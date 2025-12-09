Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define el Súper Cartonazo con pozo de $3.000.000 y línea por $300.000: los números de hoy

Espectáculos |Las fotos de una noche de glamour

Desde Mauricio Macri hasta Pamela David: el look de los famosos en el casamiento de Juan Cruz Ávila y María Gustavino

Desde Mauricio Macri hasta Pamela David: el look de los famosos en el casamiento de Juan Cruz Ávila y María Gustavino
9 de Diciembre de 2025 | 07:29

Escuchar esta nota

Sin dudas, la noche porteña se vistió de glamour con el casamiento de Juan Cruz Ávila y María Gustavino. Se trató de una celebración que reunió a numerosas figuras del espectáculo y la política.

Así, la pareja festejó en el reconocido boliche Tequila, donde los invitados desfilaron por una imponente alfombra roja. Entre los presentes se destacaron Mauricio Macri, Baby Etchecopar, Marina Calabró, Rolando Barbano, Sergio Lapegüe, Lourdes Sánchez, Chato Prada, Mariana Fabbiani y María Laura Santillán, entre muchos otros.

El productor de Jotax coronó su historia de amor con la psicóloga en una boda que comenzó con un elegante almuerzo en el Hotel Faena y culminó con una noche a puro baile en la icónica discoteca.

María, la novia, deslumbró con un vestido lencero blanco con transparencias y detalles de encaje, donde la sencillez y la distinción fueron protagonistas. 

Ávila, por su parte, eligió un traje negro clásico con camisa blanca y corbata al tono. Se lo vio radiante posando junto a sus hijos: Malena, de su primer matrimonio, y Facundo Cruz y Lucas, fruto de su relación con la psicóloga. 

Con un evento para 350 invitados se recibió a las celebridades desde las 21 con una ambientación digna de gala: alfombra roja, cortinados en tonos carmesí, flores y luces cálidas que aportaron un clima romántico.

LE PUEDE INTERESAR

Globos de Oro: Di Caprio, Netflix y Warner, protagonistas en un Hollywood en transformación

LE PUEDE INTERESAR

Paramount se mete en la puja por Warner

El detalle: el primero en llegar fue Mauricio Macri, quien lució un ambo azul con camisa celeste y zapatillas negras.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Estudiantes manda y sigue! El Pincha fue más efectivo y es finalista

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Estudiantes

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Gimnasia

VIDEO. ¡Festeje Pincha! Con pasión y color, pero 23 detenidos

Un matrimonio de jubilados fue atacado por tres encapuchados

Reforma laboral: se viene el proyecto oficial

Dolor en La Plata por la muerte de la artista Cristina Soria de Bellone

Gremios bonaerenses insisten con ser llamados a paritarias
+ Leidas

¡Estudiantes manda y sigue! El Pincha fue más efectivo y es finalista

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Gimnasia

VIDEO. ¡Festeje Pincha! Con pasión y color, pero 23 detenidos

Cetré jugó un partidazo y fue clave para la victoria que no se olvidará

Otro capítulo clásico: dos décadas de dominio albirrojo en el estadio del Bosque

Dolor en La Plata por la muerte de la artista Cristina Soria de Bellone

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Estudiantes

Estudiantes y Racing nuevamente en una definición de torneo
Últimas noticias de Espectáculos

Globos de Oro: Di Caprio, Netflix y Warner, protagonistas en un Hollywood en transformación

Paramount se mete en la puja por Warner

Amor en blanco: Trudeau y Katy Perry ya son novios oficialmente

Moritán, separado: su ex lo hundió: “Le gusta...”
Policiales
Desastre vial en la Región: qué se sabe del las tres muertes en menos de 24 horas
La delincuencia se multiplica y en Los Hornos exigen respuestas
Un matrimonio de jubilados fue atacado por tres encapuchados
La familia de Johana Ramallo denuncia una “dilatación” del juicio
Robo en Miami: “No somos mecheros vip”
Deportes
¡Estudiantes manda y sigue! El Pincha fue más efectivo y es finalista
Cetré jugó un partidazo y fue clave para la victoria que no se olvidará
Otro capítulo clásico: dos décadas de dominio albirrojo en el estadio del Bosque
Estudiantes y Racing nuevamente en una definición de torneo
Edwuin Cetré: el jugador que rompió el partido
Información General
Sueño reparador: logran ver lo que pasa durante las noches en nuestras neuronas reloj
Los Golden Retriever coparon Palermo en un nuevo récord mundial
Turismo en alza durante el último fin de semana largo
Los números de la suerte del martes 9 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Las 10 mejores películas de la historia del cine: la respuesta de la IA
La Ciudad
Asoman chaparrones aunque la temperatura será agradable este martes en La Plata
Cuenta DNI activó este martes una promo en dos mayoristas de La Plata: descuento y tope de reintegro
Se define el Súper Cartonazo con pozo de $3.000.000 y línea por $300.000: los números de hoy
Arranca el desvío de tránsito por las obras en las vías de 44 y 1
Cruzada por un niño que quedó cuadripléjico

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla