Brasil, una de Chile y dos de México (el Tecnológico de Monterrey en el puesto 7, y la Universidad Nacional Autónoma de México en el 9).

Participación de países y desafío argentino

El ranking THE para América Latina calificó un total de 223 universidades de 16 países. Brasil es el país con mayor presencia, con 69 instituciones, superando a Colombia (38), Chile (31) y México (25). En contraste, Argentina solo logró clasificar 12 universidades en esta medición, divididas en ocho públicas y cuatro privadas.

A pesar de este contexto, el rector de la Universidad Austral, Julián Rodríguez, expresó su satisfacción: “Es una alegría compartir, por cuarto año consecutivo, el reconocimiento de la Universidad Austral como la universidad privada mejor posicionada de la Argentina en el THE Latin America University Rankings 2026. Este logro, en un año especialmente desafiante por los cambios metodológicos del ranking, reafirma nuestro compromiso con la excelencia académica, la investigación y la formación integral”.

Otras universidades privadas rankeadas fueron la Pontificia Universidad Católica Argentina (en el rango 126-150), y la Universidad Católica de Córdoba e Instituto Tecnológico de Buenos Aires - ITBA (ambas en el rango +151). En el sector estatal, además de la UNLP y la UNSAM, se clasificaron las universidades nacionales de Córdoba (UNC) y Cuyo (UNCuyo), ambas en el rango 101-125; junto con las de Quilmes (UNQ), Rosario (UNR), Litoral (UNL) y Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA), que cayeron en el rango +151.

Contexto regional

Ellie Bothwell, editora de rankings de THE, comentó que, aunque Brasil domina la cima, resulta "inspirador ver una creciente diversidad y solidez en toda la región latinoamericana”. Agregó que los resultados demuestran la fortaleza y resiliencia del sector universitario latinoamericano, que ha operado en condiciones difíciles en los últimos años, especialmente en lo relativo al financiamiento de la educación superior.

En este marco, y de cara al debate por el Presupuesto 2026 en Argentina, las universidades nacionales, reunidas en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), insistieron en su reclamo por el financiamiento. El CIN, en coincidencia con la conmemoración de su 40° aniversario, señaló en un comunicado que las cifras establecidas en el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo lesionarían "gravemente el derecho a la educación" en la universidad pública. Por ello, reclamaron la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y pidieron un incremento de los recursos para establecer “parámetros de previsibilidad que eviten la limitación del funcionamiento de las instituciones universitarias para el año que viene”.