Mete la nariz en todo; Trump y su injerencia sin filtros

Murió el conductor que se descompensó al volante y chocó en La Plata
Murió el conductor que se descompensó al volante y chocó en La Plata
La Final de la Reserva: el sueño de Gimnasia se quedó en los penales ante Boca
Ley de Endeudamiento en Provincia: con negociaciones trabadas, se extendía el cuarto intermedio hasta la madrugada
La UTA confirmó que podría haber paro este viernes: qué pasará en La Plata
FOTOS | La historia viva de la medicina: más de 250 médicos fueron homenajeados en La Plata
Guardia alta: confirmaron el árbitro y el VAR para el clásico platense de semifinales
Apuestas en línea: a los 13 los chicos ya arrancan a apostar
"Vivirlo en primera persona me conmocionó”: el relato de un periodista de La Plata que sufrió un hecho de inseguridad
En la Autopista La Plata: manejaba borracho un VW Bora y atropelló a un motociclista
El TC vuelve a girar por Plaza Moreno: autos top y pilotos campeones que estarán en La Plata
Sillazos en la Asamblea de Gimnasia: suspenden provisoriamente a socios involucrados en los incidentes
Santa Bárbara "C", el único ascenso femenino del hockey platense
La Plata sin agua este miércoles: los barrios afectados por las obras de Absa
Así sería el sistema que busca regular Didi, Uber y aplicaciones de transporte en La Plata
Papelón de Sofi Martínez en MasterChef: no conoce ‘La Mano de Dios’
Tu noticia, en EL DIA y eldia.com: comunicate por teléfono, WhatsApp o las redes sociales
Un platense entre "Los personajes del año", rodeado de Mirtha, Moria, Wanda y varias figuras más
Alacranes en La Plata: investigadores de la UNLP trabajan en un antídoto para el veneno
Cayó “Cachorra” Vargas, la viuda negra que mató al veterano de Malvinas que se enamoró de ella
Nació el hijo de Rocío Marengo y Eduardo Fort: la primera foto juntos y la emoción de la famosa
"Lo detestan": Rial reveló quién filtró la famosa nota de Viale a Milei que terminó en escándalo
Chile: cruces en el penúltimo debate presidencial antes del balotaje
Favaloro y el Papa Francisco, juntos en un emotivo mural en La Plata: la alegría de los vecinos
Catupecu Machu: el grito de una generación vuelve a sonar en el Teatro Ópera
La espera terminó: se confirmó cuándo se estrena la última temporada de Euphoria
Reclamo en Fiscalías de La Plata a casi un año de la muerte de Agustín Arévalo
Picante mano a mano: Florinda Meza le confesó a Moria Casán cómo fue la primera vez que hizo el amor con Roberto Gómez Bolaños
El mapa de alturas y dimensiones en La Plata, antes y después del nuevo Código: las claves
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Interviene en elecciones extranjeras de manera explícita. Respaldos públicos, amenazas económicas, presiones diplomáticas y guiños a líderes ultraderechistas
Estados Unidos siempre jugó fuerte fuera de casa. Golpes encubiertos, operaciones de inteligencia y campañas disfrazadas marcaron décadas de política exterior. Pero ningún mandatario llegó al nivel de Donald Trump, que transformó la injerencia electoral en un show público y permanente.
Nada de sutilidad, nada de operaciones secretas: Trump interviene a plena luz del día y desde su herramienta favorita, las redes sociales.
El respaldo al hondureño Nasry Asfura —al que llamó “el único verdadero amigo de la libertad”— fue apenas una muestra del estilo Trump: directo, disruptivo y sin temor a generar terremotos diplomáticos.
Thomas Carothers, referente internacional en temas de democracia, lo dijo sin matices: “Jamás vimos a un presidente estadounidense hacer algo así de manera tan abierta”.
Si hay un territorio donde Trump juega con comodidad, es América Latina. La región arrastra décadas de intervenciones estadounidenses, pero la ofensiva del presidente actual es de otra categoría.
