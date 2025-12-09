Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales

Dictaron la prisión preventiva para el policía acusado de rapto y abuso en el Parque Pereyra

Dictaron la prisión preventiva para el policía acusado de rapto y abuso en el Parque Pereyra
9 de Diciembre de 2025 | 19:34

Escuchar esta nota

La causa contra el efectivo de la Policía Vial detenido por el secuestro y abuso de una joven en City Bell, avanza a paso firme. En las últimas horas se resolvió que su detención se convierta en prisión preventiva en el marco de una investigación por rapto agravado, abuso sexual con acceso carnal agravado con arma de fuego y robo agravado. 

Según la imputación, los delitos que se le atribuyen al acusado -en concurso ideal y real conforme al Código Penal- incluyen la utilización de su arma reglamentaria para intimidar a la víctima, privarla de su libertad, trasladarla en su vehículo hasta un predio en el conurbano bonaerense y someterla sexualmente. 

La víctima declaró ante la fiscalía y brindó detalles del ataque: denunció que fue abordada a plena luz del día en la zona de City Bell, obligada por la fuerza a subir a su auto, y luego trasladada durante unos 30 minutos hasta el Parque Pereyra Iraola, donde fue abusada. 

Luego del hecho, los investigadores analizaron cámaras de seguridad, que registraron el momento del secuestro y siguieron el recorrido del vehículo, y lograron identificar al sospechoso. El efectivo fue detenido en Florencio Varela cuando intentaba huir, al mando de un auto robado y con su arma reglamentaria, municiones y otros elementos incautados. 

Durante su indagatoria, el acusado decidió no declarar. A raíz de los elementos recabados -video, rastreo del vehículo, testimonios- la fiscalía considera que existen “indicios vehementes y semiplena prueba” como para avanzar con la medida de prisión preventiva. 

La gravedad de los delitos, la condición del sospechoso como agente del Estado en situación de autoridad, y el riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación son los principales fundamentos que justifican la solicitud formal ante el juzgado.

El pedido de prisión preventiva se efectivizó en la Justicia, con el fin de asegurar que el implicado continúe detenido durante el proceso judicial, sin posibilidad de liberación mientras se recolectan pruebas y se avanza en la causa.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Estudiantes manda y sigue! El Pincha fue más efectivo y es finalista

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Estudiantes

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Gimnasia

VIDEO. ¡Festeje Pincha! Con pasión y color, pero 23 detenidos

Un matrimonio de jubilados fue atacado por tres encapuchados

Dolor en La Plata por la muerte de la artista Cristina Soria de Bellone

Gremios bonaerenses insisten con ser llamados a paritarias

Mercado inmobiliario local: con cautela, se advierte una leve mejora
+ Leidas

Cómo está de salud el hincha de Gimnasia que cayó de la tribuna

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Gimnasia

Volaron las entradas de la preventa para la final Estudiantes vs Racing: precios y quiénes pueden sacarla mañana

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Estudiantes

¡Estudiantes manda y sigue! El Pincha fue más efectivo y es finalista

Dolor en La Plata por la muerte de la artista Cristina Soria de Bellone

Gremios bonaerenses insisten con ser llamados a paritarias

Se levantó el corte en la Autopista La Plata
Últimas noticias de Policiales

La Justicia de La Plata deberá definir sobre el futuro de Chiqui Tapia y Sur Finanzas en la causa por lavado de dinero

Insólito: el baterista de Don Osvaldo bromeó con una bomba en el aeropuerto de Mendoza y activaron un operativo de seguridad

Más de 12 horas de allanamientos en las sedes de la AFA y de varios clubes por la financiera relacionada con el “Chiqui” Tapia

"Estado crítico": cómo sigue el ciclista que trastabilló en el paso bajo a nivel de 1 y 32
Espectáculos
"Es mi novio": Evelyn Botto formalizó su relación con Fede Bal
“Me comprometo a abonar”: llega el final del debate por la paternidad de Martín Redrado
"En un mes": Thelma Fardín y Nicolás Riera pusieron el gancho para la decisión más importante de su vida
Insólito: Mauro Icardi pidió ver las escenas de sexo de la China Suárez de “En el barro”
More Rial: pidieron la elevación a juicio del caso que investiga el supuesto robo
Deportes
Verón recurrirá al TAS por la sanción del Tribunal de Disciplina de AFA
Cumbre en Estancia Chica por la continuidad de Zaniratto: los detalles del primer encuentro
Cómo está de salud el hincha de Gimnasia que cayó de la tribuna
El viaje a Santiago del Estero: la odisea del hinchas del Pincha ante la falta de vuelos y hoteles ocupados
Piedrazos y balas de goma: cómo es la situación de los 23 detenidos tras el clásico
La Ciudad
Una cuadra de Barrio Norte “explotado de basura”
Basural a cielo abierto en Barrio Aeropuerto
¡$4.000.000! El Súper Cartonazo sigue vacante y aumenta el pozo
Aumento a docentes bonaerenses: los gremios se sumaron al pedido urgente de estatales para que se reabra la paritaria
Festival de la Gastronomía Italiana 2026 en La Plata: abrieron la inscripción
Información General
Sueño reparador: logran ver lo que pasa durante las noches en nuestras neuronas reloj
Los Golden Retriever coparon Palermo en un nuevo récord mundial
Turismo en alza durante el último fin de semana largo
Los números de la suerte del martes 9 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Las 10 mejores películas de la historia del cine: la respuesta de la IA

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla