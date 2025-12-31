Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |Investigan si el verdadero dueño es Pablo Toviggino, mano derecha de Claudio “Chiqui” Tapia

Causa AFA: tasan en más de US$ 20 millones la mansión de Pilar

Un informe técnico valuó la propiedad de Villa Rosa muy por encima de los US$ 1,8 millones declarados en la escritura

Causa AFA: tasan en más de US$ 20 millones la mansión de Pilar

La propiedad de pilar que es investigada por la Justicia / WEB

31 de Diciembre de 2025 | 02:55
Edición impresa

Un peritaje judicial determinó que la mansión de Villa Rosa, en Pilar, atribuida a autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), tiene un valor real superior a los 20 millones de dólares, muy por encima de los 1,8 millones declarados al momento de su adquisición. El informe, realizado por peritos tasadores del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de San Isidro, fue entregado al juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky.

La tasación —un documento de 550 páginas— ubicó el valor total de la propiedad de Misiones 4097, incluidos inmuebles, edificaciones, áreas recreativas y 54 vehículos de alta gama y colección, en 20.815.100 dólares.

Una valuación muy superior a la declarada

Según el peritaje, solo la parcela principal de cinco hectáreas fue tasada en 5,6 millones de dólares. La casa principal alcanzó un valor de 2,385 millones, mientras que la vivienda secundaria fue estimada en 1,23 millones. A estas construcciones se suman otras edificaciones: un edificio de ingreso (134.000 dólares), un depósito (1,05 millones), una caballeriza con vivienda para el cuidador (1,22 millones) y un galpón para autos de 1,49 millones.

El listado continúa con los espacios recreativos: el quincho fue valuado en 1,49 millones; el spa y gimnasio, en 1,45 millones; el bar, en 390.000; la recepción, en 350.000; la pileta, en 50.000; una cancha de paddle, en 30.000; y un helipuerto, en 85.000 dólares.

Los vehículos secuestrados por la Justicia —54 en total, entre ellos Porsche, BMW, Audi, motos Harley Davidson y una Ferrari F430 coupé— fueron tasados en 3.861.100 dólares.

Propietarios bajo sospecha

La propiedad figura a nombre de Real Central SRL, cuyos socios son Luciano Pantano, exdirigente del futsal, y su madre, Ana Conte. Ambos evitaron declarar esta semana y están sospechados de ser testaferros debido a que su situación económica es incompatible con el valor del inmueble. Pantano es monotributista y tenía deudas bancarias por más de dos millones de pesos al inicio del expediente; Conte es jubilada y llegó a percibir el IFE durante la pandemia.

LE PUEDE INTERESAR

El Gobierno convierte la ANDIS en Secretaría y la integra al Ministerio de Salud

LE PUEDE INTERESAR

Milei le cerró la billetera a la Vicepresidenta

La escritura de compraventa indica que Real Central —antes denominada Central Park Drinks— pagó 1,8 millones de dólares por el predio, una cifra que los peritos calificaron como “muy inferior” al valor de mercado. La operación fue realizada en mayo de 2024 y rubricada por la escribana María José Leoni Peña.

Vínculos con Pablo Toviggino

Los investigadores sospechan que la mansión está vinculada al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, por los movimientos societarios ligados a la operación, los permisos de circulación de los automóviles y objetos personales hallados en el lugar. El juez Aguinsky ordenó levantar su secreto bancario, fiscal y financiero, la medida más directa adoptada sobre él hasta el momento.

La quinta había pertenecido previamente a Carlos Tevez, quien la vendió en 2023 a Malte SRL. Esa firma —propiedad de Mauro Javier Paz y Orlando Martín López— tiene domicilio en Santiago del Estero, al igual que HT SRL, empresa vinculada a Toviggino. Paz firmó la escritura como vendedor y Pantano como comprador por Central Park Drinks.

El estado de la causa

El lunes quedaron suspendidas las indagatorias de Pantano y Conte a la espera de que se resuelva un planteo de competencia que busca trasladar el expediente al Juzgado Federal de Campana. El fiscal penal económico Claudio Navas Rial se opuso, al considerar que la investigación apunta a la AFA, con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, y no al predio en sí.

