Actividades: talleres, ferias

Kicillof, de la pelea legislativa a los cruces con la Rosada: tensión y ¿fuegos de artificio?
Cargos en el Bapro, mandatos en debate y un sorteo como solución
Milei apuesta al Congreso como campo central de poder: reformas, alianzas y una grieta recargada
El 85 por ciento de los presos bonaerenses usan celulares y la polémica está instalada
Recalculando: cómo es el plan que promete ordenar y ampliar el servicio de micros en La Plata
Médicos se reunieron para celebrar su día y el cumpleaños del Hospital de Niños de La Plata
En Zona Norte, el viaje por tramos arma nuevos estacionamientos
La coparticipación tiene un reparto que castiga a la Provincia
La carne salta hasta 70% y en el mejor mes, complica las ventas
Inter Miami campeón de la MLS por primera vez, con Messi como figura
Vibra el Mouras: Canapino busca el título y Moscardini, por el golpe
City Bell, otra vez en shock Tres días de terror y cortes en el cuerpo
“Te voy a volar la cabeza”, el grito que paralizó la noche en 9 y 63
Desde universidades hasta sindicatos, la vigencia del “modelo Chiqui Tapia”
Los pormenores de una obra inédita para los bonaerenses y la Región
BONAR 2029N, reservas netas y el riesgo de un enero ajustado
Tiembla Campanella: en Miramar quieren cobrar un impuesto al metegol
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este domingo en La Plata
Letizia y la diplomacia del vestido: cuando la moda es lenguaje
Frank Gehry: adiós al enorme arquitecto que aprendió a “doblar” el mundo
Los jóvenes también padecen artrosis Un sufrimiento cada vez menos oculto
La mirada de un fiscal platense: “Habría que buscar una diagonal”
Queja por una pérdida de agua que dañó el asfalto en la zona de 12 y 42
La experiencia “El Camino del Alcaucil”, organizada por Alcachofas Platenses, se realizará hoy a las 11.30, en el campo “El Recodo”, Villa Garibaldi. Valor: $55.000. Inscripción: 221 3097153.
El Club Abastense (520 y 208) realizará una peña hoy, a las 20.30. Habrá comida típica, música y danzas con la participación del conjunto “Estampas Gauchas”. La entrada anticipada cuesta $9.000 y en puerta, $12.000. Contacto: 221 3188988
Mañana se realizará una nueva edición de la “Depo Feria” especial Navidad, en el Club Deportivo Villa Elisa, situado en Camino Centenario y 48. El evento tendrá lugar de 14 a 19 y contará con más de 80 stands de emprendedores. No se suspende por lluvia.
La Mesa de Trabajo de Personas Mayores de la UNLP, invita al “Taller de Autocuidado en Personas Mayores” coorganizado con PAMI. El mismo, brindará un conjunto de herramientas y recomendaciones para el autocuidado de la salud, mejorar la calidad de vida y reducir el riesgo de enfermedades y accidentes. Con presencia de estudiantes de Ciencias Médicas, Odontología y Educación Física, el encuentro será el miércoles 10 de diciembre de 15 a 17 en PAMI UGL 7 (Av. 7 Nº 170 entre 35 y 36). Abierto y gratuito.
Taller Infantil de música, movimiento y expresión en el Club Capital Chica de Los Hornos (66 entre 156 y 157). La actividad está destinada a niños de entre 6 y 12 años. Hay juegos, danzas y construcción de instrumentos, entre otras propuestas. Las clases son los lunes de 19 a 20 y los viernes de 17.15 a 18.15.
El viernes 12 de diciembre, desde las 14, se llevará a cabo un club de lectura para jóvenes de 14 a 20 años en la Biblioteca Central bonaerense. El nombre del taller será “Prueba Piloto” y apunta a que “jóvenes sientan curiosidad por el universo libresco. Conducen Maca Boccia y Gabriela Pesclevi. Inscripción enviando un correo electrónico a: dirbibliotecacentral@gmail.com.
El 14 de diciembre, de 16.30 a 20.30, se realizará la Feria de Emprendedores en el Centro de la Tercera Edad “Pétalos de Rosas de Abril” (calle 13 y 122 Norte ex 122 bis, Berisso). La entrada es libre y gratuita. En caso de querer participar con un stand de exhibición, comunicarse al 221-5245481.
