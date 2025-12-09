Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

Desesperada búsqueda: tiene 19 años, vino a La Plata a ver a la banda del Indio Solari y todavía no regresó a su ciudad

Desesperada búsqueda: tiene 19 años, vino a La Plata a ver a la banda del Indio Solari y todavía no regresó a su ciudad
9 de Diciembre de 2025 | 09:08

Momentos de profunda angustia atraviesa una familia de la localidad de Gálvez, en la provincia de Santa Fe, debido a la desaparición de un joven de 19 años que viajó a La Plata el fin de semana para asistir al show de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado y aún no regresó a su casa.

Se trata de Juan Sebastián Quintana, quien el fin de semana abordó en su ciudad una combi (Traffic) blanca con destino a La Plata para asistir a uno de los recitales que el grupo del Indio Solari, el exlíder de Los Redonditos de Ricota, ofreció el sábado y domingo en nuestra ciudad.

Así consta en la denuncia por "pedido de paradero" que se radicó esta mañana en Gálvez, donde se estableció que el joven viajó a La Plata junto con un grupo de personas de esa ciudad santafesina.

"En su casa se presentó un amigo de su hijo y le entregó una mochila con las pertenencias de su hijo (celular y documentación), manifestándole que anoche, en la última parte del recital, perdieron de vista a su hijo, y que al salir lo esperaron casi dos horas, pero nunca llegó. Por tal motivo, retomaron el viaje de regreso a esta ciudad", se indica en la exposición policial.

Desde Santa Fe se realizaron consultas a distintos organismos de La Plata, pero no hubo novedades respecto del chico.

Según se informó, "Juan tiene una estatura de 1,75 metros, es de contextura delgada, pesa aproximadamente unos 75 Kg, tiene cabello corto castaño, ojos negros, piel trigueña y lleva un expansor en la oreja derecha". Agregaron, además, que el joven "luce un tatuaje en el pecho con el nombre Oliver, y otro en la panza del Indio Solari".

Se reportó, además, que el joven vestía "una remera negra con un dibujo en el frente, una bermuda con vivo en blanco y zapatillas de lona negras marca Topper".