Mientras se define la jurisdicción, Aguinsky ordenó a la DGI un análisis patrimonial, financiero y fiscal de todas las sociedades involucradas en la operación de compraventa. Además, solicitó información sobre el uso del helipuerto —aeronaves, movimientos y pasajeros— para verificar posibles conexiones con los supuestos dueños reales del inmueble.

La causa se inició a partir de una denuncia de la Coalición Cívica y originalmente tramitó en el juzgado federal de Daniel Rafecas, hasta que la Cámara Federal dispuso su pase al juzgado de Aguinsky.

Los vehículos secuestrados por la justicia son 54, entre BMW, Porsche, Audi, Ferrari y otros

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

La UIF investiga en EE UU fondos de la AFA

Levantan el secreto fiscal y bursátil de “Chiqui” Tapia
Multimedia

La propiedad de pilar que es investigada por la Justicia / WEB

Algunos de los vehículos que fueron hallados en el galpón de la propiedad en Pilar / web

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Procesaron y detuvieron a dos empleados de la Legislatura bonaerense por abusos sexuales en el interior del palacio

La ola de calor, un infierno para los vecinos de La Plata que están sin agua y sin luz

Lejos del caribe y el glamour: el destino inesperado que eligió un jugador del Pincha en Brasil

VIDEO. Despiste y milagro en Ensenada: dos personas se salvaron de ser embestidas tras un choque

Cuenta DNI en enero: habrá descuentos todas las semana en carnicerías y promos especiales en la Costa

¿Qué pasará con los dólares cara chica? La explicación del Banco Nación por el impacto de la Ley de Inocencia Fiscal

“Estoy enojada, ¡horrible!”: Mirtha reavivó su ira contra Chiche Gelblung

Micros, basura, estacionamiento y más: así funcionará La Plata el 31 de diciembre y el 1ro de enero
+ Leidas

Salida al exterior y un posible retorno en Estudiantes

VIDEO.- Navidad sangrienta en La Plata: "Nos amenazó de día y esperó a la noche para matarlo como a un perro"

El año termina con el termómetro “explotado” en La Plata: ¿cuándo llega el alivio?

¿Y si al final Ascacibar se queda en Estudiantes?

Bronca y angustia por el cierre sin aviso de un Primario privado

Pintado en la mira y Weigandt a la espera

El prematuro debut en la Copa Argentina complica la Noche del León

Dos casos en estudio: se analizan los futuros de Max y Giampaoli
Últimas noticias de Política y Economía

Javier Faroni en la mira: se quiso ir a Uruguay y lo frenaron

El Gobierno convierte la ANDIS en Secretaría y la integra al Ministerio de Salud

Milei le cerró la billetera a la Vicepresidenta

El fracaso de las dirigencias políticas
Espectáculos
“La empleada”: un laberinto emocional
Aventuras marinas, terror y un colorido mundo robótico
Hawkins dice adiós: se va la última para “Stranger Things”
Tras rebautizarlo como Trump, artistas cancelan shows en el Kennedy Center
La Plata distinguió a uno de sus “hijos” en el mundo, Leonardo García Alarcón
Policiales
VIDEO.- Navidad sangrienta en La Plata: "Nos amenazó de día y esperó a la noche para matarlo como a un perro"
La inseguridad vial no frena: 80 muertos y un récord fatal en la Región
Un año atravesado por crímenes desgarradores que nadie olvidará
Armas, una moto robada y menores involucrados
Simularon ser pasajeros y asaltaron a un taxista
Información General
Hallazgo platense: una nueva era en marcapasos
Fin de año con alta afluencia en la Costa Atlántica
Crean un gel capaz de restaurar el esmalte dental
De playa Grande a "playa chica": revuelo en uno de los balnearios más concurridos de Mar del Plata
VIDEO.- "Diablo de Polvo" en Florencio Varela: ¿qué es este remolino que también se da en Marte?
Deportes
2025: El año que entró por el aro
¿Y si al final Ascacibar se queda en Estudiantes?
Salida al exterior y un posible retorno en Estudiantes
El prematuro debut en la Copa Argentina complica la Noche del León
Pintado en la mira y Weigandt a la espera

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla