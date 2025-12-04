Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Cartonazo: mañana sale gratis con EL DIA la nueva tarjeta para ganar $3.000.000 y $300.000 por línea

El Mundo |TEMOR A ATENTADOS EN MERCADOS NAVIDEÑOS

Francia, sin concierto de Nochevieja en Campos Elíseos por “alerta terrorista”

4 de Diciembre de 2025 | 01:30
Edición impresa

Los Campos Elíseos de París estarán de fiesta este fin de año, pero sin concierto. Se trata de una ruptura con la tradición de los dos últimos años, y marca un cambio en la seguridad de la avenida más bella del mundo. Según la información revelada por medios franceses, el concierto de Nochevieja en la principal avenida de París no tendrá lugar este año. La decisión se ha tomado mientras la autoridades advirtieron sobre una “altísima” alerta terrorista en estos días.

Ante esta situación, el ministro del interior Laurent Núñez pidió, en un telegrama, mayor seguridad en los mercados navideños, vistos como un posible “objetivo” de ataques. El funcionario mencionó como ejemplos el atentado en el mercado navideño de Magdeburgo, en Alemania, el 20 de diciembre del año pasado, que dejó cinco muertos y casi 200 heridos. También el atentado en el mercado navideño de Estrasburgo el 11 de diciembre de 2018, con un saldo de cinco muertos y 11 heridos.

En tanto, la alcaldesa del distrito 8 de París, Jeanne d’Hauteserre, afirmó que es “una buena decisión” no repetir el concierto del 31 de diciembre. “La avenida no está diseñada para recibir público para un concierto”, explicó y se refirió a los numerosos “empujones” del año pasado y al riesgo para los niños presentes. La Prefectura de Policía pidió al Ayuntamiento de París que abandonara el evento musical para minimizar los riesgos y evitar concentraciones masivas. Esta petición fue aceptada por la alcaldesa Anne Hidalgo. El motivo: los movimientos de multitudes generados por la excepcional afluencia de público.

Las ediciones anteriores de la fiesta habían suscitado preocupación entre los responsables de seguridad. La Nochevieja atrae tradicionalmente hasta un millón de personas a la avenida y sus vías adyacentes. Unos 6.000 policías y gendarmes fueron movilizados para el evento de 2025 en París y sus suburbios, con tres puestos de control obligatorios para acceder a la avenida. No obstante, se mantendrá el espectáculo de fuegos artificiales de medianoche, para regocijo de los asistentes.

También se retransmitirá un concierto en “France 2” la noche del 31 de diciembre, pero en condiciones muy diferentes: se grabó a finales de noviembre en la plaza de la Concordia, con figurantes como público.

El año pasado, los Campos Elíseos ofrecieron un grandioso espectáculo para clausurar el año olímpico. A partir de las 19, DJ sets, artistas y proyecciones de video dieron vida a la avenida, a lo que siguió un “video mapping”, una ilusión óptica en movimiento, sobre el Arco del Triunfo y el tradicional castillo de fuegos artificiales.

