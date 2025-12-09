Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define el Súper Cartonazo con pozo de $3.000.000 y línea por $300.000: los números de hoy

Espectáculos

Telefe se metió en el cambio: quiénes serían los nuevos conductores de La Peña de Morfi

Telefe se metió en el cambio: quiénes serían los nuevos conductores de La Peña de Morfi
9 de Diciembre de 2025 | 08:34

Escuchar esta nota

Telefe, el canal de las tres pelotitas está por definir sus nuevas figuras del próximo año para conducir La Peña de Morf. Todo parece indicar que Diego Leuco y Lizy Tagliani dejarían sus respectivos lugares.

Así, fuertes rumores aseguran que Diego Leuco y Lizy Tagliani se despedirían de la conducción de La Peña de Morfi y Telefe estaría en la búsqueda de nuevos rostros para el ciclo emblemático de los domingos. 

De este modo, la actual dupla que lleva adelante el programa del canal de las pelotitas, cerrará el ciclo de este 2025. 

Por otra parte, en el año del cambio de autoridades de Telefe, también habría algunos cambios con la idea de reforzar las franjas horarias en la tradicional competencia por el rating.

Según se supo, el canal de las pelotas estaría decidido a apostar por dos figuras con gran experiencia en el prime time y en la conducción: Fernando Dente y Laurita Fernández.

La segunda semana de noviembre y el mes de diciembre son momentos claves para las figuras televisivas, ya que es la temporada de renovación de contratos para el año entrante.

LE PUEDE INTERESAR

Grandes ganadores de los Martín Fierro de Cine 2025: El Eternauta, Belén y La mujer de la fila  

LE PUEDE INTERESAR

Shakira en Vélez: mucha onda con Antonio De La Rúa, cantó "Día de Enero" con una llamativa sonrisa 

Por último, también se filtró que a pesar de los deseos de Telefe, el traspaso de Laurita Fernández no sería tan fácil. Canal 9 buscaría tentarla con una propuesta y mantener su ciclo “Bienvenidos a ganar”. 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Estudiantes manda y sigue! El Pincha fue más efectivo y es finalista

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Estudiantes

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Gimnasia

VIDEO. ¡Festeje Pincha! Con pasión y color, pero 23 detenidos

Un matrimonio de jubilados fue atacado por tres encapuchados

Dolor en La Plata por la muerte de la artista Cristina Soria de Bellone

Gremios bonaerenses insisten con ser llamados a paritarias

Mercado inmobiliario local: con cautela, se advierte una leve mejora
+ Leidas

El hincha de Gimnasia que cayó de la tribuna es hijo de Marito Díaz: ¿cómo está de salud?

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Gimnasia

¡Estudiantes manda y sigue! El Pincha fue más efectivo y es finalista

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Estudiantes

Dolor en La Plata por la muerte de la artista Cristina Soria de Bellone

Estudiantes vs Racing, y las otras definiciones de torneo: dónde y a qué hora se juega la gran final

Cetré jugó un partidazo y fue clave para la victoria que no se olvidará

VIDEO. ¡Festeje Pincha! Con pasión y color, pero 23 detenidos
Últimas noticias de Espectáculos

Suspendieron el show de Emanero en Chivilcoy por fallas en la estructura

Grandes ganadores de los Martín Fierro de Cine 2025: El Eternauta, Belén y La mujer de la fila  

Shakira en Vélez: mucha onda con Antonio De La Rúa, cantó "Día de Enero" con una llamativa sonrisa 

Desde Mauricio Macri hasta Pamela David: el look de los famosos en el casamiento de Juan Cruz Ávila y María Gustavino
La Ciudad
Manifestantes ya cortan la Autopista en La Plata y el tránsito es un caos
Asoman chaparrones aunque la temperatura será agradable este martes en La Plata
Cuenta DNI activó este martes una promo en dos mayoristas de La Plata: descuento y tope de reintegro
Se define el Súper Cartonazo con pozo de $3.000.000 y línea por $300.000: los números de hoy
Arranca el desvío de tránsito por las obras en las vías de 44 y 1
Información General
Sueño reparador: logran ver lo que pasa durante las noches en nuestras neuronas reloj
Los Golden Retriever coparon Palermo en un nuevo récord mundial
Turismo en alza durante el último fin de semana largo
Los números de la suerte del martes 9 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Las 10 mejores películas de la historia del cine: la respuesta de la IA
Policiales
Allanan sedes de la AFA y de varios clubes por la financiera relacionada con el “Chiqui” Tapia
Localizan al joven de 19 años cuyo paradero era un misterio tras el recital de Los Fundamentalistas en La Plata
Desastre vial en la Región: qué se sabe del las tres muertes en menos de 24 horas
La delincuencia se multiplica y en Los Hornos exigen respuestas
Un matrimonio de jubilados fue atacado por tres encapuchados
Deportes
Entradas, pasajes y más: todo lo que necesitás saber para la final de Estudiantes - Racing
El hincha de Gimnasia que cayó de la tribuna es hijo de Marito Díaz: ¿cómo está de salud?
¡Estudiantes manda y sigue! El Pincha fue más efectivo y es finalista
Cetré jugó un partidazo y fue clave para la victoria que no se olvidará
Otro capítulo clásico: dos décadas de dominio albirrojo en el estadio del Bosque

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla