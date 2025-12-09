Evelyn Botto formalizó su relación con Fede Bal: "Es mi novio"

Evelyn Botto y Federico Bal llevan adelante un vínculo sin etiquetas desde septiembre pasado, sin embargo, este mediodía, la artista hizo pública la relación formal y terminó por confesar que, en el momento de la transmisión, le “bajó la presión”.

La intérprete se mostró muy nerviosa durante la última emisión del programa de streaming en el que participan, además, Paula Chavez, Nacho Elizalde y Luli González.

González, entre conversaciones, le preguntó a Botto: “¿Quién te dijo que hablás de noche? ¿se puede saber?”. Así que tras un suspiro y una pausa, sonó la canción “Dulce amor”, mientras la actriz respondió: “El chico con el que estoy saliendo”.

Por su parte, Elizalde dirigió la pregunta en busca de una respuesta directa: “¿Estás saliendo con Federico Bal?”, a lo que Evelyn, en un susurro, constató: “Mi novio, si” y se tapó la cara con gran timidez.

Frente a un grito unísono y eufórico de toda la mesa, Botto se cubría la boca como sorprendida de lo que ella misma dijo. Mientras Paula Chavez fue la primera en abrazar a la artista, los demás panelistas continuaron el gesto al coro de “Está de novia”. Por último, Botto se reclinó de costado y sobre su brazo bromeó: “Me bajó la presión”.