¡Arden los muñecos en La Plata! El mapa y las fotos de los momos que se quemarán para despedir el 2025

Penurias en plena ola de calor: hartazgo vecinal por la falta de luz y agua
Como cada año, un recorrido por algunas de las creaciones de fin de año que volverán a encender la noche en la Ciudad. Detrás de cada momo hubo un trabajo delicado y un gran esfuerzo de cada barrio, pero también la decisión colectiva de sostener un ritual que resiste. Así, la quema de estas figuras vuelve a reunir a los vecinos de la Región para despedir 2025 y recibir 2026 con expectativas renovadas.
Mañana encontrarás en eldia.com los mejores videos y las impactantes fotos de este ritual bien platense.
Avatar, el mundo de Pandora. 31 entre 41 y 42
Drako 72 entre 16 y 17
ALBERTO BASSI LOVE
10 y 71
LOS BRAINROTS ITALIANOS
11 y 32
GRACIAS ROSA
13 y 502
MUÑECO ROCK
13 y 522
TOM Y JERRY
134 y 485
TUN TUN Y TRALALERO (COLINAS DEL SOL)
139 bis y 477
ESCANDALOSOS
139 y 492
CRUELANDIA
14 entre 467 y 466
WALL-E
16 y 50
LABUBU MOMO
17 y 526
LOS MEZCLAS / PIKACHU
19 y 485
BRAINROT
19 y 527
AVATAR, EL MUNDO DE PANDORA
31 entre 41 y 42
AVATAR, CORAZÓN DE PANDORA
31 y 40
LA ABEJA
44 y 140
RAROMAGEDON
45 y 132
EL MEJOR STITCH
52 y 137
RICK DE RICK Y MORTY
67 y 142
FREDDY VS JASON
36 y 121
DRAKO
72 entre 16 y 17
EL MUNDO DE MARIO BROS
72 y 13
ESCUELITA DEL CHAVO DEL 8
72 y 152
72 y 152. Escuelita del Chavo / Roberto Acosta
Los Brainrots Italianos. 11 y 32 / Roberto Acosta
17 y 38. Tarzán
137 y 52. Stitch / Roberto Acosta
13 entre 94 y 95. El extraño mundo de Jack
139 bis y 477. Tun Tun y Tralalero (Colinas del Sol)
Los Brainrots Italianos. 19 y 527 / Roberto Acosta
10 y 40. El Eternauta
Muñeco Rock. 13 y 522 / Roberto Acosta
72 entre 16 y 17. Capibara de Drako en homenaje a Kim Gómez / Roberto Acosta
13 y 72. Mario Bros. / Roberto Acosta
ALONSO Y TOMAS MAZZA (CON UN TRIBUTO A KIM GÓMEZ)
38 y 22
BARCO PIRATA
136 entre 40 y 41 19 y 43
BART SIMPSON
65 y 17
BENDER
37 y 21
BOB ESPONJA
139 entre 488 y 489
BRAINROT ITALIANO
39 entre 125 y 126 106 y 13 – Punta Lara
CAROLINE Y LA PUERTA CERRADA
43 entre 127 y 128 – Berisso
CHIMUELO
19 y 39
CLASH ROYALE
5 y 75
DEMOGORGON
115 entre 95 y 96
EL CADÁVER DE LA NOVIA
79 entre 136 y 137
EL CHAVO DEL 8
Diagonal 145 y 414E
EL CHIQUI TAPIA
124 entre 11 y 12 – Berisso
EL ETERNAUTA
10 y 40
EL EXTRAÑO MUNDO DE JACK
13 entre 94 y 95 172 entre 46 y 47
ESPANTAPÁJAROS
25 y 55
FURIA DE INTENSAMENTE
157 y 58
GOOFY
157 y 517
HIJITUS
116 y 521
HORA DE AVENTURAS
136 y 36
JAKE Y FINN DE HORA DE AVENTURAS
7 y 520 bis
JUGO BAGGIO
135 entre 63 y 64
LA BUBU
524 y 21
LA MOLE DE LOS 4 FANTÁSTICOS
Ecuador y Remedios de Escalada – Ensenada
LA NOCHE DEL TERROR
64 y 15
Sombras del Inframundo. Remedios de Escalada y Echeverría (Ensenada)
134 y 34. Sonic y Mario
29 y 90. Los Picapiedras
82 entre 17 y 18. 99 noches en el Bosque
152 bis y 73. Monster Inc.
22 y 38. Los streamers Tomás Mazza y Alonso
Como ya es una tradición todos los años, eldia.com publicará las imágenes que envíen nuestros lectores de la quema de muñecos, que se realizará en los barrios de la Ciudad en los primeros minutos de 2026. Quienes quieran mandar fotos y videos que tomen durante la celebración podrán hacerlo al WhatsApp de EL DIA, +54 9 221 477 9896. Será una buena oportunidad para que todos los momos queden registrados en la Web.
Fin de año polémico con sólo 22 muñecos avalados
