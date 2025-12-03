Reconocieron como Ciudadano Ilustre de La Plata a Luis Alfredo Le Moal

Ley de Endeudamiento en Provincia: se traban las negociaciones y se prorroga el debate
Fue en el recinto del Concejo Deliberante en el marco de la última sesión del año.
El intendente platense, Julio Alak, le entregó este miércoles el reconocimiento de Ciudadano Ilustre de La Plata al referente radical, exdelegado comunal de Villa Elvira y exconcejal Luis Alfredo Le Moal por su invaluable aporte político y social a la comunidad de la ciudad.
“Felicito al Concejo Deliberante, que tomó esta decisión que nos congratula y emociona”, destacó Alak. “Han hecho un excelente homenaje de toda la faceta de su vida”, agregó, y subrayó: “Luis ha sido un manantial de virtudes; es de esos personajes que se dan de vez en cuando en la vida, que expresan un todo; le tenemos que agradecer su aporte a la vida y a esta ciudad”.
Por su parte, Le Moal expresó: “Después de 30 años de haberme despedido de este Concejo, he vuelto. Tengo que agradecer a mi familia, que me ha dado muchas alegrías, y a todos mis amigos, gracias a los cuales llegué hasta acá”.
El acto se llevó a cabo hoy en el recinto del Concejo Deliberante platense en el marco de la última sesión del cuerpo legislativo y de una serie de homenajes a distintas personalidades de la capital bonaerense, y contó con la presencia de su presidente, Marcelo Galland. También participó el jefe de Gabinete, Carlos Bonicatto; entre otras autoridades.
Cabe recordar que Luis Alfredo Le Moal fue concejal y consejero escolar de La Plata, delegado municipal de la localidad de Villa Elvira, defensor ciudadano adjunto, defensor de la seguridad adjunto, asesor en la Defensoría Ecológica, presidente del Club Cultural, Deportivo y de Fomento Almagro y miembro de la comisión directiva del Club Circunvalación.
Además, durante muchos años integró la Federación de Instituciones, fue secretario general de la Pastoral Social de Villa Elvira y participó en instituciones religiosas, culturales y educativas como miembro activo de la Parroquia Cristo Rey y como vicepresidente de la Comisión Protectora del Seminario Mayor del Arzobispado de La Plata.
