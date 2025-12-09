Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos

Impactante: se conocieron las primeras imágenes de Cecilia Roth como Moria Casán

9 de Diciembre de 2025 | 19:51

Netflix dio a conocer las primeras imágenes de la actriz Cecilia Roth en la piel de Moria Casán, para su rol en la serie que relata la vida y obra de la diva argentina. La serie, que se divide en tres partes importantes, se encuentra en grabación. 

Además de Roth, las actrices elegidas para convertirse en Casán son Sofía Gala, hija de la diva, y Griselda Siciliani. 

Cecilia Roth interpretará a la “Lengua Karateka” en su etapa actual, recorriendo su polémico paso por la TV abierta y su rol como jurado en el “Bailando por un sueño”. 

En las imágenes que difundió la plataforma, la actriz luce su peculiar look de pelo negro con flequillo y sus extravagantes trajes con los que paseaba por los estudios de Ideas del Sur. El proyecto tiene fecha de estreno para el próximo año, aunque aún no se conoce una fecha exacta.

 

