El policía retirado que asesinó a un vecino por el volumen de la música fue condenado a ocho años de prisión

El oficial retirado de la Policía Federal que mató al vecino que se negó a bajar el volumen de la música en la localidad bonaerense de Lomas del Mirador durante el festejo de Navidad fue condenado a la pena de ocho años y seis meses de prisión

Se trata de Rafael Moreno, de 75 años, que el 25 de diciembre de 2024 asesinó de un disparo en el estómago al colectivero Sergio David Díaz, de 40, después de que los miembros de un jurado popular lo declararon penalmente responsable de los delitos de homicidio simple y portación ilegal de armas, como había informado el defensor Francisco Oneto.

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 de La Matanza, integrado por la jueza Lucila Pacheco, dictaminó la inhabilitación por el plazo de 10 años para la tenencia de armas de fuego, al tiempo desestimó el pedido de los abogados del culpable para que sea beneficiado con el arresto domiciliario.

El fiscal Sergio Antín había solicitado que Moreno sea sentenciado por “homicidio agravado por el uso de arma de fuego”. Díaz se encontraba con amigos y su familia en la vereda de su casa escuchando música y tomando alcohol. En medio de la fiesta, Moreno se acercó para pedir, de manera amenazante, que bajen la música, a lo que recibió una respuesta negativa.

Ante este escenario, Moreno sacó su arma, la exhibió y comenzó a amedrentar a la víctima, quien se enfureció: “Sos piola vos. A mí no me saques el fierro ¿Quién te pensás que sos?”. Fueron solo segundos más tarde cuando el jubilado apretó el gatillo y le disparó a Díaz en el abdomen, provocando su muerte minutos después.

“Esperaba 13 años”

La madre de Sergio David Díaz sostuvo que “esperaba una condena de 13 años” para el culpable y lamentó: “Me mató a mí también. Pido que la condena establecida quede firme y se cumpla”.

En este sentido, la mujer expresó que Moreno “mató a su hijo” y negó que se trate de un “accidente”, por lo que insistió: “Pido a la Justicia que cumpla por favor. Necesito justicia. Pido fuerza a Dios para seguir”. “Esta persona me mató a mí también”, manifestó Cristina, dolida por el crimen ocurrido el 25 de diciembre de 2024.

Por su parte, Karina, prima de la víctima, afirmó: “Pienso que él salió a matar en una noche festiva, el tiro no se le escapó y nunca mostró arrepentimiento”. “Que pague la pena en la cárcel, no es lo que queríamos, pero que pague como corresponde. Nada ni nadie nos va a devolver a Sergio”, añadió.