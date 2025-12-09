Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales

La Justicia de La Plata deberá definir sobre el futuro de Chiqui Tapia y Sur Finanzas en la causa por lavado de dinero

La Justicia de La Plata deberá definir sobre el futuro de Chiqui Tapia y Sur Finanzas en la causa por lavado de dinero

ivan campos

9 de Diciembre de 2025 | 18:53

Escuchar esta nota

La investigación por presunto lavado de dinero complicó gravemente a la AFA y a su conducción: los allanamientos efectuados esta semana abrieron una causa penal que ahora espera una definición clave en sede judicial platense. Según la denuncia, las irregularidades rondan los movimientos de fondos vinculados a la financiera Sur Finanzas, lo que expone a las máximas autoridades del fútbol nacional a un eventual proceso penal. 

El operativo, ordenado por la Justicia Federal, incluyó registros en la sede de la AFA y en más de diez clubes de primera división, con decomisos de documentación contable y allanamientos para recabar pruebas sobre un supuesto entramado de lavado de activos mediante contratos y transacciones financieras. 

La causa se elevó a los Tribunales de La Plata, donde el juez de la Cámara Federal de Apelaciones deberá resolver en los próximos días si dicta medidas cautelares -como la inhibición de bienes, la intervención judicial o la suspensión de autoridades- mientras avanza el proceso. Fuentes judiciales señalaron que el debate se centra en “la necesidad de preservar pruebas y evitar maniobras de ocultamiento”, dada la magnitud del presunto delito. 

El escenario de máxima tensión pone en jaque no solo a la dirigencia, sino también al calendario del fútbol local: si la Justicia decide intervenir la asociación, se podrían paralizar competencias, transferencias y decisiones institucionales, afectando a clubes, fútbol juvenil y competiciones internacionales vinculadas a la AFA.

Para las próximas horas -o días- se espera un pronunciamiento judicial que definirá el rumbo de la causa: la decisión de la Justicia de La Plata podría configurar un antes y un después para el futuro de la AFA.

Más de 12 horas de allanamientos en las sedes de la AFA y de varios clubes

La Justicia allanó durante más de 12 horas la sede de la AFA, además de varios otros clubes, en el marco de la causa que investiga a Sur Finanzas, la financiera ligada a Claudio “Chiqui” Tapia.

LE PUEDE INTERESAR

Insólito: el baterista de Don Osvaldo bromeó con una bomba en el aeropuerto de Mendoza y activaron un operativo de seguridad

LE PUEDE INTERESAR

Más de 12 horas de allanamientos en las sedes de la AFA y de varios clubes por la financiera relacionada con el “Chiqui” Tapia

Son más de 30 allanamientos los que llevan adelante personal de la Policía Federal, por orden del juez Luis Armella, en la sede de la AFA y en el predio de Ezeiza, la sede de la Superliga, y en Racing, Independiente, San Lorenzo y Argentinos Juniors.

También en Platense, Barracas Central, Deportivo Armenio, Los Andes, Deportivo Morón, Excursionistas, Temperley, Victoriano Arenas, Dock Sud, Estrella del Sur, Acassuso, Banfield, Brown de Adrogue y Defensores de Glew.

Los operativos incluyeron también domicilios vinculados a áreas administrativas y predios asociados a estas instituciones.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Estudiantes manda y sigue! El Pincha fue más efectivo y es finalista

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Estudiantes

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Gimnasia

VIDEO. ¡Festeje Pincha! Con pasión y color, pero 23 detenidos

Un matrimonio de jubilados fue atacado por tres encapuchados

Dolor en La Plata por la muerte de la artista Cristina Soria de Bellone

Gremios bonaerenses insisten con ser llamados a paritarias

Mercado inmobiliario local: con cautela, se advierte una leve mejora
+ Leidas

Cómo está de salud el hincha de Gimnasia que cayó de la tribuna

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Gimnasia

Volaron las entradas de la preventa para la final Estudiantes vs Racing: precios y quiénes pueden sacarla mañana

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Estudiantes

¡Estudiantes manda y sigue! El Pincha fue más efectivo y es finalista

Dolor en La Plata por la muerte de la artista Cristina Soria de Bellone

Gremios bonaerenses insisten con ser llamados a paritarias

Se levantó el corte en la Autopista La Plata
Últimas noticias de Policiales

Dictaron la prisión preventiva para el policía acusado de rapto y abuso en el Parque Pereyra

Insólito: el baterista de Don Osvaldo bromeó con una bomba en el aeropuerto de Mendoza y activaron un operativo de seguridad

Más de 12 horas de allanamientos en las sedes de la AFA y de varios clubes por la financiera relacionada con el “Chiqui” Tapia

"Estado crítico": cómo sigue el ciclista que trastabilló en el paso bajo a nivel de 1 y 32
Espectáculos
Impactante: se conocieron las primeras imágenes de Cecilia Roth como Moria Casán
"Es mi novio": Evelyn Botto formalizó su relación con Fede Bal
“Me comprometo a abonar”: llega el final del debate por la paternidad de Martín Redrado
"En un mes": Thelma Fardín y Nicolás Riera pusieron el gancho para la decisión más importante de su vida
Insólito: Mauro Icardi pidió ver las escenas de sexo de la China Suárez de “En el barro”
Deportes
Verón recurrirá al TAS por la sanción del Tribunal de Disciplina de AFA
Cumbre en Estancia Chica por la continuidad de Zaniratto: los detalles del primer encuentro
Cómo está de salud el hincha de Gimnasia que cayó de la tribuna
El viaje a Santiago del Estero: la odisea de los hinchas del Pincha ante la falta de vuelos y hoteles ocupados
Piedrazos y balas de goma: cómo es la situación de los 23 detenidos tras el clásico
Información General
En el Día del Mate, el museo quedó inaugurado y se celebró a lo grande
Sueño reparador: logran ver lo que pasa durante las noches en nuestras neuronas reloj
Los Golden Retriever coparon Palermo en un nuevo récord mundial
Turismo en alza durante el último fin de semana largo
Los números de la suerte del martes 9 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
La Ciudad
Una cuadra de Barrio Norte “explotado de basura”
Basural a cielo abierto en Barrio Aeropuerto
¡$4.000.000! El Súper Cartonazo sigue vacante y aumenta el pozo
Aumento a docentes bonaerenses: los gremios se sumaron al pedido urgente de estatales para que se reabra la paritaria
Festival de la Gastronomía Italiana 2026 en La Plata: abrieron la inscripción

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla