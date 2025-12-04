Se descascara la trampa que tendió Maduro

En Washington estallaron todas las alarmas. Marco Rubio, el canciller y mano derecha de Donald Trump, lanzó una frase que encendió a medio continente: “Maduro ha roto todos los acuerdos que hizo. Engañó a Joe Biden. Pero no va a engañar a Donald Trump”.

La frase cayó como un misil en medio de la tensión máxima con Venezuela.

Rubio no solo cree que Trump puede sentarse cara a cara con Nicolás Maduro para negociar su salida del poder. También aseguró que el gran obstáculo es el mismo de siempre: el líder del régimen jamás cumplió un trato en una década. Nada. Cero.

En Fox News, Rubio habló sin filtros. Lo hizo justo cuando el gobierno de Trump despliega una de las operaciones militares más grandes de los últimos años en el Caribe: el portaviones más grande del mundo; destructores; cazas; submarinos; misiles; y 15.000 efectivos listos para cualquier escenario.

¿El motivo? Washington acusa a Maduro de liderar el Cartel de los Soles, considerado narcoterrorista. Trump ya ordenó más de 20 ataques contra embarcaciones vinculadas al tráfico de cocaína, con más de 80 muertos. Y dejó escapar una frase escalofriante: “Una ofensiva en Venezuela puede llegar muy pronto”.

Como publicó EL DIA, Trump le exigió a Maduro que abandone el país. Y el dictador le respondió con condiciones imposibles: amnistía global para él y más de 100 funcionarios; un gobierno de transición encabezado por Delcy Rodríguez; garantías internacionales...

Trump habría dicho que no. Y, según fuentes, le dio un ultimátum que ya venció.

Rubio reveló el pacto oculto que Maduro rompió con Biden

Rubio no se guardó nada. Explicó que Maduro rompió cinco acuerdos en diez años, y reveló uno que casi nadie mencionaba: Maduro pidió que liberaran a sus sobrinos narcotraficantes, presos en EE.UU; también exigió la liberación de Alex Saab, su gran operador financiero; a cambio prometió elecciones libres. ¿El resultado? Recuperó a los sobrinos; recuperó al financista; y jamás organizó elecciones libres.

Rubio fue tajante: “Engañaron a Joe Biden. A Donald Trump no lo van a engañar.”

LOS HOMBRES QUE EXIGIÓ MADURO

Los sobrinos: Efraín Campo Flores y Francisco Flores de Freitas, arrestados en Haití en 2015 por traficar 800 kilos de cocaína. EE.UU. los sentenció a 18 años. Fueron devueltos a Venezuela en 2022, en un canje por siete estadounidenses presos por el régimen.

Alex Saab: el cerebro financiero del chavismo. Arrestado en Cabo Verde en 2020, acusado de lavado de dinero. Detenido y en proceso de extradición, hasta que Biden lo liberó en 2023 en otro intercambio.

La liberación de sus aliados ocurrió mientras EE.UU. aflojaba sanciones y se firmaban los Acuerdos de Barbados, que obligaban a permitir elecciones libres en 2024.