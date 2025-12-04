Bolsonaro, con prisión de régimen cerrado

Murió el conductor que se descompensó al volante y chocó en La Plata
Murió el conductor que se descompensó al volante y chocó en La Plata
La Final de la Reserva: el sueño de Gimnasia se quedó en los penales ante Boca
Ley de Endeudamiento en Provincia: con negociaciones trabadas, se extendía el cuarto intermedio hasta la madrugada
La UTA confirmó que podría haber paro este viernes: qué pasará en La Plata
FOTOS | La historia viva de la medicina: más de 250 médicos fueron homenajeados en La Plata
Guardia alta: confirmaron el árbitro y el VAR para el clásico platense de semifinales
Apuestas en línea: a los 13 los chicos ya arrancan a apostar
"Vivirlo en primera persona me conmocionó”: el relato de un periodista de La Plata que sufrió un hecho de inseguridad
En la Autopista La Plata: manejaba borracho un VW Bora y atropelló a un motociclista
El TC vuelve a girar por Plaza Moreno: autos top y pilotos campeones que estarán en La Plata
Sillazos en la Asamblea de Gimnasia: suspenden provisoriamente a socios involucrados en los incidentes
Santa Bárbara "C", el único ascenso femenino del hockey platense
La Plata sin agua este miércoles: los barrios afectados por las obras de Absa
Así sería el sistema que busca regular Didi, Uber y aplicaciones de transporte en La Plata
Papelón de Sofi Martínez en MasterChef: no conoce ‘La Mano de Dios’
Tu noticia, en EL DIA y eldia.com: comunicate por teléfono, WhatsApp o las redes sociales
Un platense entre "Los personajes del año", rodeado de Mirtha, Moria, Wanda y varias figuras más
Alacranes en La Plata: investigadores de la UNLP trabajan en un antídoto para el veneno
Cayó “Cachorra” Vargas, la viuda negra que mató al veterano de Malvinas que se enamoró de ella
Nació el hijo de Rocío Marengo y Eduardo Fort: la primera foto juntos y la emoción de la famosa
"Lo detestan": Rial reveló quién filtró la famosa nota de Viale a Milei que terminó en escándalo
Chile: cruces en el penúltimo debate presidencial antes del balotaje
Favaloro y el Papa Francisco, juntos en un emotivo mural en La Plata: la alegría de los vecinos
Catupecu Machu: el grito de una generación vuelve a sonar en el Teatro Ópera
La espera terminó: se confirmó cuándo se estrena la última temporada de Euphoria
Reclamo en Fiscalías de La Plata a casi un año de la muerte de Agustín Arévalo
Picante mano a mano: Florinda Meza le confesó a Moria Casán cómo fue la primera vez que hizo el amor con Roberto Gómez Bolaños
El mapa de alturas y dimensiones en La Plata, antes y después del nuevo Código: las claves
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, que hace una semana comenzó a cumplir su condena a 27 años y tres meses de prisión por golpismo, tendrá que permanecer en la cárcel en régimen cerrado al menos siete años y medio, de acuerdo a cálculos divulgados por la justicia de Brasil. Según un documento enviado por el Juzgado de Ejecuciones Penales de Brasilia a la Corte Suprema, el líder ultraderechista tan solo tendrá derecho a solicitar el beneficio del régimen de prisión semiabierta el 24 de abril de 2033. Si le llegaran a conceder ese beneficio, Bolsonaro, entonces con 78 años de edad, podrá abandonar la prisión durante el día para trabajar o estudiar, pero tendrá que regresar a dormir a su lugar de reclusión. El mismo juzgado calcula que el capitán de la reserva del Ejército tendrá derecho a solicitar la libertad condicional, que le permite dejar la prisión, pero con restricciones y garantías, el 13 de marzo de 2037, pocos días antes de que cumpla 82 años.
Según el documento, Bolsonaro comenzó a cumplir oficialmente su condena el 4 de agosto pasado, cuando el máximo tribunal ordenó su prisión domiciliaria por haber violado las restricciones que le habían sido impuestas. La culminación de la pena esta prevista para 2052. La defensa del exmandatario pidió a la Corte la anulación de todo su proceso.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí