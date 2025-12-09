Estudiantes confirmó que sacará micros a Santiago del Estero: cómo anotarse y cuánto cuesta el pasaje

Estudiantes confirmó que sacará micros desde La Plata para los hinchas que viajen a Santiago del Estero por la final del Torneo Clausura este sábado a las 21 hs. El pasaje no incluirá la entrada.

A precios accesibles y con opciones de pago, el Pincha apostó a un “esfuerzo logístico importante”. El costo del pasaje ida y vuelta será de $100.000 por persona.

La venta de pasajes se realizará a través de la ticketera de Estudiantes y comenzará este miércoles a las 19.00 con prioridad para socios sin ranking. Se podrá abonar con débito, o con crédito en tres o seis cuotas sin interés.

🚍🔛 ¡Todos a Santiago! En un esfuerzo logístico importante, el Club pondrá micros a disposición de sus socios y socias para viajar rumbo a una nueva final.



🎟 La venta de pasajes se realizará a través de https://t.co/fAuC7RNrti y comenzará este miércoles a las 19.00 con… pic.twitter.com/9kKuvHfPZ9 — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) December 9, 2025

Cada micro cuenta con 55 lugares y 2 coordinadores. Serán 20 unidades, lo que significa 1.140 lugares en total. La salida está prevista para el sábado a las 00.00 desde UNO, sujeta a confirmación de los organismos de seguridad.

Durante el trayecto no habrá paradas, por lo que se recomienda llevar todo lo necesario para el viaje. Está permitido subir con heladeras portátiles, bebidas y los elementos que cada uno considere útiles para la comodidad del recorrido.

Desde la sede social albirroja aseguraron: “Con muy poco margen de organización, el Club pondrá a disposición micros para que más socios puedan estar presentes. Se trata de un esfuerzo logístico importante, pensado para facilitar el acompañamiento del equipo en una nueva instancia decisiva”.