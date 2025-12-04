Bolsonaro, con prisión de régimen cerrado

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, que hace una semana comenzó a cumplir su condena a 27 años y tres meses de prisión por golpismo, tendrá que permanecer en la cárcel en régimen cerrado al menos siete años y medio, de acuerdo a cálculos divulgados por la justicia de Brasil. Según un documento enviado por el Juzgado de Ejecuciones Penales de Brasilia a la Corte Suprema, el líder ultraderechista tan solo tendrá derecho a solicitar el beneficio del régimen de prisión semiabierta el 24 de abril de 2033. Si le llegaran a conceder ese beneficio, Bolsonaro, entonces con 78 años de edad, podrá abandonar la prisión durante el día para trabajar o estudiar, pero tendrá que regresar a dormir a su lugar de reclusión. El mismo juzgado calcula que el capitán de la reserva del Ejército tendrá derecho a solicitar la libertad condicional, que le permite dejar la prisión, pero con restricciones y garantías, el 13 de marzo de 2037, pocos días antes de que cumpla 82 años.

Según el documento, Bolsonaro comenzó a cumplir oficialmente su condena el 4 de agosto pasado, cuando el máximo tribunal ordenó su prisión domiciliaria por haber violado las restricciones que le habían sido impuestas. La culminación de la pena esta prevista para 2052. La defensa del exmandatario pidió a la Corte la anulación de todo su proceso.