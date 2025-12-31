Fin de año polémico con sólo 22 muñecos avalados

En un clima de polémica por la prohibición de la quema de muñecos dentro del casco urbano, esta semana la Municipalidad de La Plata había difundido el listado oficial definitivo de los momos habilitados para despedir el año, aunque fueron dadas de bajas las publicaciones en las redes oficiales donde se informaban cada una de las direcciones.

Son 22 estructuras las que recibieron autorización de la Comuna para ser encendidas durante la madrugada del 1º de enero, todas ubicadas fuera del radio céntrico, en una medida que provocó el malestar entre los muñequeros del casco urbano. Es un misterio qué pasará con las figuras no autorizadas.

La decisión municipal, anunciada días atrás, modificó una tradición histórica de La Plata y dejó afuera del listado oficial a numerosos grupos que, año tras año, levantan muñecos en distintos puntos del casco urbano. Desde la Comuna explicaron que la medida apunta a reforzar la seguridad y reducir riesgos, aunque los artistas y vecinos afectados cuestionaron la falta de diálogo previo y advirtieron que la resolución llegó cuando muchos proyectos ya estaban avanzados.

En rechazo a la decisión, el lunes pasado un grupo de muñequeros del casco urbano se concentró frente al COM, 20 y 50, para reclamar una revisión de la medida. Allí expresaron su preocupación por haber quedado excluidos a pocos días de fin de año, luego de meses de trabajo y de una inversión económica significativa destinada a la construcción de los momos.

También señalaron que en ediciones anteriores cumplieron con los requisitos de seguridad exigidos y remarcaron que no se habilitó ninguna instancia formal para evaluar cada caso en particular.

En ese contexto, el Municipio platense publicó ayer un mapa oficial con los muñecos habilitados, que finalmente serán los únicos autorizados para la quema de fin de año. Sin embargo, horas después desaparecieron las publicaciones en las redes oficiales de la Comuna.

El listado incluía a la Escuelita del Chavo del 8 en Avenida 72 y 152; El mundo de Mario Bross en 72 y Av. 13; Avatar: Corazón de Pandora en Av. 31 y 40; Avatar: El mundo de Pandora en Av. 31 entre 41 y 42; Wall-E en 50 esquina 16; Brainrot en 19 y 527; Tom y Jerry en 485 y 134; Raromagedon en 132 y 45; Los Mezclas/Picachu en 485 y 19; Los Brainrots Italianos en 11 y Av. 32; Freddy y Janson en 121 y 36; Rick de Rick y Morty en 142 y 67; Tun Tun y Tralalero en 139 bis y 477; Drako en Av. 76 entre 16 y 17; Gracias Rosa en 502 y 13; El mejor Stitch en 137 y 52; Escandalosos en 139 y 492; Cruelandia en 14 entre 467 y 468; Muñeco Rock en 13 y 522; Alberto Bassi Love en 10 y 71; La Abeja en 44 y 140 y La Bubu Momo en 526 y 17.

Con la publicación del listado definitivo, la Ciudad se prepara para recibir el nuevo año con una celebración acotada y concentrada fuera del casco urbano. Mientras, habrá que ver qué ocurrirá con el resto de las figuras no oficializadas, que avanzan a paso firme en distintos barrios del casco urbano.