Desastre vial en la Región: otras tres muertes en menos de 24 horas

Desastre vial en la Región: otras tres muertes en menos de 24 horas

Dos motociclistas murieron en un siniestro en Ruta 36 y 425 y un tercero falleció en 22 y 77. Por otro lado un ciclista sufrió lesiones gravísimas tras accidentarse 32 entre 1 y 115. La cifra anual de víctimas sigue en alza

Desastre vial en la Región: otras tres muertes en menos de 24 horas

En 22 y 77, un joven murió tras chocar contra un auto

9 de Diciembre de 2025 | 02:17
Edición impresa

El tránsito de la Región quedó nuevamente marcado por la tragedia: en menos de un día se registraron varias víctimas fatales y el número no deja de crecer. A menos de 24 horas de haberse confirmado la muerte de un vecino de Abasto, la jornada del feriado terminó con tres fallecidos más, llevando la cifra a 75 muertes en lo que va de 2025. La escalada parece imparable: los números ya superan ampliamente las 64 muertes de todo el año anterior y el cierre del año se encamina a ser el más letal de la última década.

La tendencia que vienen advirtiendo especialistas, familiares y organismos de tránsito se repite con brutal exactitud: la mayoría de los hechos mortales tiene a motociclistas como protagonistas. Las calles, rutas y avenidas del casco urbano y la periferia siguen mostrando un escenario donde el riesgo crece y la prevención escasea.

El episodio más grave ocurrió en Ruta 36 y 425, donde una motocicleta -que terminó incendiada, lo que impide su identificación- chocó contra un Peugeot 208. En ese vehículo viajaban Aldy Never Villa Rospillosa (25) y José Antonio Zenón Olmos (30), ambos residentes de la zona de 202 y 483. Los dos murieron casi en el acto por la violencia del impacto. El automóvil era conducido por un hombre de 44 años, que dio alcoholemia 0.0, aunque la Justicia investiga la mecánica exacta del accidente. Los peritos trabajaron durante horas y se buscan cámaras y testigos, todavía sin resultados.

El segundo caso se registró el domingo por la noche en 22 y 77, donde Nicolás Spañol (25) perdió la vida tras chocar con su motocicleta Honda Titan contra un Ford Fiesta. Cuando llegó el SAME, el joven ya no tenía signos vitales. El impacto fue tan fuerte que los peritos debieron intervenir para reconstruir el recorrido de ambos vehículos. Nuevamente, la víctima era un motociclista y otra vez se repite el patrón de fatalidad en zonas urbanas donde la velocidad y la imprudencia suelen combinarse de manera letal.

El feriado terminó con tres fallecidos más, llevando la cifra a 75 muertes en lo que va del año

Estos tres decesos, sumados al fallecimiento del vecino de Abasto el día anterior -un motociclista que sufrió heridas gravísimas en un choque y no logró sobrevivir- profundizan una curva trágica que preocupa a autoridades sanitarias y organismos de control. El denominador común es evidente: motos y bicicletas están acumulando buena parte de los muertos y heridos graves del año. La cifra de 75 muertes viales no es solo un número: es un síntoma claro de una crisis que sigue profundizándose.

La velocidad, la falta de casco, los vehículos sin dominio, la ausencia de controles sostenidos y el deterioro de muchas calzadas conforman un cóctel que se vuelve más peligroso en diciembre, cuando el tránsito aumenta y la circulación se vuelve más caótica.

Un ciclista grave

El tercer episodio de estas últimas horas no terminó en muerte, pero mantiene en alerta a los servicios de salud: un ciclista de 46 años pelea por su vida tras sufrir un accidente en la avenida 32 entre 1 y 115.

Fue encontrado al lado de una boca de tormenta, con una mancha de sangre en el pavimento y su bicicleta enganchada con un chaleco refractario en el piñón trasero. Permanece internado en terapia intensiva, con pronóstico reservado y riesgo de vida.

 

Multimedia

Tras el choque en Ruta 36 y 425, la moto se prendió fuego

El ciclista fue hallado golpeado en 32 entre 1 y 115

En 22 y 77, un joven murió tras chocar contra un auto

