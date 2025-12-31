Penurias en plena ola de calor: hartazgo vecinal por la falta de luz y agua
Penurias en plena ola de calor: hartazgo vecinal por la falta de luz y agua
¡Arden los muñecos en La Plata! El mapa y las fotos de los momos que se quemarán para despedir el 2025
Qué dice el contrato vinculado a Faroni que encontraron en la AFA: está firmado por "Chiqui" Tapia y Toviggino
El año termina con el termómetro “explotado” en La Plata: ¿cuándo llega el alivio?
La inseguridad vial no frena: 80 muertos y un récord fatal en la Región
Por el asueto y el feriado no habrá recolección de residuos a la noche
Crecen especulaciones sobre volver a las re-re: el pedido de 82 intendentes
El Tren universitario a boxes por un mes y los usuarios piden mejoras
Bronca y angustia por el cierre sin aviso de un Primario privado
VIDEO.- Navidad sangrienta en La Plata: "Nos amenazó de día y esperó a la noche para matarlo como a un perro"
La Provincia no repite esquema y sus empleados trabajarán el viernes 2
Los números de la suerte del miércoles 31 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Furia en la oposición por el anuncio del Gobierno sobre Andis: “Busca esconder la mugre”
Javier Faroni en la mira: se quiso ir a Uruguay y lo frenaron
Causa AFA: tasan en más de US$ 20 millones la mansión de Pilar
Ingeniería financiera de Economía para llegar al oneroso pago de enero
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Un informe técnico valuó la propiedad de Villa Rosa muy por encima de los US$ 1,8 millones declarados en la escritura
Un peritaje judicial determinó que la mansión de Villa Rosa, en Pilar, atribuida a autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), tiene un valor real superior a los 20 millones de dólares, muy por encima de los 1,8 millones declarados al momento de su adquisición. El informe, realizado por peritos tasadores del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de San Isidro, fue entregado al juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky.
La tasación —un documento de 550 páginas— ubicó el valor total de la propiedad de Misiones 4097, incluidos inmuebles, edificaciones, áreas recreativas y 54 vehículos de alta gama y colección, en 20.815.100 dólares.
Según el peritaje, solo la parcela principal de cinco hectáreas fue tasada en 5,6 millones de dólares. La casa principal alcanzó un valor de 2,385 millones, mientras que la vivienda secundaria fue estimada en 1,23 millones. A estas construcciones se suman otras edificaciones: un edificio de ingreso (134.000 dólares), un depósito (1,05 millones), una caballeriza con vivienda para el cuidador (1,22 millones) y un galpón para autos de 1,49 millones.
El listado continúa con los espacios recreativos: el quincho fue valuado en 1,49 millones; el spa y gimnasio, en 1,45 millones; el bar, en 390.000; la recepción, en 350.000; la pileta, en 50.000; una cancha de paddle, en 30.000; y un helipuerto, en 85.000 dólares.
Los vehículos secuestrados por la Justicia —54 en total, entre ellos Porsche, BMW, Audi, motos Harley Davidson y una Ferrari F430 coupé— fueron tasados en 3.861.100 dólares.
La propiedad figura a nombre de Real Central SRL, cuyos socios son Luciano Pantano, exdirigente del futsal, y su madre, Ana Conte. Ambos evitaron declarar esta semana y están sospechados de ser testaferros debido a que su situación económica es incompatible con el valor del inmueble. Pantano es monotributista y tenía deudas bancarias por más de dos millones de pesos al inicio del expediente; Conte es jubilada y llegó a percibir el IFE durante la pandemia.
LE PUEDE INTERESAR
Milei le cerró la billetera a la Vicepresidenta
La escritura de compraventa indica que Real Central —antes denominada Central Park Drinks— pagó 1,8 millones de dólares por el predio, una cifra que los peritos calificaron como “muy inferior” al valor de mercado. La operación fue realizada en mayo de 2024 y rubricada por la escribana María José Leoni Peña.
Los investigadores sospechan que la mansión está vinculada al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, por los movimientos societarios ligados a la operación, los permisos de circulación de los automóviles y objetos personales hallados en el lugar. El juez Aguinsky ordenó levantar su secreto bancario, fiscal y financiero, la medida más directa adoptada sobre él hasta el momento.
La quinta había pertenecido previamente a Carlos Tevez, quien la vendió en 2023 a Malte SRL. Esa firma —propiedad de Mauro Javier Paz y Orlando Martín López— tiene domicilio en Santiago del Estero, al igual que HT SRL, empresa vinculada a Toviggino. Paz firmó la escritura como vendedor y Pantano como comprador por Central Park Drinks.
El lunes quedaron suspendidas las indagatorias de Pantano y Conte a la espera de que se resuelva un planteo de competencia que busca trasladar el expediente al Juzgado Federal de Campana. El fiscal penal económico Claudio Navas Rial se opuso, al considerar que la investigación apunta a la AFA, con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, y no al predio en sí.
Mientras se define la jurisdicción, Aguinsky ordenó a la DGI un análisis patrimonial, financiero y fiscal de todas las sociedades involucradas en la operación de compraventa. Además, solicitó información sobre el uso del helipuerto —aeronaves, movimientos y pasajeros— para verificar posibles conexiones con los supuestos dueños reales del inmueble.
La causa se inició a partir de una denuncia de la Coalición Cívica y originalmente tramitó en el juzgado federal de Daniel Rafecas, hasta que la Cámara Federal dispuso su pase al juzgado de Aguinsky.
Los vehículos secuestrados por la justicia son 54, entre BMW, Porsche, Audi, Ferrari y otros
La propiedad de pilar que es investigada por la Justicia / WEB
Algunos de los vehículos que fueron hallados en el galpón de la propiedad en Pilar / web
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí