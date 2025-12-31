Causa AFA: tasan en más de US$ 20 millones la mansión de Pilar

La propiedad de pilar que es investigada por la Justicia / WEB

Un peritaje judicial determinó que la mansión de Villa Rosa, en Pilar, atribuida a autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), tiene un valor real superior a los 20 millones de dólares, muy por encima de los 1,8 millones declarados al momento de su adquisición. El informe, realizado por peritos tasadores del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de San Isidro, fue entregado al juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky.

La tasación —un documento de 550 páginas— ubicó el valor total de la propiedad de Misiones 4097, incluidos inmuebles, edificaciones, áreas recreativas y 54 vehículos de alta gama y colección, en 20.815.100 dólares.

Una valuación muy superior a la declarada

Según el peritaje, solo la parcela principal de cinco hectáreas fue tasada en 5,6 millones de dólares. La casa principal alcanzó un valor de 2,385 millones, mientras que la vivienda secundaria fue estimada en 1,23 millones. A estas construcciones se suman otras edificaciones: un edificio de ingreso (134.000 dólares), un depósito (1,05 millones), una caballeriza con vivienda para el cuidador (1,22 millones) y un galpón para autos de 1,49 millones.

El listado continúa con los espacios recreativos: el quincho fue valuado en 1,49 millones; el spa y gimnasio, en 1,45 millones; el bar, en 390.000; la recepción, en 350.000; la pileta, en 50.000; una cancha de paddle, en 30.000; y un helipuerto, en 85.000 dólares.

Los vehículos secuestrados por la Justicia —54 en total, entre ellos Porsche, BMW, Audi, motos Harley Davidson y una Ferrari F430 coupé— fueron tasados en 3.861.100 dólares.

Propietarios bajo sospecha

La propiedad figura a nombre de Real Central SRL, cuyos socios son Luciano Pantano, exdirigente del futsal, y su madre, Ana Conte. Ambos evitaron declarar esta semana y están sospechados de ser testaferros debido a que su situación económica es incompatible con el valor del inmueble. Pantano es monotributista y tenía deudas bancarias por más de dos millones de pesos al inicio del expediente; Conte es jubilada y llegó a percibir el IFE durante la pandemia.

La escritura de compraventa indica que Real Central —antes denominada Central Park Drinks— pagó 1,8 millones de dólares por el predio, una cifra que los peritos calificaron como “muy inferior” al valor de mercado. La operación fue realizada en mayo de 2024 y rubricada por la escribana María José Leoni Peña.

Vínculos con Pablo Toviggino

Los investigadores sospechan que la mansión está vinculada al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, por los movimientos societarios ligados a la operación, los permisos de circulación de los automóviles y objetos personales hallados en el lugar. El juez Aguinsky ordenó levantar su secreto bancario, fiscal y financiero, la medida más directa adoptada sobre él hasta el momento.

La quinta había pertenecido previamente a Carlos Tevez, quien la vendió en 2023 a Malte SRL. Esa firma —propiedad de Mauro Javier Paz y Orlando Martín López— tiene domicilio en Santiago del Estero, al igual que HT SRL, empresa vinculada a Toviggino. Paz firmó la escritura como vendedor y Pantano como comprador por Central Park Drinks.

El estado de la causa

El lunes quedaron suspendidas las indagatorias de Pantano y Conte a la espera de que se resuelva un planteo de competencia que busca trasladar el expediente al Juzgado Federal de Campana. El fiscal penal económico Claudio Navas Rial se opuso, al considerar que la investigación apunta a la AFA, con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, y no al predio en sí.

Mientras se define la jurisdicción, Aguinsky ordenó a la DGI un análisis patrimonial, financiero y fiscal de todas las sociedades involucradas en la operación de compraventa. Además, solicitó información sobre el uso del helipuerto —aeronaves, movimientos y pasajeros— para verificar posibles conexiones con los supuestos dueños reales del inmueble.

La causa se inició a partir de una denuncia de la Coalición Cívica y originalmente tramitó en el juzgado federal de Daniel Rafecas, hasta que la Cámara Federal dispuso su pase al juzgado de Aguinsky.

Los vehículos secuestrados por la justicia son 54, entre BMW, Porsche, Audi, Ferrari y otros