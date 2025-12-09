Gimnasia deberá pagarle 25 mil dólares a Vélez por Nicolás Garayalde

Nicolás Garayalde no seguirá a Gimnasia y deberá volver a Vélez, ya que termina su préstamo con Gimnasia a fines de diciembre. Sin embargo, como no cumplió una cantidad de partidos disputados en el club, el mens sana deberá pagarle 25 mil dólares al Fortín.

En total, el volante tenía que jugar 40 partidos en el Lobo y cómo llegó a disputar 39, el albiazul deberá pagar la multa. Desde hace dos meses, el volante perdió terreno por rendimiento y pasó a ser borrado, más allá que sumó varios minutos en el primer semestre. Y desde que asumió el interinato Fernando Zaniratto, perdió aún más terreno.

El último partido de Garayalde en Gimnasia fue el pasado 4 de octubre, en el triunfo de Gimnasia por 1-0 ante Sarmiento en Junín.

¿Independiente quiere a Enzo Martínez?

El defensor de Gimnasia, Enzo Martínez, quien termina su contrato en diciembre de este año pero que tiene intenciones de renovar, habría despertado el interés de Independiente para sumarlo de cara a la próxima temporada. Por el momento, no hay nada formal, más allá que el Lobo tiene la prioridad para extenderle su vínculo.

Martínez le cambió la cara a la defensa del Lobo en los últimos partidos, ya que Fernando Zaniratto le dio la confianza necesaria para reemplazar a Gastón Suso. Junto con Renzo Giampaoli, fue uno de los puntos más altos del equipo que terminó clasificando a los playoffs y que llegó hasta la semifinal del Clausura