La Plata, a puro piquetes y caos este martes: inminentes cortes en Autopista, 520 y más

El Gobierno anunció una nueva baja en las retenciones para el campo
El Gobierno anunció una nueva baja en las retenciones para el campo
¡Estudiantes manda y sigue! El Pincha fue más efectivo y es finalista
El hincha de Gimnasia que cayó de la tribuna es hijo de Marito Díaz: ¿cómo está de salud?
El Gobierno oficializó el llamado a sesiones extraordinarias en el Congreso: cuáles son los proyectos a debatir
Un matrimonio de jubilados fue atacado por tres encapuchados
Arranca el desvío de tránsito por las obras en las vías de 44 y 1
Dolor en La Plata por la muerte de la artista Cristina Soria de Bellone
Desesperada búsqueda: tiene 19 años, vino a La Plata a ver a la banda del Indio Solari y todavía no regresó a su ciudad
Desde Mauricio Macri hasta Pamela David: el look de los famosos en el casamiento de Juan Cruz Ávila y María Gustavino
Desastre vial en la Región: qué se sabe del las tres muertes en menos de 24 horas
Madrugada de terror en El Mondongo: maniatan a una mujer y a su sobrino
Asoman chaparrones aunque la temperatura será agradable este martes en La Plata
Cuenta DNI activó este martes una promo en dos mayoristas de La Plata: descuento y tope de reintegro
Roscas de última hora por los nuevos cargos en el Concejo local
La delincuencia se multiplica y en Los Hornos exigen respuestas
Dos hijas de un ex campeón con Estudiantes, entre las afectadas por el caos en un teatro: "En peligro", dijo la mamá
Con el calor pueden llegar los riesgos en playas del río y el mar
Sueño reparador: logran ver lo que pasa durante las noches en nuestras neuronas reloj
Los números de la suerte del martes 9 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Los huevos de Fabergé, del lujo de los zares de Rusia a ventas récords
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Transitar en La Plata este martes puede convertirse en una odisea para muchos conductores, por eso conviene estar informados y precavidos a la hora de salir a la calle, a fin de evitar demoras y embotellamientos que pueden convertirse en verdaderos dolores de cabeza.
Por un lado, en la ruta 36 y 520, a la altura de Melchor Romero, los productores rurales del área fruti-hortícola llevarán a cabo desde las 9 una jornada de protesta por la "emergencia productiva". En ese sentido, quienes se dirigen a la Costa Atlántica o regresan, tendrán la Autovía 2 como alternativa, en tanto que los habitantes de esa zona y quienes deben desplazarse hacia esos polos industriales de Abasto y alrededores deberán optar por la Avenida 44 o bien desviarse en Melchor Romero y proseguir por Colonia Urquiza.
En el Centro, el punto crítico para el tránsito estará en 1 y 44, donde hoy comenzarán las obras del paso a nivel, que según autoridades locales y ferroviarias se extenderán por un plazo de tres semanas. Estas obras no afectarán a la Diagonal 80, que servirá como "bypass" para aquellos que tengan que desviarse para luego continuar con su recorrido, por ejemplo, quienes deben acudir al Hipódromo.
En cuanto al Tren Universitario, se baraja la posibilidad de un servicio limitado con punto de salida y de llegada en la estación de la Facultad de Arquitectura.
Pero el caos vial de mayor envergadura será sin dudas el que realizarán desde las 9 en la rotonda de 120 y 32 los manifestantes de la Corriente Clasista Combativa (CCC) en el marco de una "jornada nacional de lucha".
"Con el hambre y sin trabajo, no hay paz social. La situación en los barrios es insostenible y la respuesta del Gobierno no llega. No vamos a quedarnos de brazos cruzados mientras nuestras familias sufren el ajuste", manifestó la organización social.
"La realidad golpea fuerte: la inflación se come los ingresos y la falta de empleo digno desespera", plantearon.
A raíz de la protesta en La Plata se esperan complicaciones tanto para llegar a la Ciudad como para acceder a la traza que conecta con la capital federal. Una de las alternativas para subir podría ser el empalme a través de la Avenida 122. Para bajar, en caso de que no se pueda, puede optarse por la bajada a la altura de la Avenida 520.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí