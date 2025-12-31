Trenes Eurostar: caos por una falla eléctrica

Penurias en plena ola de calor: hartazgo vecinal por la falta de luz y agua
Problemas de suministro y una formación atascada interrumpieron el servicio que enlaza a Reino Unido con Europa continental
Problemas de suministro eléctrico y un tren atascado interrumpieron ayer los servicios ferroviarios de Eurostar en el túnel del canal de la Mancha, dejando a numerosos pasajeros varados en pleno fin de año. En Gare du Nord, en París, Jamie e Issy Gill se quejaron tras la cancelación de su Eurostar a Londres. “Vinimos por mi festejo de 30 años”, dijo ella, con lágrimas, antes de asumir que deberían volver vía Birmingham para reunirse con su bebé.
Eurostar atribuyó la interrupción a fallas eléctricas en el túnel y a un tren de Le Shuttle con problemas mecánicos. Por la tarde, solo una de las dos líneas reabrió, permitiendo una circulación limitada, con demoras y viajes prolongados. La empresa recomendó reprogramar traslados.
El túnel, de 50 km y único enlace ferroviario fijo entre Reino Unido y Europa, quedó colapsado. Pasajeros desesperados buscaban aviones o micros como alternativa. “Todo está reservado por días. Un desastre”, lamentó la francesa Sarah Omouri. Del lado británico, John Paul afirmó haber perdido dinero tras ver su tren obligado a retroceder por una avería adelante.
Eurotunnel confirmó que la falla comenzó el lunes y afectó el tránsito en ambas direcciones.
