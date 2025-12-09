Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes

Estudiantes confirmó que sacará micros a Santiago del Estero: cómo anotarse y cuánto cuesta el pasaje

Estudiantes confirmó que sacará micros a Santiago del Estero: cómo anotarse y cuánto cuesta el pasaje
9 de Diciembre de 2025 | 20:31

Escuchar esta nota

Estudiantes confirmó que sacará micros desde La Plata para los hinchas que viajen a Santiago del Estero por la final del Torneo Clausura este sábado a las 21 hs. El pasaje no incluirá la entrada.

A precios accesibles y con opciones de pago, el Pincha apostó a un “esfuerzo logístico importante”. El costo del pasaje ida y vuelta será de $100.000 por persona. 

 

La venta de pasajes se realizará a través de la ticketera de Estudiantes y comenzará este miércoles a las 19.00 con prioridad para socios sin ranking. Se podrá abonar con débito, o con crédito en tres o seis cuotas sin interés.

Cada micro cuenta con 55 lugares y 2 coordinadores. Serán 20 unidades, lo que significa 1.140 lugares en total. La salida está prevista para el sábado a las 00.00 desde UNO, sujeta a confirmación de los organismos de seguridad.

Durante el trayecto no habrá paradas, por lo que se recomienda llevar todo lo necesario para el viaje. Está permitido subir con heladeras portátiles, bebidas y los elementos que cada uno considere útiles para la comodidad del recorrido.

Desde la sede social albirroja aseguraron: “Con muy poco margen de organización, el Club pondrá a disposición micros para que más socios puedan estar presentes. Se trata de un esfuerzo logístico importante, pensado para facilitar el acompañamiento del equipo en una nueva instancia decisiva”.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Estudiantes manda y sigue! El Pincha fue más efectivo y es finalista

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Estudiantes

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Gimnasia

VIDEO. ¡Festeje Pincha! Con pasión y color, pero 23 detenidos

Un matrimonio de jubilados fue atacado por tres encapuchados

Dolor en La Plata por la muerte de la artista Cristina Soria de Bellone

Gremios bonaerenses insisten con ser llamados a paritarias

Mercado inmobiliario local: con cautela, se advierte una leve mejora
+ Leidas

Cómo está de salud el hincha de Gimnasia que cayó de la tribuna

Volaron las entradas de la preventa para la final Estudiantes vs Racing: precios y quiénes pueden sacarla mañana

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Gimnasia

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Estudiantes

¡Estudiantes manda y sigue! El Pincha fue más efectivo y es finalista

Dolor en La Plata por la muerte de la artista Cristina Soria de Bellone

Gremios bonaerenses insisten con ser llamados a paritarias

Se levantó el corte en la Autopista La Plata
Últimas noticias de Deportes

Con gol de Julián Álvarez, Atlético de Madrid se impuso ante el PSV por 3 a 2 en la Champions League

Piedrazos y balas de goma: liberaron a los 23 hinchas del Lobo detenidos tras el clásico

VIDEO. Otro episodio de violencia en un partido de fútbol infantil en La Plata

El Lobo deberá pagarle 25 mil dólares a Vélez por Nicolás Garayalde: los motivos
Espectáculos
Impactante: se conocieron las primeras imágenes de Cecilia Roth como Moria Casán
"Es mi novio": Evelyn Botto formalizó su relación con Fede Bal
“Me comprometo a abonar”: llega el final del debate por la paternidad de Martín Redrado
"En un mes": Thelma Fardín y Nicolás Riera pusieron el gancho para la decisión más importante de su vida
Insólito: Mauro Icardi pidió ver las escenas de sexo de la China Suárez de “En el barro”
Política y Economía
El plan de reforma laboral eliminaría las horas extra: qué propone el nuevo “banco de horas”
“Lo respaldé y ganó de una manera aplastante”: Trump se atribuyó el triunfo de Milei en las elecciones legislativas
El Gobierno presentó el informe del Consejo de Mayo: cuáles son las reformas que enviarán al Congreso
El dólar comenzó la semana con leve suba
Aumento a docentes bonaerenses: los gremios se sumaron al pedido urgente de estatales para que se reabra la paritaria
Policiales
VIDEO. Otro episodio de violencia en un partido de fútbol infantil en La Plata
El policía retirado que asesinó a un vecino por el volumen de la música fue condenado a ocho años de prisión
Dictaron la prisión preventiva para el policía acusado de rapto y abuso en el Parque Pereyra
La Justicia de La Plata deberá definir sobre el futuro de Chiqui Tapia y Sur Finanzas en la causa por lavado de dinero
Insólito: el baterista de Don Osvaldo bromeó con una bomba en el aeropuerto de Mendoza y activaron un operativo de seguridad
La Ciudad
Ya luce el árbol de Navidad y el pesebre frente al palacio municipal
Una cuadra de Barrio Norte “explotado de basura”
Basural a cielo abierto en Barrio Aeropuerto
¡$4.000.000! El Súper Cartonazo sigue vacante y aumenta el pozo
Aumento a docentes bonaerenses: los gremios se sumaron al pedido urgente de estatales para que se reabra la paritaria

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla