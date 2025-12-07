Dos policías heridos luego de un siniestro vial en 7 y 74

Dos efectivos policiales terminaron heridos tras un fuerte choque ocurrido en 7 y 74, justo frente a la Comisaría Octava de La Plata. El impacto, acompañado por el sonido de una sirena, llamó la atención del personal que estaba dentro de la seccional y salió de inmediato a verificar lo sucedido.

En la calle encontraron una moto oficial del Grupo de Prevención Motorizada impactada contra una camioneta Peugeot Partner y a los dos agentes que la tripulaban tendidos sobre el pavimento. Ambos fueron asistidos y luego derivados al Hospital Gutiérrez, donde se confirmó que están fuera de peligro y que las lesiones son de carácter leve.

El conductor de la camioneta quedó involucrado en una causa por “lesiones culposas”.