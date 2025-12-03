Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |EN EL CUADRO DE AVELLANEDA, DESCONFÍAN DEL ARBITRAJE

Racing quedó diezmado para enfrentar a Boca

Costas y compañía creen que se vieron prejudicados en el partido ante Tigre por Andrés Merlos, por las rojas a Martirena y Sosa

Racing quedó diezmado para enfrentar a Boca

Gastón Martirena vio la segunda amarilla por un aplauso irónico / Web

3 de Diciembre de 2025 | 03:46
Edición impresa

La bronca en Racing es grande, más allá de haberse clasificado a la semifinal donde jugará ante Boca en La Bombonera. El cuadro de Avellaneda se sintió perjudicado por el arbitraje de Andrés Merlos ante Tigre, donde no recibió un penal y además sufrió las expulsiones de Gastón Martirena y Santiago Sosa. Y temen que ocurra lo mismo ante el Xeneize, el próximo domingo a las 19.

Para la Academia, Merlos tuvo groseros errores, como el penal contra Conechny del arquero Zenobio, que no se revisó. Y sobre todo, la segunda amarilla a Martirena, quien aplaudió de manera irónica al juez principal. Para colmo, Merlos en primera instancia no lo vio y recién se dio cuenta cuando le avisó el defensor de Tigre, Joaquín Laso.

Gustavo Costas deberá rearmar el equipo tras las expulsiones de Santiago Sosa y Gastón Martirena frente a Tigre, quienes quedaron automáticamente descartados.

Además, Santiago Solari terminó con una molestia muscular que lo obligó a retirarse y será sometido a estudios para conocer si podrá estar en el clásico.

La situación se agrava con otros lesionados sin fecha de regreso, como Marcos Rojo, Luciano Vietto, Ignacio Rodríguez, Matías Zaracho y Elías Torres.

El cuerpo técnico de Racing analiza alternativas: Facundo Mura asoma como reemplazante natural de Martirena, pese a no haber renovado su contrato, mientras que para el mediocampo se barajan opciones como Bruno Zuculini, Alan Forneris o incluso Franco Pardo.

También se evaluará el desgaste de los futbolistas que disputaron 120 minutos ante Tigre y podrían llegar con lo justo. En ese contexto, la semana será determinante para definir cuántas de estas bajas se mantienen al momento de visitar La Bombonera.

Con un clásico que promete tensión, intensidad y presión desde el primer minuto, Boca y Racing transitan días decisivos entre recuperaciones, estudios médicos y pruebas tácticas.

LOS ANTECEDENTES

En los últimos 10 años, Racing y Boca protagonizaron seis enfrentamientos directos, donde cada uno se quedó con tres. La Academia ganó las semifinales de la Copa de la Liga 2021 (por penales) y las finales del Trofeo de Campeones 2022 y la Supercopa Internacional 2023. Por su parte, el Xeneize lo eliminó dos veces de la Libertadores (2020 y 2023) y en la semifinal de la Copa de la Liga 2022

 

