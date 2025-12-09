La Plata, a puro piquetes y caos este martes: inminentes cortes en Autopista, 520 y más

Transitar en La Plata este martes puede convertirse en una odisea para muchos conductores, por eso conviene estar informados y precavidos a la hora de salir a la calle, a fin de evitar demoras y embotellamientos que pueden convertirse en verdaderos dolores de cabeza.

Por un lado, en la ruta 36 y 520, a la altura de Melchor Romero, los productores rurales del área fruti-hortícola llevarán a cabo desde las 9 una jornada de protesta por la "emergencia productiva". En ese sentido, quienes se dirigen a la Costa Atlántica o regresan, tendrán la Autovía 2 como alternativa, en tanto que los habitantes de esa zona y quienes deben desplazarse hacia esos polos industriales de Abasto y alrededores deberán optar por la Avenida 44 o bien desviarse en Melchor Romero y proseguir por Colonia Urquiza.

En el Centro, el punto crítico para el tránsito estará en 1 y 44, donde hoy comenzarán las obras del paso a nivel, que según autoridades locales y ferroviarias se extenderán por un plazo de tres semanas. Estas obras no afectarán a la Diagonal 80, que servirá como "bypass" para aquellos que tengan que desviarse para luego continuar con su recorrido, por ejemplo, quienes deben acudir al Hipódromo.

En cuanto al Tren Universitario, se baraja la posibilidad de un servicio limitado con punto de salida y de llegada en la estación de la Facultad de Arquitectura.

Pero el caos vial de mayor envergadura será sin dudas el que realizarán desde las 9 en la rotonda de 120 y 32 los manifestantes de la Corriente Clasista Combativa (CCC) en el marco de una "jornada nacional de lucha".

"Con el hambre y sin trabajo, no hay paz social. La situación en los barrios es insostenible y la respuesta del Gobierno no llega. No vamos a quedarnos de brazos cruzados mientras nuestras familias sufren el ajuste", manifestó la organización social.

"La realidad golpea fuerte: la inflación se come los ingresos y la falta de empleo digno desespera", plantearon.

A raíz de la protesta en La Plata se esperan complicaciones tanto para llegar a la Ciudad como para acceder a la traza que conecta con la capital federal. Una de las alternativas para subir podría ser el empalme a través de la Avenida 122. Para bajar, en caso de que no se pueda, puede optarse por la bajada a la altura de la Avenida 520.