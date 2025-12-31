Qué dice el contrato vinculado a Faroni que encontraron en la AFA: está firmado por "Chiqui" Tapia y Toviggino

La empresa del productor teatral Javier Faroni, TourProdEnter LLC, se quedó con el 30% de todos los ingresos comerciales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en el exterior durante los últimos cuatro años.

La información surge del contrato encontrado en el allanamiento de la sede de la AFA. El documento lo firmaron Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, como presidente y secretario ejecutivo de la AFA, el 9 de diciembre de 2021, un día después de que la esposa de Faroni, Erica Gillette, presentó una “oferta” de trabajo a la AFA con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026.

En el anexo de ese documento, de 10 páginas, encontrado ayer en la sede de la calle Viamonte, la AFA le otorgaba a TourProdEnter LLC su representación comercial exclusiva en todo el mundo con la sola excepción del territorio argentino, para promover en nombre de la entidad “la suscripción de acuerdos de esponsoreo, patrocinio o similares, que generen ingresos para AFA por la explotación comercial de sus marcas, emblemas, imágenes y otros derechos incluidos”. Y, también, la “concertación de distintos eventos deportivos y comerciales”.

TourProdEnter LLC también quedó autorizada a “actuar como agente de cobro de los contratos de esponsoreo y/o patrocinio que genere, y en aquellos casos que así AFA se lo requiera”, y a abocarse a la “promoción de las distintas actividades de AFA y/o sus Selecciones Nacionales a los fines de obtener distintos acuerdos que produzcan dinero para AFA”.

La empresa que Faroni y Gillette montaron en Florida, Estados Unidos, también quedó a cargo de la “realización de tareas de logística” para AFA; en otras palabras, que desde sus cuentas en el Bank of America, Citibank, JP Morgan y Synovus debía pagarles a los proveedores de la entidad de la calle Viamonte por, entre otros rubros, el traslado internacional y alojamiento de la Selección.

La “oferta” fue enviada desde una casilla de gmail de TourProdEnter el 8 de diciembre de 2021 hacia el mail oficial del jefe de Marketing y Comerciales de AFA. Sin embargo, quien acusó recibo con su firma fue el tesorero Pablo Toviggino.

TourProdEnter LLC recaudó más de US$260 millones para la AFA desde fines de 2021, por lo que sus honorarios rondarían los US$78 millones, de acuerdo a lo estipulado en el contrato, aunque la cifra sería mayor, en atención a los pagos cursados por “logística”. Los fondos que recolectó la empresa de Faroni y su mujer se repartieron en cuatro bancos: Bank of America, Synovus, Citibank y JP Morgan.