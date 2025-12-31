¡Arden los muñecos en La Plata! El mapa y las fotos de los momos que se quemarán para despedir el 2025

31 de Diciembre de 2025 | 01:09 Edición impresa

Como cada año, un recorrido por algunas de las creaciones de fin de año que volverán a encender la noche en la Ciudad. Detrás de cada momo hubo un trabajo delicado y un gran esfuerzo de cada barrio, pero también la decisión colectiva de sostener un ritual que resiste. Así, la quema de estas figuras vuelve a reunir a los vecinos de la Región para despedir 2025 y recibir 2026 con expectativas renovadas.

Avatar, el mundo de Pandora. 31 entre 41 y 42

Drako 72 entre 16 y 17

UNO X UNO

EL LISTADO DE LOS MOMOS HABILITADOS

ALBERTO BASSI LOVE

10 y 71

LOS BRAINROTS ITALIANOS

11 y 32

GRACIAS ROSA

13 y 502

MUÑECO ROCK

13 y 522

TOM Y JERRY

134 y 485

TUN TUN Y TRALALERO (COLINAS DEL SOL)

139 bis y 477

ESCANDALOSOS

139 y 492

CRUELANDIA

14 entre 467 y 466

WALL-E

16 y 50

LABUBU MOMO

17 y 526

LOS MEZCLAS / PIKACHU

19 y 485

BRAINROT

19 y 527

AVATAR, EL MUNDO DE PANDORA

31 entre 41 y 42

AVATAR, CORAZÓN DE PANDORA

31 y 40

LA ABEJA

44 y 140

RAROMAGEDON

45 y 132

EL MEJOR STITCH

52 y 137

RICK DE RICK Y MORTY

67 y 142

FREDDY VS JASON

36 y 121

DRAKO

72 entre 16 y 17

EL MUNDO DE MARIO BROS

72 y 13

ESCUELITA DEL CHAVO DEL 8

72 y 152

72 y 152. Escuelita del Chavo / Roberto Acosta

Los Brainrots Italianos. 11 y 32 / Roberto Acosta

17 y 38. Tarzán

137 y 52. Stitch / Roberto Acosta

13 entre 94 y 95. El extraño mundo de Jack

139 bis y 477. Tun Tun y Tralalero (Colinas del Sol)

Los Brainrots Italianos. 19 y 527 / Roberto Acosta

10 y 40. El Eternauta

Muñeco Rock. 13 y 522 / Roberto Acosta

72 entre 16 y 17. Capibara de Drako en homenaje a Kim Gómez / Roberto Acosta

13 y 72. Mario Bros. / Roberto Acosta

MÁS MUÑECOS

EL LISTADO DE LOS QUE NO TIENEN HABILITACIÓN

ALONSO Y TOMAS MAZZA (CON UN TRIBUTO A KIM GÓMEZ)

38 y 22

BARCO PIRATA

136 entre 40 y 41 19 y 43

BART SIMPSON

65 y 17

BENDER

37 y 21

BOB ESPONJA

139 entre 488 y 489

BRAINROT ITALIANO

39 entre 125 y 126 106 y 13 – Punta Lara

CAROLINE Y LA PUERTA CERRADA

43 entre 127 y 128 – Berisso

CHIMUELO

19 y 39

CLASH ROYALE

5 y 75

DEMOGORGON

115 entre 95 y 96

EL CADÁVER DE LA NOVIA

79 entre 136 y 137

EL CHAVO DEL 8

Diagonal 145 y 414E

EL CHIQUI TAPIA

124 entre 11 y 12 – Berisso

EL ETERNAUTA

10 y 40

EL EXTRAÑO MUNDO DE JACK

13 entre 94 y 95 172 entre 46 y 47

ESPANTAPÁJAROS

25 y 55

FURIA DE INTENSAMENTE

157 y 58

GOOFY

157 y 517

HIJITUS

116 y 521

HORA DE AVENTURAS

136 y 36

JAKE Y FINN DE HORA DE AVENTURAS

7 y 520 bis

JUGO BAGGIO

135 entre 63 y 64

LA BUBU

524 y 21

LA MOLE DE LOS 4 FANTÁSTICOS

Ecuador y Remedios de Escalada – Ensenada

LA NOCHE DEL TERROR

64 y 15

Sombras del Inframundo. Remedios de Escalada y Echeverría (Ensenada)

134 y 34. Sonic y Mario

29 y 90. Los Picapiedras

82 entre 17 y 18. 99 noches en el Bosque

152 bis y 73. Monster Inc.

22 y 38. Los streamers Tomás Mazza y Alonso

Como ya es una tradición todos los años, eldia.com publicará las imágenes que envíen nuestros lectores de la quema de muñecos, que se realizará en los barrios de la Ciudad en los primeros minutos de 2026. Quienes quieran mandar fotos y videos que tomen durante la celebración podrán hacerlo al WhatsApp de EL DIA, +54 9 221 477 9896. Será una buena oportunidad para que todos los momos queden registrados en la Web.