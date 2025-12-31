Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |UNA NOCHE ESPECIAL PARA TODA LA REGIÓN

¡Arden los muñecos en La Plata! El mapa y las fotos de los momos que se quemarán para despedir el 2025

31 de Diciembre de 2025 | 01:09
Edición impresa

Como cada año, un recorrido por algunas de las creaciones de fin de año que volverán a encender la noche en la Ciudad. Detrás de cada momo hubo un trabajo delicado y un gran esfuerzo de cada barrio, pero también la decisión colectiva de sostener un ritual que resiste. Así, la quema de estas figuras vuelve a reunir a los vecinos de la Región para despedir 2025 y recibir 2026 con expectativas renovadas.

Mañana encontrarás en eldia.com los mejores videos y las impactantes fotos de este ritual bien platense.

 

Avatar, el mundo de Pandora. 31 entre 41 y 42

 

Drako 72 entre 16 y 17

UNO X UNO
EL LISTADO DE LOS MOMOS HABILITADOS

ALBERTO BASSI LOVE
10 y 71

LOS BRAINROTS ITALIANOS
11 y 32

GRACIAS ROSA
13 y 502

MUÑECO ROCK
13 y 522

TOM Y JERRY
134 y 485

TUN TUN Y TRALALERO (COLINAS DEL SOL)
139 bis y 477

ESCANDALOSOS
139 y 492

CRUELANDIA
14 entre 467 y 466

WALL-E
16 y 50

LABUBU MOMO
17 y 526

LOS MEZCLAS / PIKACHU
19 y 485

BRAINROT
19 y 527

AVATAR, EL MUNDO DE PANDORA
31 entre 41 y 42

AVATAR, CORAZÓN DE PANDORA
31 y 40

LA ABEJA
44 y 140

RAROMAGEDON
45 y 132

EL MEJOR STITCH
52 y 137

RICK DE RICK Y MORTY
67 y 142

FREDDY VS JASON
36 y 121

DRAKO
72 entre 16 y 17

EL MUNDO DE MARIO BROS
72 y 13

ESCUELITA DEL CHAVO DEL 8
72 y 152

 

 

72 y 152. Escuelita del Chavo / Roberto Acosta

 

Los Brainrots Italianos. 11 y 32 / Roberto Acosta

 

17 y 38. Tarzán

 

137 y 52. Stitch / Roberto Acosta

 

13 entre 94 y 95. El extraño mundo de Jack

 

139 bis y 477. Tun Tun y Tralalero (Colinas del Sol)

 

Los Brainrots Italianos. 19 y 527 / Roberto Acosta

 

10 y 40. El Eternauta

 

Muñeco Rock. 13 y 522 / Roberto Acosta

 

72 entre  16 y 17. Capibara de Drako en homenaje a Kim Gómez / Roberto Acosta

 

13 y 72. Mario Bros. / Roberto Acosta

MÁS MUÑECOS
EL LISTADO DE LOS QUE NO TIENEN HABILITACIÓN

ALONSO Y TOMAS MAZZA (CON UN TRIBUTO A KIM GÓMEZ)
38 y 22

BARCO PIRATA
136 entre 40 y 41 19 y 43

BART SIMPSON
65 y 17

BENDER
37 y 21

BOB ESPONJA
139 entre 488 y 489

BRAINROT ITALIANO
39 entre 125 y 126 106 y 13 – Punta Lara

CAROLINE Y LA PUERTA CERRADA
43 entre 127 y 128 – Berisso

CHIMUELO
19 y 39

CLASH ROYALE
5 y 75

DEMOGORGON
115 entre 95 y 96

EL CADÁVER DE LA NOVIA
79 entre 136 y 137

EL CHAVO DEL 8
Diagonal 145 y 414E

EL CHIQUI TAPIA
124 entre 11 y 12 – Berisso

EL ETERNAUTA
10 y 40

EL EXTRAÑO MUNDO DE JACK
13 entre 94 y 95 172 entre 46 y 47

ESPANTAPÁJAROS
25 y 55

FURIA DE INTENSAMENTE
157 y 58

GOOFY
157 y 517

HIJITUS
116 y 521

HORA DE AVENTURAS
136 y 36

JAKE Y FINN DE HORA DE AVENTURAS
7 y 520 bis

JUGO BAGGIO
135 entre 63 y 64

LA BUBU
524 y 21

LA MOLE DE LOS 4 FANTÁSTICOS
Ecuador y Remedios de Escalada – Ensenada

LA NOCHE DEL TERROR
64 y 15

 

 

Sombras del Inframundo. Remedios de Escalada y Echeverría (Ensenada)

 

134 y 34. Sonic y Mario

 

29 y 90. Los Picapiedras

 

82 entre 17 y 18. 99 noches en el Bosque

 

152 bis y 73. Monster Inc.

 

22 y 38. Los streamers Tomás Mazza y Alonso

MANDANOS TUS FOTOS Y VIDEOS DE LA QUEMA DE MUÑECOS

Como ya es una tradición todos los años, eldia.com publicará las imágenes que envíen nuestros lectores de la quema de muñecos, que se realizará en los barrios de la Ciudad en los primeros minutos de 2026. Quienes quieran mandar fotos y videos que tomen durante la celebración podrán hacerlo al WhatsApp de EL DIA, +54 9 221 477 9896. Será una buena oportunidad para que todos los momos queden registrados en la Web.

