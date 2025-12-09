La Justicia de La Plata deberá definir sobre el futuro de Chiqui Tapia y Sur Finanzas en la causa por lavado de dinero

La investigación por presunto lavado de dinero complicó gravemente a la AFA y a su conducción: los allanamientos efectuados esta semana abrieron una causa penal que ahora espera una definición clave en sede judicial platense. Según la denuncia, las irregularidades rondan los movimientos de fondos vinculados a la financiera Sur Finanzas, lo que expone a las máximas autoridades del fútbol nacional a un eventual proceso penal.

El operativo, ordenado por la Justicia Federal, incluyó registros en la sede de la AFA y en más de diez clubes de primera división, con decomisos de documentación contable y allanamientos para recabar pruebas sobre un supuesto entramado de lavado de activos mediante contratos y transacciones financieras.

La causa se elevó a los Tribunales de La Plata, donde el juez de la Cámara Federal de Apelaciones deberá resolver en los próximos días si dicta medidas cautelares -como la inhibición de bienes, la intervención judicial o la suspensión de autoridades- mientras avanza el proceso. Fuentes judiciales señalaron que el debate se centra en “la necesidad de preservar pruebas y evitar maniobras de ocultamiento”, dada la magnitud del presunto delito.

El escenario de máxima tensión pone en jaque no solo a la dirigencia, sino también al calendario del fútbol local: si la Justicia decide intervenir la asociación, se podrían paralizar competencias, transferencias y decisiones institucionales, afectando a clubes, fútbol juvenil y competiciones internacionales vinculadas a la AFA.

Para las próximas horas -o días- se espera un pronunciamiento judicial que definirá el rumbo de la causa: la decisión de la Justicia de La Plata podría configurar un antes y un después para el futuro de la AFA.

Más de 12 horas de allanamientos en las sedes de la AFA y de varios clubes

La Justicia allanó durante más de 12 horas la sede de la AFA, además de varios otros clubes, en el marco de la causa que investiga a Sur Finanzas, la financiera ligada a Claudio “Chiqui” Tapia.

Son más de 30 allanamientos los que llevan adelante personal de la Policía Federal, por orden del juez Luis Armella, en la sede de la AFA y en el predio de Ezeiza, la sede de la Superliga, y en Racing, Independiente, San Lorenzo y Argentinos Juniors.

También en Platense, Barracas Central, Deportivo Armenio, Los Andes, Deportivo Morón, Excursionistas, Temperley, Victoriano Arenas, Dock Sud, Estrella del Sur, Acassuso, Banfield, Brown de Adrogue y Defensores de Glew.

Los operativos incluyeron también domicilios vinculados a áreas administrativas y predios asociados a estas instituciones.