Madrugada de terror en El Mondongo: maniatan a una mujer y a su sobrino

Arranca el desvío de tránsito por las obras en las vías de 44 y 1
Desastre vial en la Región: otras tres muertes en menos de 24 horas
Con el calor pueden llegar los riesgos en playas del río y el mar
Sin mencionar a Maduro, pedido por la liberación de Nahuel Gallo
Agenda económica: se conoce la inflación, nueva licitación y dólar
Roscas de última hora por los nuevos cargos en el Concejo local
Bomberos de Ensenada realizaron una cena para recaudar fondos
Emotiva procesión en la Ciudad por la Fiesta de los pañuelos de la Virgen
La delincuencia se multiplica y en Los Hornos exigen respuestas
Un matrimonio de jubilados fue atacado por tres encapuchados
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Una vecina de El Mondongo y su pequeño sobrino de 4 años sufrieron una madrugada de terror, al ser sorprendidos por dos delincuentes mientras dormían. Los intrusos no tuvieron piedad por el niño y los maniataron con cinta de embalar.
El hecho ocurrió alrededor de las 2.30 en una vivienda ubicada en 67 entre 119 y boulevard. Allí la mujer de 60 años dormía junto al niño cuando, según denunció, ambos fueron despertados abruptamente por la voz de dos hombres que ya estaban dentro de la casa. Los intrusos le taparon la cara y le ataron las manos con cinta de embalar y le exigieron: “Decime dónde tenés la plata”.
La mujer intentó explicarles que no tenía dinero y que estaba con el niño, pero los ladrones siguieron amenazándola. Finalmente, les indicó que guardaba dinero en una cómoda, suma que los asaltantes se llevaron junto con una billetera que contenía en efectivo.
Tras revisar toda la casa y comprobar que no había más efectivo, los delincuentes le exigieron la llave de la casa y escaparon. La víctima señaló que supo que se habían ido porque escuchó que arrancaron su moto.
Minutos después, y tras esperar inmovilizada por miedo logró desatarse con ayuda del niño. Al llegar a la cocina, constató que la puerta principal estaba abierta de par en par y que se habían llevado su Honda Wave 110. A pesar del mal momento, la mujer aclaró que ni ella ni el niño fueron golpeados.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí