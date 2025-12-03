El mapa de alturas y dimensiones en La Plata, antes y después del nuevo Código: las claves
El mapa de alturas y dimensiones en La Plata, antes y después del nuevo Código: las claves
Fuerte retroceso de la UNLP en un ranking regional y Argentina se queda sin representantes en el top 50
Cómo viven los hinchas del Lobo y del Pincha el histórico clásico platense: testimonios de la pasión
Culatazo, sangre y temor: el dramático relato de otro robo al filo de la tragedia en City Bell
Del secundario a la vida: son de La Plata y llevan medio siglo de reuniones y viajes
Las mansiones de Tapia y un exclusivo inmueble no declarado, bajo la lupa
Los Pumas, con Fiji, España y Canadá: cómo llegan al Mundial los rivales del seleccionado argentino
Catupecu Machu: el grito de una generación vuelve a sonar en el Teatro Ópera
Por qué este miércoles no hay clases en las escuelas secundarias de La Plata
¿Beto vs. Edith?: el peor final para el matrimonio televisivo
Luego de la operación: la familia de José Alperovich aportó detalles y habló de Marianela Mirra
Tu noticia, en EL DIA y eldia.com: comunicate por teléfono, WhatsApp o las redes sociales
Se definió el valor del salario mínimo: los nuevos montos y a quiénes alcanza
Arranca este miércoles un mini verano en La Plata: ¿a cuánto se eleva la temperatura?
Cae una red de explotación infantil: hubo allanamientos en La Plata
Cuenta DNI activó hoy una promo en un supermercado de La Plata: descuento y tope de reintegro
Dolor en La Plata por la muerte de Horacio D’Alessandro, referente del arte platense
Los alimentos meten presión: la inflación platense llegó otra vez al 2,2%
La libertaria que estuvo presa en EE UU y seguiría en Diputados
Los médicos celebran su Día con múltiples desafíos y debates
Se viene la primera fiesta de la Frutilla en el playón de Meridiano V
La República de los Niños de festejo y con nuevo gobierno infantil
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El año pasado la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) había obtenido el puesto 28 en el ranking regional Times Higher Education (ETH) para las universidades de América Latina. Sin embargo, en la nueva edición de esta medición internacional, cuyos resultados se conocieron recientemente, la casa de altos estudios de nuestra ciudad bajó 34 lugares para ubicarse finalmente en el escalón número 62.
La tendencia a la baja resulto generalizada para las universidades argentinas, ya que la otras dos que se habían situado en torno a las mejores 50 del Cono Sur también marcaron bruscos descensos. En el caso de la Universidad Austral, que había ocupado el puesto 43, pasó al 82. Lo mismo ocurrió con la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), que cayó del 52 a 89. Un dato negativo para la educación superior nacional si se tiene en cuenta que la medición abarca a 233 universidades de 16 países.
A grandes rasgos, la caída se explica por un cambio metodológico en el que ya no se compara a las universidades latinoamericanas entre sí, sino en base a estándares globales que hacen a la clasificación mucho más exigente, según informaron desde ETF. Por otro lado se debe remarcar que se trata de un ranking voluntario en el que participan un total de 12 universidades argentinas (8 públicas y 4 privadas) y que no cuenta, entre otras, con presencia de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
El Times Higher Education (THE) Latin America University Rankings adoptó este año la escala de medición global que utiliza en sus clasificaciones mundiales, lo que implica un estándar de exigencia superior al anterior, que se basaba en la comparación exclusiva con otras universidades de la región. Este cambio metodológico ha provocado que Argentina haya tenido un año difícil en la tabla, registrando pérdidas significativas en las posiciones de cabeza, según aclaró el comunicado de THE.
Para evaluar a las instituciones, el ranking THE utiliza 16 indicadores de desempeño agrupados en cinco áreas. Las dimensiones con mayor peso son la calidad de la investigación, la enseñanza y el volumen y reputación científica. Las áreas restantes son los vínculos con la industria, que se centra en la transferencia de conocimiento y patentes, y la proyección internacional, que mide la cantidad de estudiantes y profesores extranjeros.
En los resultados, la Universidade de São Paulo se mantuvo en el primer puesto de América Latina, seguida por la Universidade Estadual de Campinas. En tercer lugar se ubicó la Pontificia Universidad Católica de Chile. El top 5 se completó con otras dos universidades brasileñas: Universidade Federal de Rio de Janeiro y Universidade Estadual Paulista (Unesp). Times Higher Education resaltó de manera especial la calidad de la investigación de las universidades brasileñas que encabezan la lista, reflejando su amplio dominio. El top 10 regional incluye un total de siete universidades de Brasil, una de Chile y dos de México (el Tecnológico de Monterrey en el puesto 7, y la Universidad Nacional Autónoma de México en el 9).
El ranking THE para América Latina calificó un total de 223 universidades de 16 países. Brasil es el país con mayor presencia, con 69 instituciones, superando a Colombia (38), Chile (31) y México (25). En contraste, Argentina solo logró clasificar 12 universidades en esta medición, divididas en ocho públicas y cuatro privadas.
A pesar de este contexto, el rector de la Universidad Austral, Julián Rodríguez, expresó su satisfacción: “Es una alegría compartir, por cuarto año consecutivo, el reconocimiento de la Universidad Austral como la universidad privada mejor posicionada de la Argentina en el THE Latin America University Rankings 2026. Este logro, en un año especialmente desafiante por los cambios metodológicos del ranking, reafirma nuestro compromiso con la excelencia académica, la investigación y la formación integral”.
Otras universidades privadas rankeadas fueron la Pontificia Universidad Católica Argentina (en el rango 126-150), y la Universidad Católica de Córdoba e Instituto Tecnológico de Buenos Aires - ITBA (ambas en el rango +151). En el sector estatal, además de la UNLP y la UNSAM, se clasificaron las universidades nacionales de Córdoba (UNC) y Cuyo (UNCuyo), ambas en el rango 101-125; junto con las de Quilmes (UNQ), Rosario (UNR), Litoral (UNL) y Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA), que cayeron en el rango +151.
Ellie Bothwell, editora de rankings de THE, comentó que, aunque Brasil domina la cima, resulta "inspirador ver una creciente diversidad y solidez en toda la región latinoamericana”. Agregó que los resultados demuestran la fortaleza y resiliencia del sector universitario latinoamericano, que ha operado en condiciones difíciles en los últimos años, especialmente en lo relativo al financiamiento de la educación superior.
En este marco, y de cara al debate por el Presupuesto 2026 en Argentina, las universidades nacionales, reunidas en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), insistieron en su reclamo por el financiamiento. El CIN, en coincidencia con la conmemoración de su 40° aniversario, señaló en un comunicado que las cifras establecidas en el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo lesionarían "gravemente el derecho a la educación" en la universidad pública. Por ello, reclamaron la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y pidieron un incremento de los recursos para establecer “parámetros de previsibilidad que eviten la limitación del funcionamiento de las instituciones universitarias para el año que viene”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí