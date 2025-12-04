Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo |LA COMUNISTA JARA Y EL ULTRADERECHISTA KAST SUBEN EL TONO

Chile: cruces en el penúltimo debate presidencial antes del balotaje

4 de Diciembre de 2025 | 01:28
Cuando falta poco más de una semana para el balotaje presidencial en Chile, la comunista Jeannette Jara y el ultraderechista José Antonio Kast se enfrentaron ayer en un nuevo debate en el que ambos subieron el tono al abordar temáticas que salpican a otros países de la región como Venezuela.

Los chilenos volverán a las urnas el próximo 14 de diciembre luego de que Jara, la primera comunista en encabezar una alianza única de todos los sectores de la izquierda chilena, obtuviera un 26,85% de los votos en la primera vuelta, y Kast, fundador del Partido Republicano, se quedara con el 23,92% del apoyo. En el penúltimo cara a cara antes de la segunda vuelta, los dos candidatos protagonizaron momentos de tensión, con ambos vertiendo ácidas críticas a las propuestas y conductas de su oponente.

Respecto del despliegue militar de Estados Unidos en los límites con Venezuela, Jara insistió en que el gobierno de Nicolás Maduro es una “dictadura”, pero criticó una eventual invasión a ese país por parte de los estadounidenses. “La solución que está proponiendo Donald Trump me parece muy incorrecta, viola el derecho internacional y no voy a amparar la invasión de otro país”, afirmó.

Kast, por su parte, respondió la pregunta con la frase plasmada en el escudo chileno: “Por la razón o por la fuerza’”, aseveró. “Se han vulnerado los derechos de las personas, esas mismas son migrantes que están acá. ¿Por qué están aquí?”, planteó. El ultraderechista igualmente invocó la figura del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, al ser consultado sobre el aumento de los femicidios en el país. Aunque evitó detallar sus propuestas para contrarrestar la violencia contra las mujeres, utilizó el ejemplo salvadoreño para frenar los homicidios. “¿Usted sabe hoy cuál es la tasa de homicidios en El Salvador, incluidos los temas de femicidios y disputas familiares? Cero, casi cero”, dijo. Y fue tajante: “todos los chilenos, si tuvieran que votar hoy día y estuviera Bukele en la papeleta, elegirían a Bukele”.

 

 