Colombia: ataques sin precedentes a un presidente en ejercicio.- El secretario de Estado Marco Rubio apuntó contra Gustavo Petro, al que tildó de “lunático”.
Javier Milei
Una declaración que pisotea cualquier protocolo diplomático y refleja la estrategia regional del trumpismo: confrontación directa y desprecio por las formas.
Brasil: defensa abierta del bolsonarismo.- Estados Unidos sancionó al juez que investiga a Jair Bolsonaro por el intento de golpe.
El mensaje fue explícito: respaldar a los aliados de Trump incluso frente a causas judiciales por desestabilización democrática.
Argentina: promesas millonarias… con advertencias.- Trump anunció un paquete de 20.000 millones de dólares para estabilizar la economía argentina, pero lanzó su frase más perturbadora: la ayuda desaparecería si los votantes no apoyaban a Javier Milei en las legislativas. Ganó Milei. Y Trump festejó como si hubiera ganado él.
Venezuela: insinuaciones de fuerza militar.- Sin elecciones en el horizonte, Trump redobló la apuesta y sugirió usar el poder militar de Estados Unidos para remover a Nicolás Maduro. Un mensaje que, de confirmarse, marcaría una ruptura histórica con la diplomacia continental.
“Es una estrategia sistemática para empujar a la región hacia posiciones cada vez más derechistas”, advierte Will Freeman, del Consejo de Relaciones Exteriores.
Gustavo Petro
La influencia del presidente estadounidense no se queda en el continente americano.
Polonia: apoyo directo al candidato triunfante.- En su visita, la jefa de seguridad nacional Kristi Noem respaldó sin vueltas al conservador Karol Nawrocki, que luego ganó las elecciones.
Una intervención tan explícita que dejó incómodas a varias capitales europeas.
Rumania: elecciones anuladas y un aliado en caída.- Trump intentó empujar al candidato ultraderechista local, que terminó perdiendo tras una primera votación anulada en medio de controversias.
Alemania, Reino Unido, Francia: el club de los favoritos.- JD Vance criticó en Berlín las restricciones contra el partido ultraderechista AfD.
Trump elogió al británico Nigel Farage como “la voz que Europa necesita”. Y defendió a Marine Le Pen tras un fallo judicial adverso en Francia.
Los analistas europeos hablan de un fenómeno nuevo: la internacionalización del trumpismo.
El Departamento de Estado recibió instrucciones de limitar comentarios sobre la legitimidad de elecciones en otros países, desmantelando décadas de diplomacia basada en la promoción democrática.
Para muchos expertos, esta es la señal más contundente de la nueva doctrina Trump: pragmatismo, alianzas ideológicas y presión directa.
Mientras exige ciertos resultados en otros países, Trump fue protagonista del mayor cuestionamiento interno a un resultado electoral en la historia moderna de Estados Unidos.
Negó su derrota en 2020 e impulsó presiones en Georgia, aunque el caso fue archivado tras su victoria en 2024.
También pidió públicamente al presidente de Israel que indulte a Benjamin Netanyahu, acusado de corrupción.
En mayo, en Riad, criticó el intervencionismo estadounidense en Medio Oriente. Lo hizo mientras su administración intervenía políticamente en al menos diez países.
Para muchos analistas, es la prueba del “intervencionismo selectivo”: condenar lo que no le conviene, impulsar lo que beneficia a su red de aliados.
El politólogo Dov Levin contabilizó más de 80 intervenciones electorales estadounidenses desde 1945, pero advirtió: “Nada se asemeja a lo que hace Trump ahora”.
“Esto no es estrategia global. Es Trump ayudando a sus amigos”, explica Carothers. El ejemplo más reciente: la recepción en la Casa Blanca de Viktor Orbán, a quien llamó “un líder que Europa debería valorar mucho más”.
LEA TAMBIÉN
Se descascara la trampa que tendió Maduro
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí