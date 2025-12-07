Actividades: talleres, ferias

CONTACTOS

Por mail: clubes@eldia.com

Por WhatsApp: 2215436272

Camino del Alcaucil

La experiencia “El Camino del Alcaucil”, organizada por Alcachofas Platenses, se realizará hoy a las 11.30, en el campo “El Recodo”, Villa Garibaldi. Valor: $55.000. Inscripción: 221 3097153.

Abastense: Peña de fin de año

El Club Abastense (520 y 208) realizará una peña hoy, a las 20.30. Habrá comida típica, música y danzas con la participación del conjunto “Estampas Gauchas”. La entrada anticipada cuesta $9.000 y en puerta, $12.000. Contacto: 221 3188988

Feria Navideña en Villa Elisa

Mañana se realizará una nueva edición de la “Depo Feria” especial Navidad, en el Club Deportivo Villa Elisa, situado en Camino Centenario y 48. El evento tendrá lugar de 14 a 19 y contará con más de 80 stands de emprendedores. No se suspende por lluvia.

Taller AUTOCUIDADO EN MAYORES

La Mesa de Trabajo de Personas Mayores de la UNLP, invita al “Taller de Autocuidado en Personas Mayores” coorganizado con PAMI. El mismo, brindará un conjunto de herramientas y recomendaciones para el autocuidado de la salud, mejorar la calidad de vida y reducir el riesgo de enfermedades y accidentes. Con presencia de estudiantes de Ciencias Médicas, Odontología y Educación Física, el encuentro será el miércoles 10 de diciembre de 15 a 17 en PAMI UGL 7 (Av. 7 Nº 170 entre 35 y 36). Abierto y gratuito.

Taller infantil en Capital Chica

Taller Infantil de música, movimiento y expresión en el Club Capital Chica de Los Hornos (66 entre 156 y 157). La actividad está destinada a niños de entre 6 y 12 años. Hay juegos, danzas y construcción de instrumentos, entre otras propuestas. Las clases son los lunes de 19 a 20 y los viernes de 17.15 a 18.15.

Club de lectura para chicos

El viernes 12 de diciembre, desde las 14, se llevará a cabo un club de lectura para jóvenes de 14 a 20 años en la Biblioteca Central bonaerense. El nombre del taller será “Prueba Piloto” y apunta a que “jóvenes sientan curiosidad por el universo libresco. Conducen Maca Boccia y Gabriela Pesclevi. Inscripción enviando un correo electrónico a: dirbibliotecacentral@gmail.com.

Feria de Emprendedores

El 14 de diciembre, de 16.30 a 20.30, se realizará la Feria de Emprendedores en el Centro de la Tercera Edad “Pétalos de Rosas de Abril” (calle 13 y 122 Norte ex 122 bis, Berisso). La entrada es libre y gratuita. En caso de querer participar con un stand de exhibición, comunicarse al 221-5245481.