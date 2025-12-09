Desde Mauricio Macri hasta Pamela David: el look de los famosos en el casamiento de Juan Cruz Ávila y María Gustavino

Sin dudas, la noche porteña se vistió de glamour con el casamiento de Juan Cruz Ávila y María Gustavino. Se trató de una celebración que reunió a numerosas figuras del espectáculo y la política.

Así, la pareja festejó en el reconocido boliche Tequila, donde los invitados desfilaron por una imponente alfombra roja. Entre los presentes se destacaron Mauricio Macri, Baby Etchecopar, Marina Calabró, Rolando Barbano, Sergio Lapegüe, Lourdes Sánchez, Chato Prada, Mariana Fabbiani y María Laura Santillán, entre muchos otros.

El productor de Jotax coronó su historia de amor con la psicóloga en una boda que comenzó con un elegante almuerzo en el Hotel Faena y culminó con una noche a puro baile en la icónica discoteca.

María, la novia, deslumbró con un vestido lencero blanco con transparencias y detalles de encaje, donde la sencillez y la distinción fueron protagonistas.

Ávila, por su parte, eligió un traje negro clásico con camisa blanca y corbata al tono. Se lo vio radiante posando junto a sus hijos: Malena, de su primer matrimonio, y Facundo Cruz y Lucas, fruto de su relación con la psicóloga.

Con un evento para 350 invitados se recibió a las celebridades desde las 21 con una ambientación digna de gala: alfombra roja, cortinados en tonos carmesí, flores y luces cálidas que aportaron un clima romántico.

El detalle: el primero en llegar fue Mauricio Macri, quien lució un ambo azul con camisa celeste y zapatillas negras.