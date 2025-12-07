Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad

Actividades: talleres, ferias

Actividades: talleres, ferias
7 de Diciembre de 2025 | 04:11
Edición impresa

CONTACTOS

Por mail: clubes@eldia.com

Por WhatsApp: 2215436272

LE PUEDE INTERESAR

La mirada de un fiscal platense: “Habría que buscar una diagonal”

LE PUEDE INTERESAR

Queja por una pérdida de agua que dañó el asfalto en la zona de 12 y 42

Camino del Alcaucil

La experiencia “El Camino del Alcaucil”, organizada por Alcachofas Platenses, se realizará hoy a las 11.30, en el campo “El Recodo”, Villa Garibaldi. Valor: $55.000. Inscripción: 221 3097153.

Abastense: Peña de fin de año

El Club Abastense (520 y 208) realizará una peña hoy, a las 20.30. Habrá comida típica, música y danzas con la participación del conjunto “Estampas Gauchas”. La entrada anticipada cuesta $9.000 y en puerta, $12.000. Contacto: 221 3188988

Feria Navideña en Villa Elisa

Mañana se realizará una nueva edición de la “Depo Feria” especial Navidad, en el Club Deportivo Villa Elisa, situado en Camino Centenario y 48. El evento tendrá lugar de 14 a 19 y contará con más de 80 stands de emprendedores. No se suspende por lluvia.

Taller AUTOCUIDADO EN MAYORES

La Mesa de Trabajo de Personas Mayores de la UNLP, invita al “Taller de Autocuidado en Personas Mayores” coorganizado con PAMI. El mismo, brindará un conjunto de herramientas y recomendaciones para el autocuidado de la salud, mejorar la calidad de vida y reducir el riesgo de enfermedades y accidentes. Con presencia de estudiantes de Ciencias Médicas, Odontología y Educación Física, el encuentro será el miércoles 10 de diciembre de 15 a 17 en PAMI UGL 7 (Av. 7 Nº 170 entre 35 y 36). Abierto y gratuito.

Taller infantil en Capital Chica

Taller Infantil de música, movimiento y expresión en el Club Capital Chica de Los Hornos (66 entre 156 y 157). La actividad está destinada a niños de entre 6 y 12 años. Hay juegos, danzas y construcción de instrumentos, entre otras propuestas. Las clases son los lunes de 19 a 20 y los viernes de 17.15 a 18.15.

Club de lectura para chicos

El viernes 12 de diciembre, desde las 14, se llevará a cabo un club de lectura para jóvenes de 14 a 20 años en la Biblioteca Central bonaerense. El nombre del taller será “Prueba Piloto” y apunta a que “jóvenes sientan curiosidad por el universo libresco. Conducen Maca Boccia y Gabriela Pesclevi. Inscripción enviando un correo electrónico a: dirbibliotecacentral@gmail.com.

Feria de Emprendedores

El 14 de diciembre, de 16.30 a 20.30, se realizará la Feria de Emprendedores en el Centro de la Tercera Edad “Pétalos de Rosas de Abril” (calle 13 y 122 Norte ex 122 bis, Berisso). La entrada es libre y gratuita. En caso de querer participar con un stand de exhibición, comunicarse al 221-5245481.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

En FOTOS | El Colegio Nacional y un reencuentro histórico de varias generaciones

Nadie lo vio venir y llega alterando el ritmo cardíaco de toda la ciudad

VIDEO. Clásico histórico: contado por sus protagonistas

El cumple de Cami Homs: cena íntima a luz de las velas, amigas cercanas y un look para resaltar su embarazo

“La Toretto” de La Plata ahora quiere trabajar de niñera: ¿Podrá salir de la domiciliaria?

Arquitectos y constructores con críticas al nuevo código urbano

El Mondongo, en alerta: otro robo agrava el clima de preocupación
+ Leidas

Kicillof, de la pelea legislativa a los cruces con la Rosada: tensión y ¿fuegos de artificio?

El Lobo encontró el gol y el Pincha defiende bien

La advertencia para los hinchas del Lobo de cara al clásico platense

Dos nombres para un puesto, la única duda de Domínguez en el Pincha

Médicos se reunieron para celebrar su día y el cumpleaños del Hospital de Niños de La Plata

FIFA le pidió disculpas a Scaloni por el papelón

Inter Miami campeón de la MLS por primera vez, con Messi como figura

En Zona Norte, el viaje por tramos arma nuevos estacionamientos
Últimas noticias de La Ciudad

En Zona Norte, el viaje por tramos arma nuevos estacionamientos

La “misa ricotera” volvió a la Ciudad y tomó la zona del Estadio

El 85 por ciento de los presos bonaerenses usan celulares y la polémica está instalada

Recalculando: cómo es el plan que promete ordenar y ampliar el servicio de micros en La Plata
Espectáculos
Guerra en la cocina: todos contra todos en "MasterChef"
¿Eleven es pobre?: cuánto ganaron las estrellas de “Stranger Things”
Bad Bunny: larga vida al rey de las escuchas
Composición: tema "La Vaca"
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este domingo en La Plata
Policiales
City Bell, otra vez en shock Tres días de terror y cortes en el cuerpo
“Te voy a volar la cabeza”, el grito que paralizó la noche en 9 y 63
El enojo de la familia de la víctima de “La Toretto”
Cayó el ladrón que asaltó a un médico platense
Murió un funcionario bonaerense tras un choque
Deportes
El Lobo encontró el gol y el Pincha defiende bien
Clásico del 12: empates, goleadas y una jornada sangrienta
Piedrahíta se perfila para ser titular en el Bosque
Dos nombres para un puesto, la única duda de Domínguez en el Pincha
La advertencia para los hinchas del Lobo de cara al clásico platense
Información General
Por qué la tinta de los tatuajes puede modificar la eficacia de las vacunas
Intenso tránsito vehicular rumbo a la Costa Atlántica por el fin de semana largo
Más gigante que nunca: Netflix adquiere Warner Bros. en una compra histórica
Los números de la suerte del sábado 6 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
España sacrificará 30.000 cerdos en medio de las medidas de control de la peste porcina

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla