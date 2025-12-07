Golpeó a una mujer en el pecho, robó su celular y huyó

Kicillof, de la pelea legislativa a los cruces con la Rosada: tensión y ¿fuegos de artificio?
Una mujer de 43 años sufrió un violento asalto en la mañana de ayer, cuando dos motochorros la sorprendieron mientras caminaba hacia su lugar de trabajo en City Bell. Uno de ellos se bajó del rodado, le dio una “piña” en el pecho que la hizo caer al piso y despojó de su teléfono celular.
El brutal episodio ocurrió en las calles 454 y 152, minutos después de las 8.30, cuando la damnificada fue interceptada por esos delincuentes, que se movilizaban en una moto de alta cilindrada.
Según pudo saber este diario, los asaltantes se le aparecieron a desde atrás a la víctima, quien enseguida vio a uno de los desconocidos amenazándola con una cuchilla como las que usan los carniceros.
Ante la aterrada mirada de la mujer, el ladrón le sacó el celular de un bolsillo, le pegó y la hizo caer al suelo, aunque sin lesionarla.
