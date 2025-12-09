Telefe se metió en el cambio: quiénes serían los nuevos conductores de La Peña de Morfi

Telefe, el canal de las tres pelotitas está por definir sus nuevas figuras del próximo año para conducir La Peña de Morf. Todo parece indicar que Diego Leuco y Lizy Tagliani dejarían sus respectivos lugares.

Así, fuertes rumores aseguran que Diego Leuco y Lizy Tagliani se despedirían de la conducción de La Peña de Morfi y Telefe estaría en la búsqueda de nuevos rostros para el ciclo emblemático de los domingos.

De este modo, la actual dupla que lleva adelante el programa del canal de las pelotitas, cerrará el ciclo de este 2025.

Por otra parte, en el año del cambio de autoridades de Telefe, también habría algunos cambios con la idea de reforzar las franjas horarias en la tradicional competencia por el rating.

Según se supo, el canal de las pelotas estaría decidido a apostar por dos figuras con gran experiencia en el prime time y en la conducción: Fernando Dente y Laurita Fernández.

La segunda semana de noviembre y el mes de diciembre son momentos claves para las figuras televisivas, ya que es la temporada de renovación de contratos para el año entrante.

Por último, también se filtró que a pesar de los deseos de Telefe, el traspaso de Laurita Fernández no sería tan fácil. Canal 9 buscaría tentarla con una propuesta y mantener su ciclo “Bienvenidos a ganar”.