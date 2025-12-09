Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |Fueron sorprendidos mientras dormían

Madrugada de terror en El Mondongo: maniatan a una mujer y a su sobrino

Madrugada de terror en El Mondongo: maniatan a una mujer y a su sobrino
9 de Diciembre de 2025 | 02:10
Edición impresa

Una vecina de El Mondongo y su pequeño sobrino de 4 años sufrieron una madrugada de terror, al ser sorprendidos por dos delincuentes mientras dormían. Los intrusos no tuvieron piedad por el niño y los maniataron con cinta de embalar.

El hecho ocurrió alrededor de las 2.30 en una vivienda ubicada en 67 entre 119 y boulevard. Allí la mujer de 60 años dormía junto al niño cuando, según denunció, ambos fueron despertados abruptamente por la voz de dos hombres que ya estaban dentro de la casa. Los intrusos le taparon la cara y le ataron las manos con cinta de embalar y le exigieron: “Decime dónde tenés la plata”.

La mujer intentó explicarles que no tenía dinero y que estaba con el niño, pero los ladrones siguieron amenazándola. Finalmente, les indicó que guardaba dinero en una cómoda, suma que los asaltantes se llevaron junto con una billetera que contenía en efectivo.

Tras revisar toda la casa y comprobar que no había más efectivo, los delincuentes le exigieron la llave de la casa y escaparon. La víctima señaló que supo que se habían ido porque escuchó que arrancaron su moto.

Minutos después, y tras esperar inmovilizada por miedo logró desatarse con ayuda del niño. Al llegar a la cocina, constató que la puerta principal estaba abierta de par en par y que se habían llevado su Honda Wave 110. A pesar del mal momento, la mujer aclaró que ni ella ni el niño fueron golpeados.

 

