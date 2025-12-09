Dictaron la prisión preventiva para el policía acusado de rapto y abuso en el Parque Pereyra

Volaron las entradas de la preventa para la final Estudiantes vs Racing: precios y quiénes pueden sacarla mañana
La causa contra el efectivo de la Policía Vial detenido por el secuestro y abuso de una joven en City Bell, avanza a paso firme. En las últimas horas se resolvió que su detención se convierta en prisión preventiva en el marco de una investigación por rapto agravado, abuso sexual con acceso carnal agravado con arma de fuego y robo agravado.
Según la imputación, los delitos que se le atribuyen al acusado -en concurso ideal y real conforme al Código Penal- incluyen la utilización de su arma reglamentaria para intimidar a la víctima, privarla de su libertad, trasladarla en su vehículo hasta un predio en el conurbano bonaerense y someterla sexualmente.
La víctima declaró ante la fiscalía y brindó detalles del ataque: denunció que fue abordada a plena luz del día en la zona de City Bell, obligada por la fuerza a subir a su auto, y luego trasladada durante unos 30 minutos hasta el Parque Pereyra Iraola, donde fue abusada.
Luego del hecho, los investigadores analizaron cámaras de seguridad, que registraron el momento del secuestro y siguieron el recorrido del vehículo, y lograron identificar al sospechoso. El efectivo fue detenido en Florencio Varela cuando intentaba huir, al mando de un auto robado y con su arma reglamentaria, municiones y otros elementos incautados.
Durante su indagatoria, el acusado decidió no declarar. A raíz de los elementos recabados -video, rastreo del vehículo, testimonios- la fiscalía considera que existen “indicios vehementes y semiplena prueba” como para avanzar con la medida de prisión preventiva.
La gravedad de los delitos, la condición del sospechoso como agente del Estado en situación de autoridad, y el riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación son los principales fundamentos que justifican la solicitud formal ante el juzgado.
El pedido de prisión preventiva se efectivizó en la Justicia, con el fin de asegurar que el implicado continúe detenido durante el proceso judicial, sin posibilidad de liberación mientras se recolectan pruebas y se avanza en la causa.
